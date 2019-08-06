В ожидании санкций: рубль растет, нефть падает. LIVE

На этом фоне Народный банк Китая начал опускать курс юаня к доллару. В понедельник, 5 августа, Пекин снизил курс своей нацвалюты к доллару ниже 7 юаней, то есть довел его до уровня 2008 года.

Народный банк Китая на этом не остановился. Он продолжает опускать курс национальной валюты.

Так, во вторник, 6 августа, ЦБ определил средний обменный курс на уровне $6,9683 — на 458 пунктов (0,65%) ниже, чем 5 августа, когда курс был на отметке 6,9225.