15 миллионов россиян: депутат рассказал о риске потерять работу

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке. Об этом URA.Ru заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

«У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что этот труд скоро будет не востребован»,

— рассказал Шеин.

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Депутат полагает, что исчезновение профессий связано напрямую с технологическим прогрессом. Теперь к работе все больше относятся не как к необходимости, а как к творчеству. Поэтому востребованным останутся те специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, считает Шеин.

«Или где есть высокий уровень вариативности в применении знаний, например, образование или медицина», — добавил он. Шеин указал, что в мире наблюдается тенденция к тому, что люди, трудящиеся в сфере услуг, в скором времени будут не нужны.

«Мы видим, как сокращаются 50 тысяч сотрудников Сбербанка, а в магазинах вместо продавцов ставят аппараты, и продукты можно купить по QR-коду»,

— сказал депутат.

Ранее во ВНИИ труда сообщили, что на российском рынке труда зафиксировали низкий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.

«Низкий спрос на педагогов средней школы — 1,0% (0,7% — в 2016 году), бухгалтеров — 1,4% (1,1% — в 2016 году)», — сообщили во ВНИИ.

При этом, что касается охранников и продавцов, которым в Госдуме предрекли исчезновение, эти профессии пользуются спросом. В конце 2018 года было открыто 31,4 тыс. вакансий охранников и 15,5 тыс. вакансий продавцов.

В России в основном не требуется средний юридический персонал, а также средний персонал библиотек, музеев и художественных галерей, указали в институте. Среди востребованных профессий во ВНИИ отметили квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств и рыболовства.

в Атласе профессий, который составили эксперты Сколково, специалисты указали, что

к 2030 году исчезнут 57 сегодняшних профессий и появятся 186 новых.

В России исчезнут профессии дворников, работников химчисток, операторов call-центров, прорабов, экскурсоводов, билетеров и шахтеров. Маловостребованными на рынке труда окажутся стенографисты, охранники, переводчики, финансовые консультанты, а также турагенты и кассиры.

В Высшей школе экономики (ВШЭ) исчезновение профессий связывают с автоматизацией процессов. Массовые профессии будут заменены цифровыми сервисами, поскольку монотонный умственный труд можно заменить алгоритмами.

Ректор Ярослав Кузьминов подчеркнул, что уже сейчас большинство фирм отказываются от услуг бухгалтера, менее востребованной становится и профессия почтальона. Через десять лет исчезнут такие профессии, как охранник, технический переводчик, водитель и продавец, согласился Кузьминов.

По данным компании HeadHunter, на данный момент самыми востребованными являются профессии токаря, слесаря, техника на заводе и ИТ-специалиста.

В июне стало известно, что две трети россиян считают, что могут потерять работу из-за внедрения информационных технологий и автоматизации процессов. 20% россиянин имеют знакомого, которому пришлось сменить место работы из-за трудностей с освоением новых технологий. Половина россиян полагают, что знание новых технологий поможет им в трудоустройстве.

Автоматизация уже оставила без работы сотрудников банковской сферы, следует из исследования «Работа.Ру». Количество вакансий в банковской сфере сократилось на 10% за первое полугодие 2019 года. Со многими задачами роботы справляются лучше людей, объясняют эксперты.

Рынок труда сейчас находится в переломной точке, отмечал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» директор по продуктам и инновациям VR_Bank Михаил Петров.

«Сейчас частично сокращаются рабочие места в сферах, которые в ближайшем будущем могут быть оптимизированы за счет автоматизации», — указывает он.

По его словам, новые технологии делают просто ненужным такое количество персонала. Например, активно внедряемая сейчас возможность снятия денег с банковского счета на кассе в магазинах позволит банкам еще больше сократить количество представительств кредитного учреждения и, соответственно, работающих в них сотрудников.

Тем временем неутешительные выводы о качестве работы россиян привели ранее специалисты НИУ ВШЭ. Из-за постоянных переработок россияне стали хуже жить, выяснили эксперты.

Сегодня около 2/3 российских работников регулярно работают вечером, ночью и в выходные дни, выяснили ученые.

Это один из самых высоких показателей среди европейских стран. Занятость в нестандартное время плохо вписывается в сложившиеся ритмы семейной и общественной активности, нарушая привычные схемы социальной включенности, поясняют авторы работы. Они решили выяснить, как это сказывается на качестве жизни работников, в том числе на балансе между работой и другими сторонами жизни.