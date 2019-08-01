Системный сбой: почему не побежден фальсификат молочки

Молоко без молока

Приходя в магазин, люди видят на полках сотни и тысячи товаров. Стараясь выбрать лучшее из представленного разнообразия, покупатели ориентируются на узнаваемый бренд, состав, указанный на упаковке, а зачастую – просто на привлекательное название или рекламу. Но на самом деле гарантировать соответствие заявленного содержания действительному пока не может никто, и в значительной степени это касается молочной продукции.

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Например, весной прошлого года в рамках масштабной кампании по выявлению фальсификата Союз потребителей «Росконтроль» проверил 30 образцов сыра, изготовленного в России и Белоруссии. Экспертиза показала: 60% проверенных сыров являются фальсификатом, в котором нет ни грамма молочного жира. То есть молоко для их производства не использовалось вообще. Немногим лучше выглядят и данные Россельхознадзора – как сообщало ведомство, в прошлом году из общего объема исследованной молочной продукции 21,6% было сфальсифицировано.

Разнообразные скандалы на рынке происходят регулярно. Так, 30 июля калининградское управление Роспотребнадзора сообщило, что в продукции двух региональных предприятий, «Гусевмолоко» и «Пищевой комбинат «Балтика», выявлены нарушения гигиенических нормативов. Производители оштрафованы и должны будут устранить имеющиеся проблемы, но ведь выпущенную ими продукцию уже купили и съели тысячи россиян. Отметим, что «Пищевой комбинат «Балтика» уже был оштрафован в прошлом году за фальсификацию сметаны.

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области также заявило об обнаружении очередного фальсификата – масло «Крестьянское», произведенное компаниями «Молтрейд» и «Велес», не соответствует обязательным требованиям по жирно-кислотному составу и фитостерину. Более того, по данным пензенского Роспотребнадзора, информация о нахождении предприятия «Велес» не соответствует действительности. По адресу в Туле также никакой производственной деятельности не ведется. Поисками неуловимого завода, где производят фальсификат, теперь займутся правоохранители.

Борьбе с недобросовестными производителями вроде бы должна способствовать система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Теперь она контролирует не только поступающее на заводы сырье, но и готовую молочную продукцию – в полной мере этот процесс планируется запустить 1 ноября, однако сертификация некоторых товаров началась уже 1 июля.

«Мы начали работать в ГИС «Меркурий» с 1 июля. На сегодняшний день менее 1,5% ассортимента компании Danone Россия должна сопровождаться ЭВС. Остальная часть продукции должна будет получать электронную сертификацию с 1 ноября», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

В Россельхознадзоре уверяют, что такой подход эффективен, процессы хорошо отлажены, а система широко используется – ежемесячно выдаются десятки миллионов электронных сертификатов. «В то же самое время совершенствование, доработка и развитие системы продолжаются и будут продолжаться», — заверили представители ведомства. Правда, специализированные форумы завалены жалобами на то, что система «висит» или выдает ошибки. Зачем было так торопиться с ее внедрением – вопрос, скорее, из сферы лоббизма.

На прошлой неделе в интернете получил вирусное распространение ролик, на котором полуголые работники сыроварни в Нижегородской области без перчаток производят сыр-косичку, на видео грязные полы и сомнительная тара. На видео в репортаже телеканала «Сети НН» сотрудники сыроварни попали в момент, когда работали в трусах-шортах, перемешивают сырье руками и складывают сыр на палеты на полу. Эта продукция должна была получить электронные ветеринарные сертификаты системы «Меркурий», потому что сыр оказался в списке молочной продукции, попавшей под сертификацию с 1 июля. В настоящий момент Роспотребнадзор приостановил работу предприятия за многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства, а также изъял 500 кг продукта. К проверке сомнительного завода также подключился Следственный комитет: его сотрудникам предстоит установить, куда поставляли антисанитарный сыр.

Бой с тенью

Но раз система работает, причем эффективно, то как на полках магазинов оказываются молочные продукты даже без малейшей примеси молока? Ведь сырье, поступающее на заводы, уже давно снабжают электронными ветеринарными сертификатами, однако как понять, что с ним потом происходит на предприятии?

«Пока «Меркурий» не позволяет точно отслеживать фальсификат (а это является одной из основных его задач), так как, например, реализация сливочного масла – длительный процесс и сертификат будет погашен только через несколько месяцев. Также остается нерешенным главный вопрос по введению системы контроля и штрафов, так как нет понимания как будет осуществляться расчет «жир-белок» – основные параметры в молоке», — объясняет заместитель председателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и генеральный директор «Petrova 5 Consulting» Марина Петрова.

Дело в том, поясняет эксперт, что в «Меркурии» нет рецептур, следовательно, проверяющие органы не могут достоверно сказать, сколько готовой продукции можно выпускать из входного сырья. Также возникает вопрос с законным выпуском продуктов с использованием сухого молока, продуктов с пониженным содержанием жира или продуктов с заменителями молочного жира. «Пока нет даже понимания, как будет это отслеживаться и насколько корректные выводы будут делаться», — констатирует Петрова.

Аналогичной точки зрения придерживаются и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В пресс-службе организации отметили, что на данный момент говорить хоть о какой-то отслеживаемости молочной продукции невозможно. «Говорить «отслеживается» можно в отношении сырья, которое поступает к переработчику. Дальнейшее прослеживание готовой молочной продукции не имеет практического смысла, поскольку данная продукция при производстве подвергается термической обработке и не несет ветеринарных рисков», — пояснили в ассоциации.

Но ведь система «Меркурий» должна решать не только вопросы продовольственной безопасности, но и борьбы с фальсификатом, а этого не происходит. «В части борьбы с фальсификатом система ЭВС также неэффективна, поскольку в ней не учитывается движение товаров неживотного происхождения, которые используются для фальсификации при производстве готовой молочной продукции», — рассказали «Газете.Ru» представители АКОРТ.

Как отмечает пресс-служба ассоциации, с момента запуска системы ЭВС и до настоящего времени не решены проблемы нормативного регулирования и организационной готовности к переходу на оформление ветеринарных сопроводительных документов.

«Не разрешены технические проблемы с функционированием электронных систем Россельхознадзора, которые порождают, в случае сбоев в самих электронных системах или возникновения ограничений доступа в сеть Интернет, риск полной остановки движения подконтрольных товаров по всей товаропроводящей цепочке – от поставщиков сырья до предприятий торговли», — отмечают в ассоциации.

Проблемы организационного характера заключается в низком уровне готовности к переходу на электронное оформление документации как хозяйствующих субъектов, так и органов ветеринарии в отдельных регионах. Для бесперебойной работы по оформлению ВСД в электронном виде необходимо обеспечение присутствия сотрудников государственных ветеринарных служб на рабочем месте в режиме 24 часа/7 дней в неделю, однако ограничения финансового характера в настоящий момент не позволяют регионам обеспечить такой режим работы.