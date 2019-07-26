Рублю предрекли обвал? Что скажет Банк России. LIVE

Но звучат мнения о снижении сразу на 50 пунктов. Тогда это будет сюрприз и радость для тех, кто агитирует за дешевые кредиты для бизнеса.
Вопрос лишь в том, насколько ЦБ снизит ставку, считают эксперты. Большинство из них прогнозируют снижение на очередные 25 базисных пунктов.
«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года», — сообщал регулятор в июне.
В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи планового ориентира в 4%.
ЦБ традиционно обосновал снижение ставки замедлением годовой инфляции. Краткосрочные проинфляционные риски снизились. В итоге ЦБ снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%.
Совет директоров ЦБ на предыдущем заседании 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых.
Решение о размере ключевой ставки Центробанк, как ожидается, объявит в 13.30. На каком фоне проходит это событие посмотрим в режиме онлайн.