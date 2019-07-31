Новые санкции: сенаторы США против «Северного потока — 2». LIVE

Комитет сената США проголосовал за введение санкций против «Северного потока — 2»

США решили ударить по «Северному потоку — 2». 31 июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против российского газового проекта. Ограничения коснутся лиц и компаний, которые участвуют в прокладке морской части трубопровода, тех, кто сдает в аренду или обеспечивает техническую поддержку и страхование судов для строительства «Северного потока — 2». «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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20:27

Но в целом, это российский проект, поскольку учредитель и владелец контрольного пакета акций СП - 2 является «Газпром».

20:18

В консорциум по строительству трубопровода помимо австрийской компании OMV входят французская Engie, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall.

20:12

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

20:03

«По моему мнению, мы по-прежнему укладываемся в бюджет и сроки», — рассказал глава OMV Райнер Зеле.

19:50

Неприятный сюрприз из США прозвучал вскоре после того, как инвестор «Северного потока — 2» австрийская компания OMV объявила, что первый газ по трубопроводу поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.

19:43

Комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2», сообщает Reuters.