«Точка входа»: чего ждать от Большой промышленной недели

— Как вы оцениваете экономическое присутствие России в Африке в сравнении с советскими временами?

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— Правильно будет сказать, что сегодня Россия возвращается в Африку. Россия и африканские страны знакомы давно. В период СССР был курс на индустриальное партнерство со странами Африки — строились крупные промышленные объекты, велась подготовка кадров, осуществлялось военное сотрудничество. После распада Советского Союза было ослабление связей и уход наших компаний с африканского рынка. Сейчас расширилась помощь России развитию Африки, политический диалог стал глубже, укрепляются торгово-экономические отношения. Процесс медленный и непростой, но российский бизнес сегодня обладает научными и материальными ресурсами и готов экспортировать конкурентоспособную продукцию, передовые технологии, в которых нуждается Африка. Согласно прогнозам разных экономических институтов, товарооборот Россия-Африка будет только стремительно увеличиваться в ближайшие три года.

— На большую промышленную неделю приглашены более 200 российских участников. Компании в каких отраслях наиболее заинтересованы в работе в регионе?

— Большая промышленная неделя — это первая промышленная выставка формата ИННОПРОМ за рубежом, а для страны проведения, Египта, это фактически первая универсальная промышленная В2В-площадка в стране. Поэтому большой интерес заметен не только со стороны российских участников, но и египетских, а также — других иностранных промышленных компаний, представленных в этом регионе. Основные отрасли российских участников — это транспортное машиностроение, современные агротехнологии, атомная энергетика, энергетическое оборудование и другие.

close Директор Большой промышленной недели в Каире Елена Суворова Директор Большой промышленной недели в Каире Елена Суворова Пресс-служба Большой промышленной недели в Каире

— Есть представление, что африканские страны – бедные. Это так?

— Это не так. Сегодня Африка – это очень перспективный рынок, при этом достаточно малоосвоенный, и он обладает огромным потенциалом в качестве рынка сбыта. Один только Египет на сегодня занимает 4-е место в мире по темпам роста ВВП. По объему рынка Египет является одной из крупнейших стран Африки и Ближнего Востока, обладает большим торговым и промышленным потенциалом. Именно поэтому мы, будучи первой российской компанией-организатором выставки такого масштаба в африканской стране, четко понимаем, что на нас лежит ответственность не только организационная, но и презентационная – мы представляем бизнесу Большую промышленную неделю как точку входа в страны африканского континента через Египет. Для нас, также как для российских компаний-производителей, крайне важно научиться работать в Африке с учетом особенностей региона, менталитета его бизнес-кругов и стремительного развития.

— Какие вы видите возможности российской промышленной зоны в Египте?

— Соглашение о создании Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте было подписано сравнительно недавно — в мае 2018 года. На мой взгляд, РПЗ – это определенного рода опорный пункт, который в дальнейшем поможет в продвижении российских товаров и услуг в страны Африки. Конечно, возможности большие, это один из самых крупных совместных проектов России и Египта. Для нас, как для организаторов выставки важно, что среди участников Большой промышленной недели есть, в том числе, и потенциальные резиденты РПЗ, для кого Египет уже не новое направление. Для нас это является подтверждением того, что мы выбрали верную страну для старта выставки. Кроме того, в рамках деловой программы форума запланирован ряд сессий по части РПЗ, эксперты и потенциальные резиденты смогут обсудить меры поддержки для резидентов, льготы, преференции и общий статус работ.

— Влияют ли антироссийские санкции на отношение африканских стран к партнерству с Россией?

— За то продолжительное время работы, которое мы провели и проводим сейчас в подготовке к мероприятию, мы не почувствовали негативного настроя стран Африки в отношении к России. Наоборот, как я уже сказала, историческое прошлое, объединяющее Россию и африканские страны очень важно, оно предоставляет определенный приоритет российской технике и российскому производителю в целом. Для африканского, как и для любого бизнеса, прежде всего важен коммерческий интерес. Мы создаем В2В-площадку для презентации конкурентоспособной продукции, для поиска и привлечения правильных контактов. Наша повестка формируется через призму интересов бизнеса, политические темы — это не совсем наше поле деятельности.