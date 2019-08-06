Крепкий алкоголь с 21 года: Минэкономразвития выступило против

Минэкономразвития вынесло отрицательное заключение на законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года. Оно опубликовано на портале нормативных правовых актов.

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Сам законопроект был разработал Минздравом еще в мае этого года и размещен на портале для широкого обсуждения.

Свою позицию Минэкономики объясняет тем, что принятие законопроекта приведет к усложнению работы сотрудников магазинов на кассах.

Если на кассе установлено специальное программное обеспечение, позволяющее автоматически считывать данные о крепости продаваемого алкоголя, то сотруднику достаточно просто определить крепость напитка. Но если такого оборудования на кассовом аппарате нет, то продавцу придется самостоятельно изучать этикетку на бутылке в поисках информации о крепости, говорится в отзыве Минэкономразвития на законопроект. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Если предложение Минздрава будет воплощено, то полученные с этикетки алкогольного напитка данные продавцу необходимо будет сопоставить с предполагаемым возрастом покупателя и принимать решение о продаже спиртного напитка.

Лицам, которым исполнилось 18 лет, продавать продукцию крепостью до 16,5%, 21-летним — продукцию крепче 16,5%.

Сегодня в России нельзя продавать алкоголь несовершеннолетним гражданам. В РФ под термин «несовершеннолетний» подпадает гражданин, не достигший возраста 18 лет. После этого возраста можно покупать алкоголь любой крепости.

Ограничения, касающиеся продажи алкоголя подросткам, рассматриваются в Федеральном законе №171 ст. 16. Наказания за продажу спиртных напитков несовершеннолетним покупателям расписаны в Кодексе об административных правонарушениях (ст. 14.16), а также в Уголовном кодексе (ст. 151.1).

Это значит, что за реализацию спиртного подросткам, продавцам и лицам, отпускающим товар, может грозить административная и даже уголовная ответственность.

Если план предложение Минздрава будет принят, то, как считают в Минэкономики, все закончится штрафами для торговых сетей.

Так, по оценке торговой сети «Ашан Ритейл Россия», которая приводится в документе, затраты на переоборудование кассовых аппаратов дополнительным программным обеспечением, распознающим крепость алкоголя, составят более 4 млн руб. на каждые 100 магазинов. А его установка и обучение сотрудников могут занять не менее двух месяцев.

В Минэкономики вообще не согласны, что алкогольная продукция крепостью 16,5% является менее вредной, чем, например, продукция с содержанием этилового спирта 17% и выше объема готовой продукции.

«Научных обоснований разработчиком не представлено»,— подчеркивается в заключении.

В пояснительной записке Минздрава к законопроекту ведомство ссылается на медицинские исследования. В них установлено, что головной мозг человека окончательно формируется только к 21 году и что в период до этого возраста мозг более уязвим к различным внешним воздействиям, в том числе к влиянию алкоголя.

В Минэкономики настаивают, что принятие новых мер приведет к росту потребления суррогатного алкоголя молодыми людьми, что «может привести к существенно более тяжелым последствиям».

В документе Минэкономики в качестве примера приводится пунш, который является ликероводочным изделием крепостью от 15% до 20%.

«Согласно логике разработчика, потребление в 19 лет пунша крепостью 15% не наносит вреда головному мозгу в отличие от потребления пунша крепостью 20%»,— отмечено в заключении ведомства.

Ограничение возраста продаж вводит потребителя в заблуждение относительно воздействия того или иного продукта на организм, считают в Минэкономразвития.

Ранее с критической оценкой законопроекта Минздрава выступал также глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Он заявлял, что Минфин изначально не поддерживал инициативу, так как она дает одним производителям преференции по сравнению с другими.