По нормам ЕС: Финляндия ужесточит визовые правила для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит порядок выдачи виз для россиян. У наших соотечественников при подаче заявлений на шенгенскую визу будут запрашивать все подтверждающие документы о поездке, сообщил МИД страны.

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Хельсинки приводит визовую процедуру в соответствие с общей политикой Евросоюза, объяснило ведомство.

Сейчас условия получения визы не такие жесткие. Чтобы получить финскую визу, нужно подать заполненную анкету, действующий загранпаспорт, одну цветную фотографию, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис, копию внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

Теперь туристы должны будут также представить план поездки, подтверждение возможности оплатить ее, билеты и подтверждение о размещении, как того требуют правила ЕС.

Подтверждение финансовых средств может быть оформлено в виде справки с места работы с информацией о зарплате, выписки из банка, а также документов о владении недвижимостью в России.

«Ранее Финляндия уже при необходимости требовала более детальную документацию при подаче на визу. Но начиная с сентября 2019 года страна будет систематически запрашивать те же сопроводительные документы, что и другие страны Шенгена», — говорится в сообщении.

С сентября новые правила будут применяться в посольстве Финляндии в Москве, генконсульстве в Петербурге и офисах в Петрозаводске и Мурманске, а также во всех финских визовых центрах.

Те, у кого есть собственность на территории Шенгена, и те, кто навещает родственников в шенгенской зоне, теперь тоже должны предоставлять документы о наличии финансовых средств.

«В августе мы опубликуем обновленные требования к сопроводительным документам на английском и русском языках на сайтах финских визовых центров в России», — пообещали в МИД.

Финляндия долгое время поддерживала лояльную политику к гражданам России из-за близкого соседства, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Это связано с тем, что россияне и финны имеют повышенную потребность пересекать границу неоднократно и не всегда с туристическими целями — по разные стороны рубежа могут жить близкие родственники или ведется совместный бизнес, поэтому финское государство шло исторически навстречу гражданам РФ в оформлении визы.

«Однако такого рода послабления в подаче основного пакета документов — право, но не обязанность финского государства, и в любой момент страна могла ужесточить требования до общеприменяемой нормы, что, собственно, и произошло. Причин может быть несколько — участились случаи незаконной миграции со стороны граждан России, изменились внутренние правила оформления многократных шенгенских виз со стороны Евросоюза или же это связано с внутренним законодательством. Также это могло стать результатом инициативы финского частного предпринимательства в области туризма, чтобы иметь больший доход за счет заявок по оформлению подтверждения жилья на территории страны», — отмечает Жарский.

По мнению аналитика «Финам» Алексея Коренева, те, кто собирается на отдых в страну Тысячи Озер, вряд ли откажутся от поездки и без проблем соберут необходимые документы, в любом случае забронируют гостиницу и заранее оформят медицинскую страховку.

«Те же, кто ездил в Финляндию спонтанно, конечно, столкнутся с необходимостью собрать чуть больше документов, чем было ранее, но вряд ли эти трудности оттолкнут большинство собирающихся совершить тур в эту страну», — добавляет эксперт.

Напомним, в начале июня Совет ЕС ввел поправки в визовый кодекс. Нововведения, касающиеся получения многократных шенгенских виз, должны упростить получение виз для «добросовестных путешественников» и укрепить стандарты безопасности.

По этим правилам соискатели смогут получить двухлетнюю мультивизу, если в предыдущие два года без нарушений использовали аналогичный годовой документ. Они вступят в силу в декабре 2019 года.

По данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году Финляндия выдала россиянам около 71 400 виз и заняла седьмое место по этому показателю.

Лидером по количеству выданных россиянам виз стала Испания (477 319 виз — 92% из них были многократными). За ней следуют Италия, Франция, Греция и Чехия.Наименьшее число виз выдали Исландия и Люксембург.

Ранее ассоциация также опубликовала список стран, которые могут быстро предоставить россиянам шенгенскую визу. Специалисты ведущих российских туристических компаний провели исследования и пришли к выводу, что быстро и легко можно получить итальянскую или греческую визу. Также в этот список входят Болгария, Хорватия и Испания.

Как отмечается, в числе стран, где процедура оформления визы для первого въезда считается сложной, оказались Германия, Чехия, Финляндия и Австрия.

Ранее стали известны самые популярные среди россиян города для летнего отдыха в Европе. Согласно данным сервиса путешествий «Туту.ру», чаще всего россияне летают в Тиват (Черногория), Бургас (Болгария), Барселону (Испания), Салоники (Греция), Ларнаку (Кипр), а также в Париж и Рим.

Россия занимает 51-е место в индексе паспортов Henley. Швейцарская консалтинговая компания ежегодно оценивает паспорта стран мира по одному показателю — сколько стран их обладатели могут посещать без виз.

Сейчас граждане России могут въехать без визы или получить визу по прибытии в 116 странах.

При этом в прошлом квартале Россия была на три строчки выше и располагалась на 47 месте из 118 стран. Визовый режим был введен с двумя государствами — Джибути и Бенином.

В Европе для безвизового въезда граждан России открыты лишь четыре страны. Это Босния и Герцеговина, Македония, Сербия и Черногория.

Первую строчку в новой версии индекса заняли Япония и Сингапур: их паспорта позволяют посещать без визы 189 стран. Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург.