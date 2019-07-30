Историческое решение ФРС: что будет с рублем. LIVE

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год. Раньше банк полагал, что в 2020-м году средний курс рубля по отношению к американскому доллару составит 69 рублей, но сегодня скорректировал курс до 65 рублей за доллар.
В ожидании решения ФРС индексы в США показывали смешанную динамику, а нефть дорожала. 30 июля по итогам торгов Dow Jones снизился на 0,09%, S&P 500 упал 0,26%, а индекс NASDAQ Composite просел на 0,24%.
Решение по ставке будет озвучено в 21:30 по мск 31 июля. После этого состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Всю неделю внимание инвесторов и бизнеса приковано к заседанию ФРС США. В ближайшие часы в Соединенных Штатах примут и огласят решение по учетной ставке. Многие эксперты ожидают впервые за долгое время понижения. Мы будем будем держать вас в курсе в режиме онлайн и следить за самыми интересными событиями вечера.