Атака на рубль: от Трампа требуют новых санкций

Сенаторы в США снова вспомнили про санкции на российский госдолг. Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предложили президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год, пишет агентство Bloomberg.

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Соответствующее письмо направлено в комитеты по делам вооруженных сил сената и палаты представителей США.

Американцы просят усилить санкции против Москвы за якобы попытки вмешательства в будущие выборы. Рестрикции направлены против российского суверенного долга, а также энергетического и оборонного сектора.

При этом сенаторы хотят иметь в руках более сильный сдерживающий фактор для того, чтобы вводить санкции, чтобы исключить будущее потенциальное «вмешательство в выборы». В 2020 году как раз пройдут выборы американского президента, и сейчас в США уже развернулась президентская гонка.

За последний месяц это уже не первый раз, когда в США заговорили о возможных санкциях против суверенного долга. Ранее в этом месяце палата представителей США приняла поправку, которая в случае принятия запретит американским инвесторам участвовать в сделках с российским суверенным долгом.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» тогда предупредили, что курс доллара может вырасти до 70 рублей. В случае оттока инвесторов из российских госбумаг, может возникнуть паника на рынке, которая может разогнать пару доллар/рубль как минимум до уровня 70 рублей за $1, отмечали они.

При этом сейчас чиновники предлагают, кроме запрета на вложения в госдолг, ввести дополнительные санкции в отношении российского энергетического, банковского и оборонного секторов, а также «олигархов и высокопоставленных политических деятелей», которые, по мнению директора Национальной разведки, причастны к вмешательству в выборы.

Между тем и без санкций рубль может ослабеть.

Российская валюта обвалится после снижения ключевой ставки ЦБ, заявлял ранее валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый.

Этот аналитик наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару во втором квартале. По его оценке, к концу года курс доллара будет составлять 69 рублей.

Аналитик видит угрозу рублю в снижении потока иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ). Сейчас доля вложения инвесторов в наши бумаги приближается к 30%. И естественно, массовый сбор инвесторами наших бумаг приведет к последствиям для рубля.

26 июля Центробанк РФ снизил ставку на очередные 25 базисных пунктов, доведя ее до 7,25% годовых. Рубль практически не отреагировал на изменение ключевой ставки.

В первые минуты после объявления решения курс доллара к рублю снижался на 0,17% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 63,13 руб., курс евро — на 0,23%, до 70,28 руб.

Однако в понедельник, 29 июля, на торгах на московской бирже рубль немного ослаб. В ходе вчерашнего дня пара доллар/рубль большую часть времени консолидировалась вблизи отметки в 63,50 руб/долл, указывает Поддубский, главный аналитик «Промсвязьбанка».

ЦБ РФ установил на вторник, 30 июля, официальный курс доллара на уровне 63,5210 рубля.

Cанкции против суверенного долга России на рубль подстегнуть «нервозность», однако основным событием, который важен для краткосрочных перспектив по курсу рубля, остается заседание ФРС США, отмечает Михаил Поддубский.

«По нашей оценке, размер санкционной премии в рубле на текущий момент минимален, соответственно, при росте санкционных рисков нервозность в российской валюте может быть увеличена», — говорит эксперт.

По его прогнозу, в краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может колебаться в диапазоне 63-63,50 руб./долл.

Риск и потенциал ослабления российской валюты во втором полугодии умеренный, базовый прогноз – диапазон 64-67 за доллар в конце года, полагает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

Если в ближайшее время американские законодатели все же уйдут на парламентские каникулы, соответственно, следующие несколько недель мы не услышим дискуссии на санкционную тему. В таком случае тема санкций вновь актуальной станет в сентябре.

Вадим Кравчук, эксперт ИФК «Солид», отмечает, что в среднесрочной перспективе российская валюта имеет больше шансов на снижение нежели восстановление позиций к доллару и евро. Факторов роста для рубля сейчас немного – спрос на суверенные облигации замедляется, цены на нефть корректируются, налоговый период также завершен, поэтому до конца лета мы можем увидеть достижение уровней 64-64,5 руб. к доллару, резюмирует он.