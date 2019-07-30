Историческое решение ФРС: что будет с рублем. LIVE

ФРС США может впервые за 11 лет понизить учетную ставку

31 июля ФРС США огласит решение по учетной ставке. В этот раз заседание комитета по открытым рынкам обещает быть интересным. Трейдеры ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов. Это произойдет впервые с финансового кризиса 2008 года. Официально ФРС может пойти на такой шаг из-за желания стимулировать экономику. Однако есть предположение, что главная причина — Дональд Трамп, активно критикующий главу ФРС Джерома Пауэлла. При этом неожиданные действия Федрезерва могут создать панику на рынке, от которой может пострадать и рубль. «Газета.Ru» следит за решением ФРС в режиме онлайн.
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19:15

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год. Раньше банк полагал, что в 2020-м году средний курс рубля по отношению к американскому доллару составит 69 рублей, но сегодня скорректировал курс до 65 рублей за доллар.

19:11

В ожидании решения ФРС индексы в США показывали смешанную динамику, а нефть дорожала. 30 июля по итогам торгов Dow Jones снизился на 0,09%, S&P 500 упал 0,26%, а индекс NASDAQ Composite просел на 0,24%.

19:03

Решение по ставке будет озвучено в 21:30 по мск 31 июля. После этого состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

19:00

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Всю неделю внимание инвесторов и бизнеса приковано к заседанию ФРС США. В ближайшие часы в Соединенных Штатах примут и огласят решение по учетной ставке. Многие эксперты ожидают впервые за долгое время понижения. Мы будем будем держать вас в курсе в режиме онлайн и следить за самыми интересными событиями вечера.

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J. Scott Applewhite/AP