В ожидании санкций: рубль растет, нефть падает. LIVE

Между тем на российском рынке в отличие от европейского относительно сегодня все прошло спокойно. Так, индекс ММВБ вырос на 1,29%.
Эксперты посчитали, что, девальвируя валюту, Поднебесная пытается компенсировать ущерб от санкций.
На этом фоне Народный банк Китая начал опускать курс юаня к доллару. В понедельник, 5 августа, Пекин снизил курс своей нацвалюты к доллару ниже 7 юаней, то есть довел его до уровня 2008 года.
Народный банк Китая на этом не остановился. Он продолжает опускать курс национальной валюты.
Так, во вторник, 6 августа, ЦБ определил средний обменный курс на уровне $6,9683 — на 458 пунктов (0,65%) ниже, чем 5 августа, когда курс был на отметке 6,9225.
Напомним, президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью $300 миллиардов.
По мнению Пекина, решение США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом, является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
Таким образом рынки отреагировали из-за нового витка торговой войны.
Сегодня Народный банк Китая опроверг обвинения Соединенных Штатов в валютных манипуляциях. Об этом говорилось в опубликованном заявлении ведомства.
«Китай сожалеет, что Министерство финансов США классифицирует КНР как валютного манипулятора. Это клеймо совершенно не соответствует установленным Минфином США критериям стран, осуществляющих манипуляции с обменным курсом»,
— говорится в заявлении центробанка.
Британский индекс FTSE 100 упал на 2,47%, германский DAX - на 1,8%, французский CAC 40 на - 2,19%. Испанский IBEX 35 снизился 1,35%, а итальянский FTSE MIB - 1,3%.
Существенному давлению вчера подверглись акции горнорудных и технологических компаний.
Новости не из приятных — из-за нового витка торговой войны между США и Китаем страдают европейские биржи. Так, сводный индекс европейского рынка STOXX 600 (STOXX) упал на -0,42%.
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