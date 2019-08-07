Нет заявок: почему срываются госзакупки лекарств

Аналитическая компания Headway сообщила о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, пишет «Коммерсант».

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Количество госзакупок, которые не состоялись, выросло с 31,8 тыс. в первой половине 2018 года до 60,8 тыс. в первой половине 2019 года, т.е. практически в два раза.

Таким образом, было сорвано более четверти тендеров.

Состоявшимися в первой половине текущего года признаны 163,4 тысячи тендеров. Суммарный объем сорванных аукционов увеличился на 52%, достигнув 39,7 млрд руб.

По данным Headway, большинство тендеров (55,6 тысячи) не состоялись из-за отсутствия заявок. Еще 2,8 тысячи были отменены из-за отказа от размещения заказа, а 2,1 тысячи не состоялись из-за недопуска всех участников.

Главной причиной срывов госзакупок стала новая методика Минздрава по формированию максимальной цены контракта при госзакупках, пишет газета. Многие компании избегают участия в госзакупках из-за слишком низкой начальной максимальной цены контракта (НМЦК), устанавливаемой госзаказчиком.

С 2019 года при обосновании НМЦК на поставку лекарственных препаратов госзаказчики используют модель расчета по референтным ценам. Это значит, что госзаказчик должен выставить минимально возможную стоимость контракта, что невыгодно производителям.

Минздрав рассчитывал добиться выравнивания закупочных цен на лекарства по всей стране. В результате производители начали массово отказываться от участия в тендерах.

Большинство тендеров было сорвано в регионах, указано в исследовании. Причем проблемы возникали с недорогими препаратами, такими как натрия хлорид, декстроза, преднизолон.

Среди федеральных тендеров чаще всего срывалась закупка препарата для лечения ВИЧ ламивудин.

Это лекарство является одним из основных препаратов, закупаемых для ВИЧ-инфицированных, и входит практически во все схемы лечения. По данным Минздрава, в России наблюдается 900 тысяч ВИЧ-инфицированных.

Трижды несостоявшиеся закупки ламивудина ставят под угрозу схемы лечения большинства пациентов, заявил ранее «Интефаксу» руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Думаю, подходит к концу запас препарата. А основные схемы лечения основаны на трех препаратах, как правило, один из них — ламивудин. Он эффективен, у него мало побочных эффектов. Это слабое место, если он выпадает из схемы, возникает проблема у большей части пациентов», - сказал Покровский.

Организация «Пациентский контроль» обращалась к 11 компаниям, производящим ламивудин, с просьбой раскрыть причины неучастия. В «Канонфарме» и «Нанолеке» неучастие в аукционах объясняли низкой ценой контракта.

В июле активисты обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву, попросив обеспечить срочное проведение аукционов.

26 июля наконец был заключен госконтракт на поставку ламивудина. Первая часть будет поставлена до 1 сентября, полная поставка завершится к ноябрю.

Ранее стало известно, что россияне стали экономить на лекарствах. Продажи лекарств в аптеках сократились впервые с 2015 года. В январе-мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад, указывалось в отчете DSM Group.

Кроме того, за 4 месяца в ведомство обратились 3500 россиян. Больше половины жалоб связаны с отсутствием в аптеках выписанных лекарств.

В коммерческой фармацевтике продолжают лидировать зарубежные компании — по стоимостному объему продаж в топ-3 не входит ни один российский производитель. Самым продаваемым препаратом в России по итогам 2018 года стал британский «Нурофен» с объемом продаж в 7,5 млрд рублей. По количеству проданных упаковок лидируют бактерицидный пластырь и цитрамон.

По версии Росстата, среднестатистический житель России в месяц тратит на лекарства менее тысячи рублей.

Согласно данным статистического сборника «Россия в цифрах», в 2018 году на медикаменты, медуслуги и лечебное оборудование на одного члена семьи в РФ уходило 652 рубля в месяц.

У некоторых россиян сложилась бедственная ситуация с лекарствами. Так, в России 11% семей не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств, сообщал Росстат.