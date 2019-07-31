Новые санкции: сенаторы США против «Северного потока — 2». LIVE

Но в целом, это российский проект, поскольку учредитель и владелец контрольного пакета акций СП - 2 является «Газпром».
В консорциум по строительству трубопровода помимо австрийской компании OMV входят французская Engie, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
«По моему мнению, мы по-прежнему укладываемся в бюджет и сроки», — рассказал глава OMV Райнер Зеле.
Неприятный сюрприз из США прозвучал вскоре после того, как инвестор «Северного потока — 2» австрийская компания OMV объявила, что первый газ по трубопроводу поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.
Комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2», сообщает Reuters.