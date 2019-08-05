Новые богатые: сколько россиян получают больше 75 тысяч

Стала известна доля россиян, которые зарабатывают более 75 тыс. рублей в месяц. Их оказалось 12%, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

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Оно основано на данных по средним зарплатам за период с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года. Учитывался заработок постоянных сотрудников крупных и средних организаций.

«В большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения», — отмечается в исследовании.

Многие высокооплачиваемые работники трудятся в пяти отраслях. Наибольшая доля ожидаемо приходится на отрасль «добыча полезных ископаемых».

То есть, высокие зарплаты у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров. Порядка 37% работников этой сферы производства могут похвастаться высоким заработком.

Второй отраслью с довольно большой долей высоких зарплат является «рыболовство и рыбоводство».

Тут месячную заплату в 75 тысяч рублей имеют 34% работников. В то же время это достаточно малочисленная отрасль, в ней заняты не более 100 тыс. человек.

Не отстает от этих сфер и финансовая.

Хорошим заработком могут похвастаться более 33% работников банковской сферы.

Еще в двух отраслях доля работников с относительно высокими зарплатами находится на уровне выше среднероссийского. При определенных условиях на неплохие зарплаты могут рассчитывать сотрудники, занятые в таких отраслях, как IT, связь и массовые коммуникации», а также в отрасли «профессиональная, научная и техническая деятельность».

В этих сферах более четверти работников получают среднемесячную зарплату в размере 75 тысяч рублей и выше.

Аутсайдеры в индустрии гостеприимства

При этом менее 15 тысяч рублей в месяц получают более 20% работников четырех отраслей российской экономики. Например, в отраслях образования и туризма.

Отраслью-аутсайдером, судя по исследованию, оказалась «легкая промышленность». Здесь, как утверждается, «мало больших зарплат, много низких зарплат и в целом низкая средняя зарплата».

Согласно расчетам, менее 15 тысяч рублей в месяц зарабатывают более 30% работников этой сферы.

Более 21% сотрудников с низкими зарплатами наблюдается в таких отраслях, как «образование», «сельское и лесное хозяйство» и «гостиницы, кафе и рестораны».

В образовании мизерные зарплаты связаны низкой оплатой труда молодых специалистов и нянечек в детских садах.

В сельском хозяйстве по-прежнему много низкоквалифицированного, в том числе, сезонного, труда, который оплачивается очень плохо.

А в сфере гостиниц, кафе и ресторанов вместе с высокой долей неквалифицированного труда учтен фактор «чаевых». По этой причине зарплаты тут могут быть низкие — в расчете на материальное поощрение со стороны клиентов.

Помимо четырех вышеназванных, еще в девяти других отраслях доля людей с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц превышает 10% россиян.

Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей, отмечается в исследовании.

Парадоксально, но факт: если у вас зарплата 15 тыс. руб. в месяц и вам не хватает на жизнь – вы для государства не бедный. Для этого нужно получать ниже прожиточного минимума.

По данным Минтруда, за второй квартал 2019 года уровень прожиточного минимума в целом по России установлен в размере 11 185 рублей.

Уровень бедности в 12,9% в 2018 году, который показывает Росстат, — это средняя температура по больнице. Если где-то он меньше, значит, в другом регионе – больше. Так, в Татарстане насчитали 7,2% бедных, в Нижегородской – 9,95%, а в Приморском крае – 13,9%, в Ивановской и Томской областях – 14,7 и 15%. При этом в селах бедность больше: для Томской области это 26%, тогда как в городах насчитывается только 5,9% бедных. В Псковской области бедных вообще 17,5%.

Количество бедных в России в последние годы остается примерно на одном уровне — 20 миллионов человек. Это, между прочим, больше населения Москвы и Петербурга. Причем, это не бродяги и алкоголики. Они работают, но получают мизерные зарплаты.

В конце июля Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек. Это 14,3% населения страны, а именно почти 21 млн человек, против 13,9% в 2018 году.

Ведомство объяснило такие данные опережающим возрастанием прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.