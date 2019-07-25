Грабительский код: магазины восстали против ЦБ

Ритейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП). Их недовольство вызвал тарифный коридор за услугу через QR-коды в размере в 0,2–0,7% от суммы покупок. Система должна начать тестироваться этим летом и предполагает участие на первом этапе 12 банков. Она предусматривает возможность переводов физических лиц в адрес юридических. Сейчас же в СБП можно переводить деньги между физлицами.

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Ритейлеры опасаются, что банки, продавившие такую форму оплаты, будут требовать максимальную комиссию. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной.

Не так посчитали

В профессиональных ассоциациях заявили, что уже тестируют новую систему оплаты с банками, но предупреждают о том, что изначально ЦБ говорил о тарифе в 0,3–0,4%.

Ритейлеры опасаются применения банками верхней границы тарифа, так как ранее некоторые финансовые организации вообще называли справедливыми ставки в 1–1,5%, считают в АКИТ и АКОРТ.

Подключение QR-кодов к системе всех 11 системно значимых банков ожидается к 1 октября.

Платежи в магазинах через QR-код проходят с банковского счета на банковский счет без использования платежных систем (Visa, Mastercard, «Мир» и других). Для того, чтобы расплатиться за покупку QR-кодом, нужно будет зайти в мобильное приложение банка, выбрать оплату с помощью QR-кода и просканировать его на кассе магазина.

Ранее ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код. В мае зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что тариф в 0,4% будет для магазинов «абсолютным счастьем» по сравнению с тем, что они платят на данный момент за эквайринг — 1,5–2,5%. Позднее Скоробогатова сообщила, что регулятор ищет вариант, который устроил бы всех: банки, магазины и покупателей. Она считает, что комиссия за пользование кодом на уровне от 0,2 до 0,7% будет работать на пользу всех участников системы. Ранее Скоробогатова заявляла, что система быстрых платежей дает возможность уйти от зависимости по карточным платежам от международных платежных систем и «их грабительских тарифов».

Согласно словам представителя ЦБ, банк уже общался «участниками рынка, затронутыми в процессе, и выработал компромиссное решение». Также Банк России планирует изучить письмо АКРОТ после его получения.

Мнение банковского сообщества — снижение тарифов ниже 0,2–0,7% — нереалистично.

При таком тарифном коридоре банки не смогут начислять своим клиентам кешбэк и бонусы на прежнем уровне.

В «М.Видео-Эльдорадо» изданию заявили, что скоро запустят пилот системы быстрых платежей и при расчетах ориентировались на максимальный тариф в 0,3–0,4%. В свою очередь, вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Никита Сайгутин заявил, что компания ждет, что СБП будут содержать те тарифы, о которых говорилось изначально.

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, в совокупности с тарифами банков конечный тариф для ритейла на эквайринг может достигать 2% за покупку. «Считать, что эта ситуация никак не влияет на текущие цены было бы достаточно наивно. Думаю, что магазины возлагали большие надежды на СБП до того, как банки решили последовать примеру платежных систем и хорошо заработать на изначально неплохой идее. Таким образом, распространение новой системы может оказаться не таким быстрым как предполагали создатели: особого стимула добавлять очередной вид платежа у ритейла попросту нет», — полагает он.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале 2019 года заявила, что подключение к СБП будет обязательным для всех банков. Вместе с тем эксперты указывают на риски в безопасности оплаты через QR-коды.

«Получив в магазине чек на кассе, после того, как расплатились картой, мы часто оставляем чек там же, в магазине, будучи твердо уверенными, что данных карты на чеке нет. Открыто их чек не содержит, но часто их содержит QR-код, который тоже отображается на чеке. И человек при определенных навыках извлечь из кода много информации о карте», — добавляет Булад Субанов, СЕО консалтинговой компании Bulad&Co.

Помните, что для оспаривания любой операций, если они все-таки были совершены и сделали их не вы, у вас есть 24 часа, говорит эксперт федерального проекта по финансовой грамотности «Финшок» Лолла Кириллова. «Не откладывайте на потом, быстро обращайтесь с соответствующим заявлением в банк», — советует эксперт.