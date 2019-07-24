Перейти на отечественное: что будет с зарубежными покупками

Минфин предложил с января 2020 года увеличить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа с 250 руб. до 500 руб. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов. В документе говорится о ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования.

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С 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза иностранных посылок в Россию был снижен с €1 тыс. до €500. В результате при заказе товаров на сумму свыше €500 в месяц или весом более 31 кг платят сбор в 250 руб. и пошлину в 30% от суммы сверх лимита, но не менее €4 за 1 кг. При этом с 2020 года пошлина будет начисляться на каждую посылку дороже €200.

В результате налог составит 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг сверх лимита.

Как прокомментировали «Газете.Ru» в Минфине, «речь не идет о введении какого-либо нового вида сборов».

«Подготовленным проектом постановления лишь корректируется ставка уже существующего таможенного платежа, причем в строго ограниченных пределах. Действующая сейчас ставка сбора в размере 250 руб. была установлена в 2004 году и с тех пор не менялась, притом что за прошедшие 15 лет в экономике произошли процессы инфляционного характера. Поэтому законопроектом предлагается проиндексировать ставку и повысить ее до 500 рублей, чтобы она отражала экономические реалии сегодняшнего дня», — заявили «Газете.Ru».

В конце апреля российские ритейлеры предложили правительству заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% независимо от цены товара. Бизнес заявлял, что таким образом будут созданы равноправные условия для работы иностранных и отечественных компаний e-commerce.

«Уменьшение лимита налогооблагаемых посылок до 200 евро в месяц означает, что государство ищет новые способы улучшения финансового здоровья таможенной службы, поскольку ставку таможенного сбора не пересматривали уже более 10 лет, притом что количество обрабатываемых грузов за это время выросло в геометрической прогрессии и такая мера будет для этой цели достаточно действенна», — говорит директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова.

По ее словам, товары дороже 500 евро россияне, как правило, в интернет-магазинах не заказывают, а вот порог в 200 евро достаточно ощутим для некоторых категорий покупателей.

Учитывая не самый выгодный курс иностранной валюты, а также регулярное удорожание товаров на интернет площадках, можно предположить, что интерес к таким покупкам будет незначительно снижен — обороты продаж могут упасть.

«С другой стороны, альтернативу все равно найти будет проблематично, так как российские интернет-магазины предлагают тот же товар, только по более высоким ценам или же схожий по виду товар, но в ином качестве, что не будет устраивать всех покупателей. Иными словами, мера у россиян, разумеется, вызовет негативное отношение, правительство в очередной раз обвинят в желании пополнять нужды бюджета за счет граждан», — говорит эксперт.

Возможно, россияне будут совершать покупки на меньшие суммы и люди начнут планировать такого рода операции заранее, договариваясь с друзьями о приобретении необходимых товаров за рубежом — чтобы разбавить финансовую нагрузку на каждую посылку, предполагает Евгения Шалихманова.

Как отмечает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер», учитывая, что объем покупок в иностранных интернет-магазинах составляет примерно 450-500 млрд рублей в год, эта мера может негативно отразиться на покупателях.

«Сейчас очень многие российские пользователи покупают товары в различных интернет-магазинах и маркетплейсках за рубежом – Alibaba, Amazon, Ebay и др. Увеличение таможенных сборов и пошлин приведет к тому, что доступность многих товаров станет ниже», — отмечает эксперт.

Это приведет к тому, что объем покупок на зарубежных интернет-магазинах значительно сократится, по крайней мере по официальным каналам. Но это далеко не обязательно приведет к росту покупок на российских интернет-площадках, говорит он.

«Чтобы развивать российский бизнес в этой сфере, он должен быть конкурентоспособным по цене и давать хороший сервис, в противном случае покупатели всегда найдут полулегальные способы пользоваться тем, что их больше устраивает, либо же они просто прекратят этим пользоваться», — резюмирует эксперт.