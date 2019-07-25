Обвал неизбежен? Кто приговорил рубль

Рубль под угрозой. В пятницу, 26 июля, возможно, будет самый плохой день для российской валюты. В этот день состоится заседание совета директоров ЦБ, на котором регулятор может снизить ключевую ставку. Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что ставка упадет или на 25 базисных пунктов, или на 50, то есть опустится с 7,5% до 7,25% или 7% соответственно.

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О возможности второго подряд снижения ставки в этом году — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Глава регулятора дала рынку очень мягкий сигнал: она допустила как минимальное смягчение на 25 б.п., так и резкое — сразу на 50 б.п. При этом директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин позднее в интервью Bloomberg отметил, что для снижения на 50 б.п. нужны очень веские аргументы.

Рубль обвалится после снижения ключевой ставки ЦБ, заявлял ранее валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый.

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года. Теперь Косатый стал пессимистом относительно перспектив российской валюты.

По его мнению, в конце этого года доллар будет стоить 69 рублей.

При этом эксперт считает, что Центробанк будет постепенно понижать ключевую ставку — по 0,25 процентного пункта в третьем и четвертом квартале. Он не исключает и резкого понижения ставки — на 0,5 процентного пункта. Сейчас высокий уровень ставки ЦБ — 7,5% годовых — поддерживает интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам.

Учитывая, что объем вложений нерезидентов в российские бумаги составляет около 30%, то при попытке массового сброса инвесторами этих бумаг может сложиться такая ситуация, когда на них просто не найдется покупателей.

По отдельным выпускам вложения нерезидентов еще выше. Доля иностранцев в облигациях федерального займа (ОФЗ) с погашением в 2039 году составила 49%, рассказал журналистам сообщил глава департамента государственного долга Минфина РФ Константин Вышковский.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики отмечают, что вероятность снижения ключевой ставки на заседании ЦБ в пятницу, 26 июля, равна практически 100%.

Инфляция не должна превысить по итогам года 4%, говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Так, согласно последнему недельному отчету по инфляции по состоянию на 22 июля, сохраняется дефляция в плодовоовощном сегменте (-0,5% н/н), при этом зафиксирован рост цен на мясную продукцию (+0,1/0,5% н/н), отмечается в отчете «Росбанка».

Кроме того, неизменными остаются и цены на бензин вопреки отказу от соглашения между правительством и нефтяными компаниями.

Темпы роста экономики очень низкие, и дополнительное стимулирование ей явно не помешает, а благодаря инфляции, которая остается на уровне значительно ниже прогнозируемого, у регулятора фактически развязаны руки,

говорит Евгений Удилов, руководитель департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс».

Однако снижение ключевой ставки повлечет за собой падение доходности по облигациям федерального займа на следующем аукционе, говорит Артемий Юрин, практикующий трейдер-аналитик компании «ФинИст».

Предыдущий аукцион отметился рекордным спросом и вероятнее всего после следующего размещения мы увидим отток капитала из суверенного российского государственного долга, отмечает аналитик. В связи с этим национальная валюта, естественно, ослабнет.

Как отмечает Евгений Удилов, российская валюта после решений регулятора российская валюта просто ускорит падение. Однако не стоит считать, что именно пятничное решение ЦБ привело к этому, говорит эксперт.

Российская валюта накопила достаточное количество более важных негативных факторов, которые уже сейчас оказывают давление на нашу валюту. Так что в ближайшие две недели она и без особой помощи Банка России имеет все шансы просесть к доллару США как минимум до 64,50-66,50, считает аналитик.

В частности, в последнее время под давлением находятся цены на нефть, торгуясь на уровне $63 за баррель. Эксперты предполагают, что цена на «черной золото» находятся под давлением из-за того, что Саудовская Аравия и Кувейт договорились о возобновлении добычи в так называемой нейтральной зоне, где производство может составить порядка 500 тыс. баррелей в день. Перспективы поступления на мировой рынок дополнительного предложения на фоне существующих опасений переизбытка поставок и приводит к колебанию цены.

Кроме того, недавно на российский рынок вновь вернулась санкционная риторика. Даже упоминания о санкциях приводит к проблемам для российской валюты. Так, 11 июля, когда в конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ, это привело к тому, что рубль немного сдал свои позиции. Эксперты тут же в своих обзорах отметили возможность возникновения паники на рынке, если санкции будут приняты.

В частности, курс доллара может вырасти до 70 рублей, отмечали они.