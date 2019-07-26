«Пальма» выросла: россиян оставят без дешевого сладкого

Сладости в России подорожают. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате. Представители бизнеса допустили, что в ближайшие полгода рост цен на кондитерские изделия может составить 5-7%.

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Причиной этому — изменения в НДС. Пальмовое масло потеряло льготные 10%. Госдума 24 июля приняла в третьем чтении законопроект, повышающий НДС пальмового масла до 20%. Продвигал такую инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Главное, конечно, сделать все для того, чтобы на полки магазинов не попадали некачественные товары. Нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы гражданин под видом продукции, изготовленной, допустим, из молока, не получал заменитель из пальмового масла, сыр из пальмового масла и так далее», — отмечал он.

По оценке Володина, отмена льгот для пальмового масла может принести в бюджет дополнительно 5 млрд рублей. Их планируется направить на поддержку производства молока. Вступает в силу документ в октябре.

Льготная ставка НДС действовала для пальмового масла в течение 15 лет.

Соответственно, теперь ожидается, что рост цен на пальмовое масло вызовет рост цен на продукцию, при производстве которой данный продукт используют. Между тем, хотя в сладостях пальмовое масле в чистом виде не используют, оно применяется при производстве жиров, которые необходимы кондитерам.

«Пальмовое масло в чистом виде не используется в кондитерской промышленности, из него производят жиры различного назначения, в том числе маргарин и спреды. Именно их применяют при изготовлении сладостей, молочной продукции и т.д. Из-за роста НДС стоимость сырья может вырасти до 10% в зависимости от содержания в нем пальмового масла», — заявила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что найти замену пальмовому маслу проблематично. Животные жиры, например, молочные — более дорогие, их не всегда могут позволить себе производители, объяснила замглавы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

Ранее с возражением против отмены льготного НДС выступили крупные поставщики, которые назвали эти меры дискриминацией и заявили о том, что это нарушает правила ВТО. Малайзийский совет производителей пальмового масла отмечал тогда, что пальмовое масло беспрепятственно импортируется. Среди лидеров по потреблению масла в пищевых целях — страны ЕС, США и Япония. Россия в этом списке — 17-я.

Подорожают кондитерские изделия или нет — будет зависеть от ценовой политики поставщиков пальмового масла и производителей кондитерских жиров, отмечают «Известия».

Однако после роста НДС на пальмовое масло будет повышаться в стоимости выпечка и детское питание, утверждали эксперты, опрошенные «Российской газетой».

Как рассказывал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, заменить пальмовое масло другими жирами растительного происхождения в кондитерских изделиях и в детском питании нельзя.

По его словам, такое масло добавляют в детское питание как заместитель грудного молока. На цене детского питания повышение НДС пальмового масла отразится в меньшей степени, поскольку его доля в продукте невелика, добавляла газета.

Некоторые эксперты, наоборот, увидели в отмене льгот для «пальмы» положительную тенденцию.

Например, после повышения НДС россияне станут реже потреблять продукцию с заменителями молочных жиров. Это, в частности, спреды или сырные продукты. Об этом заявил в беседе с «Российской газетой» генеральный директор Союзмолоко Артем Белов.

В 2018 году Россия импортировала 1,06 млн тонн пальмового масла, что на 18,9% больше, чем в 2017 году, свидетельствуют данные на сайте Росстата. Пальмовое масло — одно из самых дешевых, его активно используют кондитеры по всему миру. Им заменяют и животные жиры. Тем не менее споры о его вреде продолжаются до сих пор.

Начиная с 1 июля, правительство России обязало выделять продукты с молочными жирами и их заменителями на полках магазинов.

«В торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира», — говорится в постановлении «О внесении изменения в Правила продажи отдельных видов товаров».