Экотехнопарк, геомембрана и барабан-грохот: что ждет отходы в Калужской области

— Почему экотехнопарк «Калуга» решили разместить именно здесь?

— Изначально рассматривалось несколько площадок, потому что при выборе места учитывалось множество факторов, например, гидрологическое строение почвы. Около Михалей был обнаружен естественный водоупорный слой – дополнительная природная гидроизоляция, защищающая грунтовые воды от попадания посторонних веществ. Также анализировали местоположение самой площадки, чтобы в санитарно-защитную зону не попали никакие объекты жилой застройки.

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— И какая польза жителям села Михали от соседства с экотехнопарком?

— С самого начала строительства мы подробно рассказывали о том, что это будет за объект, и сразу начали приглашать население на работу. Сейчас у нас работает более 100 местных жителей. Когда экотехнопарк заработает, на нем будет порядка 500 рабочих мест с хорошей зарплатой и соцусловиями. Да и сейчас мы кормим людей бесплатно, на объекте присутствует врач, есть стационарный медпункт и пожарный пост, две пожарные машины. Они патрулируют территорию и при необходимости готовы тушить пожары в окрестных населенных пунктах.

Но главное – что экотехнопарк принесет району? Во-первых, значительные налоговые отчисления. Мы организовали обособленное подразделение, зарегистрированное в Износковском районе, поэтому все налоги с зарплаты, другие отчисления идут в местный бюджет, а это позволяет местным властям проводить социальные мероприятия. В будущем планируем организовать площадки по производству из вторичных ресурсов продукции, которая будет востребована на рынке.

— Принято считать, что свалки наносят вред окружающей среде…<.b>

— Давайте сразу скажем, что у нас тут не свалка, а современный объект по обращению с отходами, экологически полностью безопасный. Например, зоны размещения неутилизируемых остатков защищены тремя слоями геосинтетических материалов – это бентонитовые маты, геосинтетическая мембрана и мат 3D, обеспечивающий распределение воздуха между слоями.

Мат из бентонитовой глины обеспечивает защиту, аналогичную естественному слою глины толщиной 1 метр. Она абсолютно водонепроницаема и имеет свойство «самозалечиваться»: если мы проткнем ее палкой, то разрыв затянется сам. Второй слой –геосинтетическая мембрана толщиной 2 мм. Это очень твердый практически пластик с полной водонепроницаемостью. Между собой листы этой мембраны сплавлены специальным устройством так, что получается своего рода бассейн, вода из которого отводится с помощью дренажной системы на очистные сооружения. Вся площадь размещения полностью закрыта геосинтетическими материалами. Это исключает попадание любых осадков, дождевых и талых вод куда-либо, кроме очистных сооружений.

Там у нас любые стоки очищают до уровня рыбоводства. Производитель очистных систем — немецкая компания Wehrle – выпускает очень качественные устройства, работающие по принципу обратного осмоса. Пруд, в котором собирается очищенная вода, заселен рыбой, и по ее поведению мы видим, что она себя прекрасно чувствует.

Но, конечно, контроль ведется не только с помощью рыбы. Вокруг экотехнопарка размещена сеть мониторинговых скважин, предназначенных для наблюдения за химическим составом подземных грунтовых вод. Они разной глубины и позволяют брать анализы воды выше по течению – то есть до объекта – и ниже по течению, после него. Сравнивая результаты, мы видим, есть ли изменения состава грунтовых вод после прохождения под объектом. Эти данные будут открытыми и общедоступными, систему планируется настроить на работу в онлайн-режиме. Исходя из примененных технологий, мы уверены, что никаких изменений химического состава воды не будет, поэтому мы убеждены, что объект никакого вреда окружающей среде не нанесет.

— Что будет с отходами, которые привезут к вам в экотехнопарк?

— Система приемки состоит из нескольких этапов. Первый – полный контроль мусоровозов. У нас требование — установка на все автомобили системы ГЛОНАСС, которая позволяет четко следить за их перемещениями. На въезде номера машин считываются автоматически, и шлагбаум открывается только после того, как система определит, что номер машины внесен в базу данных и он есть в контракте. База управляется из центрального офиса эксплуатирующей компании, из Москвы. То есть въезд на объект неофициально полностью исключен.

Все автомобили проходят визуальный и радиационный контроль, после чего допускаются в зону сортировки. В сортировочном комплексе большой барабан-грохот удалит из отходов органическую составляющую, а автоматические сепараторы отделят полезные компоненты. Люди здесь будут присутствовать только для контроля процесса.

— А какой в этом смысл – ведь можно же заниматься раздельным сбором мусора, а к вам мусор привозят перемешанный и сортируют только потом?

— Сегодня система раздельного сбора только вводится, и даже когда она будет полностью введена, то все равно не выйдет получать отдельно бумагу, пластик или стекло. Естественно, когда будет введен полностью раздельный сбор мусора, сортировать его будет гораздо легче.

После сортировки неутилизируемые остатки отправятся на карты размещения. Там их будут укатывать специальные катки-уплотнители весом 45 тонн. Они обеспечивают такое уплотнение, что никаких воздушных полостей внутри не останется. Это исключает возможность возгорания, кроме того, по технологии каждые полметра спрессованных отходов пересыпаются грунтом, что устраняет неприятные запахи, и не привлекает птиц, животных и так далее. В конце работы здесь будет просто засыпанное грунтом поле.

— Просто поле и ничего больше?

— Не только. Объект рассчитан на эксплуатацию в течение 6-7 лет, затем будет сделан проект рекультивации. Сверху над зонами захоронения установят газовые фильтры для обезвреживания возможных газов, и насыплют холм, покрытый геосинтетическими материалами. А поверх всего этого будет высажена растительность, а это кустарники и деревья.