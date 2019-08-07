Нефть упала до январского минимума: что будет с рублем

Мировые цены на нефть снижаются в среду третий день подряд на фоне вновь вспыхнувшей торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

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Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов 7 августа опустилась ниже $56. Минимум — $55,92 (-5,12%).

Впрочем, на 22.37 мск октябрьский фьючерс торговался на уровне $56,74.

При этом в последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 4 января 2019 года.

Инвесторы сейчас не на шутку встревожены и опасаются начала полномасштабной торговой войны между США и Китаем.

Напомним, 1 августа президент США Дональд Трамп объявил о намерении с сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд. На этом фоне Народный банк (ЦБ) Китая опустил курс юаня в среду до минимального уровня, в ответ на что США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения «несправедливого преимущества», полученного Пекином.

Этого оказалось достаточно, чтобы обвалить цены на «черное золото», поскольку у инвесторов возникли опасения насчет спроса на сырье.

Каких-либо явных новостных драйверов, способных вызвать столь резкую негативную реакцию глобальных площадок, не наблюдалось, говорит Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

«Вероятно, усилилось бегство инвесторов из рисковых активов на фоне сохраняющейся высокой неопределенности в международной торговле. Внешнеторговое противостояние между США и Китаем уже наносит вред мировой экономике, что способно самым негативным образом сказаться на глобальном нефтяном спросе», — считает эксперт.

Впрочем, накануне Минэнерго США опубликовало пессимистичный прогноз по ценам на нефть, что также подлило масла в огонь.

Министерство пересмотрело в сторону понижения прогноз по цене нефти сорта Brent на текущий год с $66,51 за баррель до $65,15 за бочку. Об этом говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации ведомства.

На следующий год прогноз по средней цене североморской нефти понижен до $65 за баррель с $67.

Причина — ухудшение прогноза роста мировой экономики.

Между тем министр экономического развития РФ Максим Орешкин посоветовал россиянам не бояться снижения цены на «черное золото» ниже $60.

Он заверил, что действующее бюджетное правило справится с такими колебаниями.

«Мы уже видим, что цены на нефть опустились ниже $60. Но здесь этого бояться не стоит, потому что экономическая конструкция с бюджетным правилом, с ценой отсечения, она как раз и выстроена для того, чтобы такие колебания внешних рынков в меньшей степени касались российской экономики», — сказал Орешкин.

Бюджетное правило — это механизм, который снижает зависимость бюджета и внутренних экономических условий от цен на энергоносители. Согласно бюджетному правилу, все нефтегазовые сверхдоходы выше базовой цены на нефть направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а не идут на расходы бюджета. В 2019 году это все, что образуется при цене барреля нефти сорта Urals выше $41,6.

Но не все эксперты согласны с министром. Цены на нефть вновь стали главным фактором риска для рубля, пишут в обзоре аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.

Эксперты отмечают, что если котировки опустятся ниже $50 за баррель, инвесторы забеспокоятся, поддержат ли Минфин и ЦБ курс рубля продажами валюты на рынке.

В этом случае зависимость рубля от нефти резко усилится — помешать не сможет даже эффект бюджетного правила.

Впрочем, в краткосрочной перспективе у рубля все-таки есть шанс не скатиться в бездну.

«В ближайшее время начнется подготовка экспортеров к налоговым выплатам, что может поддержать рубль и сдержать активность долларовых «быков». В рамках основного сценария в ближайшее время мы ожидаем консолидации пары USD/RUB у текущих значений», — успокаивает Богдан Зварич, аналитик Промсвязьбанка.

На момент сдачи заметки на московской бирже доллар торговался в районе 65,44 руб., курс евро — 73,35 рублей.