Мужское и женское: потребкорзину предложили расписать по гендеру

Состав потребительской корзины должен быть различным для мужчин, женщин и детей разного возраста, полагают в ФИЦ питания и биотехнологии. Специалисты испытательного центра разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы, сообщили «Известия».

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Под потребительской корзиной понимают минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимый для жизнедеятельности человека. Его состав и объем установлен федеральным законом. На основе потребкорзины рассчитывают величину прожиточного минимума. Для трудоспособного населения в потребительскую корзину включены также обязательные платежи и сборы.

Из продуктов в потребкорзину, в частности, входят по нормативу хлеб, макароны, мука, крупы, картофель, овощи и бахчевые, фрукты, сахар, яйца, растительное масло, мясо- и рыбопродукты. Так, в 2018 году картошки на одного трудоспособного в потребительской корзине полагалось чуть более 100 кг, пенсионера – 80 кг, ребенка – 88 кг, рыбопродуктов – 18,5, 16 и 18,6 кг соответственно. В среднем на одного взрослого трудоспособного человека в год полагается, например, 18,5 кг рыбы, 58,6 кг мяса, 60 кг фруктов, 114,6 кг овощей, 126,5 кг хлебных продуктов (хлеб, макароны, мука, крупы, бобовые). Росстат подсчитывает стоимость этого набора продуктов в пересчете на месяц.

Предложенное разделение на мужские и женские потребительские корзины может быть учтено для совершенствования методологии расчета, отчего изменится и подсчет прожиточного минимума. Сейчас он рассчитывается только для людей трудоспособного возраста, пенсионеров и детей.

Однако в рекомендациях ФИЦ групп гораздо больше: мужчины 16–65 лет, женщины 16–60 лет, пенсионеры, дети 1–3 лет, 4–6 лет и 7–15 лет. К тому же специалисты предложили отдельные наборы продуктов для беременных женщин, кормящих матерей и младенцев до года.

В новом варианте из состава потребкорзины исключен маргарин и добавлены йодированная соль, обогащенные микро- и макронутриентами хлеб и молоко, а также витаминно-минеральный комплекс.

К тому же во всех разработанных экспертами корзинах содержание большинства продуктов выше, чем предусмотрено нынешними нормативами. Так, указано, что корзина «потяжелеет» до 980 кг для мужчин и до 837 кг для женщин.

Прибавили в весе категории товаров. Например, свежих фруктов в предложенных наборах вдвое больше для пенсионеров, на 50–100% для трудоспособных граждан и на 17% — для детей. Кроме того, увеличены порции мяса (на 7–27% в зависимости от категории), рыбы (25–44%), молочных продуктов (4–12%), яиц (25–36%) и овощей (9–33%).

«Известия» рассчитали стоимость предложенных ФИЦ продуктовых наборов и выяснили, что согласно им, прожиточные минимумы должны быть: для мужчин 16 тыс. рублей в месяц, для женщин — 13,7 тыс. рублей, для пенсионеров — 13,2 тыс. рублей. 14,9 тыс. рублей полагается школьникам (7–15 лет), 10,3 тыс. рублей воспитанникам детских садов (4–6 лет) и 8,6 тыс. рублей — малышам от года до трех лет.

Таким образом, если предложенный подход начнут применять, то мужчинам будет полагаться примерно на 14% больше средств, чем женщинам.

Рацион у женщин, мужчин и детей действительно разный, признают диетологи. Однако практики разделения прожиточного минимума на мужской и женский не существует ни в одной стране мира, и ее вряд ли можно назвать справедливой, сказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

К тому же подобная мера приведет к обязательной корректировке социальных выплат и минимальных зарплат. При этом Трудовой кодекс РФ не допускает дискриминации по половому признаку.

Разработанные продуктовые наборы гарантируют, что человек будет здоров, развит физически и умственно, сказал «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания Виктор Тутельян.

«Мы называем наборы физиологически обоснованными, базовыми — вместо существующих минимальных. Мы считаем, что говорить о минимуме позорно, нужно обеспечивать потребности человека», - сказал он.

ФИЦ направил предложения в Роспотребнадзор и Минздрав. Их планируется рассмотреть на очередном заседании рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума.

Состав новой потребительской корзины планируется утвердить с 1 января 2021 года. Соответственно, методология расчета прожиточного минимума может измениться. По итогам I квартала 2019 года прожиточный минимум составил 11,7 тыс. рублей для трудоспособных граждан, 8,9 тыс. — для пенсионеров и 10,6 тыс. — для детей. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек, говорилось в отчете Росстата по итогам первого квартала. Это 14,3% населения страны.