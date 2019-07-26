ЦБ снизил ставку: как отреагирует рубль

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 пункта, до 7,25% годовых, говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

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Это второе подряд снижение в 2019 году. До 7,5 процента годовых ставка была снижена 14 июня — впервые с марта 2018 года.

Более того, Банк России сообщил, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров.

Инфляция не превысит 4%

В комментарии ЦБ указывается, что темпы роста российской экономики находятся ниже ожиданий регулятора.

«Слабая экономическая активность наряду с временными факторами ограничивает инфляционные риски на краткосрочном горизонте», — говорится в пресс-релизе.

Обоснование для снижения ставки: продолжается замедление инфляции. А безработица не растет.

Годовой темп прироста потребительских цен в июне снизился до 4,7% (с 5,1% в мае 2019 года) и, по оценке на 22 июля, составил около 4,6%. Годовая базовая инфляция по итогам июня снизилась впервые с марта 2018 года и составила 4,6%. Месячный темп прироста потребительских цен с исключением сезонности замедлился до 0,1% в июне после 0,3–0,4% в феврале — мае, отметил ЦБ.

При этом большинство показателей месячной инфляции, отражающих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи 4% в годовом выражении», — считает ЦБ.

В июне — июле ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться. Инфляционные ожидания населения существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне, добавил регулятор.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция теперь вернется к целевому ориентиру, который регулятор сам себе наметил, в 4% — в начале 2020 года.

Неплохо, но до европейского уровня в среднем 2% еще далеко.

Безработных подозрительно мало

Безработица находится на исторически низком уровне, отмечает ЦБ в обоснование понижения ставки. Но со второй половины 2019 года ожидается увеличение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера, добавляет ЦБ, указывая на возможный рост инфляции.

Нынешняя бюджетная политика может оказать «значимое влияние» на динамику инфляции как на краткосрочном, так и на среднесрочном горизонте, считает регулятор. Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии текущего года может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 — начале 2020 года.

«В дальнейшем повышательное давление на инфляцию могут оказать возможные решения об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП», — считает ЦБ.

При этом Банк России не видит рисков, связанных с динамикой заработных плат, цен на отдельные продовольственные товары, возможными изменениями в потребительском поведении.

«Эти риски остаются умеренными», — считает регулятор.

Иными словами, рост зарплат, если и будет, то минимальный, но и цены на еду не поплывут.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться ключевая ставка, запланировано на 6 сентября 2019 года.

Решение ЦБ в основном соответствует ожиданиям экономистов. Ранее Bloomberg представил консенсус-прогноз, в котором говорилось, что аналитики ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов.

В качестве предпосылок к смягчению денежно-кредитной политики они называли слабую экономическую активность, замедление инфляции и розничного кредитования.

Риски для рубля никуда не делись

О возможности второго подряд снижения ставки в этом году — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Глава регулятора дала рынку очень мягкий сигнал: она допустила как минимальное смягчение на 25 б.п., так и резкое, сразу на 50 б.п.

Но при этом директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин позднее в интервью Bloomberg отметил, что для снижения на 50 б.п. нужны очень веские аргументы.

Рубль обвалится после снижения ключевой ставки ЦБ, заявлял ранее валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый.

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года. Теперь Косатый стал пессимистом относительно перспектив российской валюты. По его мнению, в конце этого года доллар будет стоить 69 рублей.

Пока рубль держится. Решение Центрального Банка России понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов практически не повлияло на динамику курса рубля на Московской бирже. По данным на 15.01 мск курс доллара даже немного снизился до 63,16 рублей.

Но что будет в конце года, если экономика все равно не растет, сейчас не скажет никто.