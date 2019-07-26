Рублю предрекли обвал? Что скажет Банк России. LIVE

Центробанк объявит решение о ключевой ставке

Для российской валюты настал день X. Центробанк объявит свое решение по ключевой ставке в ближайшее время. Этой датой участники рынка пугали друг друга. Если ЦБ ставку снизит, рубль может обвалиться, считают западные эксперты. «Газета.Ru» следит за эманациями Банка России в режиме онлайн.
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12:43

Но звучат мнения о снижении сразу на 50 пунктов. Тогда это будет сюрприз и радость для тех, кто агитирует за дешевые кредиты для бизнеса.

12:35

Вопрос лишь в том, насколько ЦБ снизит ставку, считают эксперты. Большинство из них прогнозируют снижение на очередные 25 базисных пунктов.

12:25

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года», — сообщал регулятор в июне.

12:20

В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи планового ориентира в 4%.

12:15

ЦБ традиционно обосновал снижение ставки замедлением годовой инфляции. Краткосрочные проинфляционные риски снизились. В итоге ЦБ снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%.

12:10

Совет директоров ЦБ на предыдущем заседании 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых.

12:00

Решение о размере ключевой ставки Центробанк, как ожидается, объявит в 13.30. На каком фоне проходит это событие посмотрим в режиме онлайн.