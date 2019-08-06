Санкции и нефть: МВФ подсчитал ущерб России от внешних шоков

Подсчитан ежегодный эффект, который оказывают введенные Госдепом США в отношении России санкции. Он составил в среднем 0,2 п.п. в период с 2014 по 2018 год, пишут эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

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Данные об оценке сдерживающего эффекта санкций и падении цен на нефть содержатся в ежегодном докладе, посвященном состоянию российской экономике. Он опубликован на сайте МВФ.

Согласно нему, еще сильнее оказалось негативное влияние на российскую экономику падения цены на нефть. По подсчетам МВФ, оно в среднем отняло около 0,65 п.п.

Меньшее влияние на рост ВВП оказали жесткая бюджетная политика (это дало минус 0,1 п.п.) и сдерживающая денежно-кредитная политика России (минус 0,2 п.п.).

В 2014–2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, то среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%.

Поэтому в совокупности все эти факторы — санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика — отняли почти 1,2 п.п. от цифр ежегодного роста российской экономики, полагают в МВФ.

За пять лет российская экономика выросла всего лишь на 2,5%, как следует из оценок фонда. При отсутствии внешних шоков она могла бы теоретически вырасти на 5,9%. Если убрать санкции, а все остальные факторы оставить, экономика выросла бы на 3,5% за пять лет.

МВФ использует стандартный для таких расчетов подход, при котором фактически сложившаяся траектория роста сравнивается с той, которая гипотетически строится на предположении об отсутствии внешних шоков. Такое моделирование ситуаций может давать разные результаты в зависимости от методик подсчета.

При этом многие эксперты считают, что факторы, которые выделяет МВФ, не могут быть изолированы друг от друга.

Так, ужесточение российской бюджетной политики, а это — сокращение расходов в реальном выражении и новое бюджетное правило, подразумевающее накопление в резервах доходов получаемых бюджетом при продаже нефти дороже $40 за баррель, — было ответом на падение нефтяных цен и западные санкции.

За время прошедшее после введения санкций экономисты предприняли много попыток оценить их эффект на российскую экономику. Но все подсчеты выглядят очень приблизительными, так как тяжело разделить эффект от санкций, падения цен на нефть и девальвации рубля.

При этом эксперты также говорят о том, что есть и обратный эффект санкционных ограничений.

Так, даже по оценкам международных рейтинговых агентств, российская экономика стала устойчивее к внешним шокам, так как стала больше опираться на внутренние ресурсы.

Россия практически перестала прибегать к зарубежным заимствованиям и сократила свой внешний долг. В 2015 году наша страна выплатила весь объем накопленной задолженности, а это около $3,3 млрд, полностью погасив свои обязательства перед МВФ.

Объем внешнего долга России на 1 июля 2019 года составил всего $482,4 млрд.

Пожалуй, мнения всех экономистов сходятся только в том, что падение цен на нефть, по-видимому, оказало на экономику России гораздо больший отрицательный эффект, чем санкции.

Агентство Bloomberg весной 2019 года подсчитало, что из-за санкций и других факторов (таких как структурные изменения в экономике и замедление общемировых темпов роста) российский ВВП недосчитался 6% с 2014 года.

Рейтинговое агентство АКРА отмечало в прошлом году, что напрямую санкции не слишком отразились на экономике, но куда сильнее их косвенный эффект, выразившийся в изменении экономической политики властей и более консервативном бюджетном планировании.

Напомним, масштабные санкции против России начали вводиться еще в апреле 2013 года из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. На Западе считают, что его кончина в российской тюрьме в 2009 году связана с разоблачением коррупционных схем по возврату налогов, к которым могли бы быть причастны российские чиновники и силовики.

Наиболее масштабные санкции связаны с присоединением Крыма к России и событиями на востоке Украины. Они были введены в 2014 году.

Санкции за кибератаки были приняты предыдущим президен 1 апреля 2015 года. Они позволяют Министерству финансов США блокировать любые активы лиц, подозреваемых в совершении кибератак.

2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал федеральный закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Он накладывает дополнительные ограничения на Иран, КНДР и Россию.

Есть еще санкции за оказание поддержки правительству Сирии и сделки с властями КНДР.

27 августа 2018 года вступили в силу санкции, связанные с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери весной 2018 года. Они запретили экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность». Второй пакет санкций «по делу Скрипалей» должен вступить в силу 26 августа 2019 года.