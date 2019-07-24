Деньги за дым: курилки в аэропортах сделают платными?

Депутаты хотят сделать курилки в аэропортах платными. Соответствующее предложение высказал первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов (фракция «Справедливая Россия»). Он рассказал газете «Известия», что депутаты планируют ко второму чтению внести поправки в законопроект о возвращении курилок в аэропортах, чтобы сделать их платными.

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Поправки будут рассматриваться в Госдуме во время осенней сессии.

«Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 рублей»,

— cказал Тумусов.

Депутат отметил, что оборудование таких комнат стоит денег, аэропорты закономерно переложат расходы на пассажиров.

Например, парламентарий считает, что около курительных помещений не должно быть ни запаха, ни дыма, а это значит, что аэропортам необходимо будет закупить для этого новые вентиляционные системы. Стоимость оборудования одной курилки может достигать 2 млн рублей, оценивают «Известия».

По его мнению, правительству необходимо будет продумать отдельный нормативно-правовой акт, в котором будут прописаны технические требования содержания курительных комнат. Так, в новом документе должен быть указан предельный уровень табачного дыма вблизи курилок.

Однако автор инициативы возвращения курилок депутат от «Единой России» Сергей Боярский считает это предложение спорным.

«Мы не можем обязать аэропорты создавать такие условия для граждан. А кроме того, неясно, какой должна быть плата за вход. При этом я считаю правильным делать такие комнаты отдельными и с затемненными стенами, хотя это не вопрос законотворчества. Детали следует прописывать в рамках отдельных технических условий, которые должны быть определены позже, после принятия закона», — ответил Боярский.

В аэропорту «Домодедово» сочли преждевременным вопрос о возвращении курилок. Международный аэропорт «Шереметьево» при принятии законодательного решения о возвращении «курилок» планирует сделать их бесплатными, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе аэропорта.

Законопроект о возвращении курительных комнат в аэропортах был принят Госдумой в первом чтении 16 июля. Совет Федерации, Минздрав и общественники — эксперты из Общероссийского народного фронта выступили против него. Несмотря на это в Госдуме планируют в осеннюю сессию принять закон. Об этом во вторник, 23 июля, журналистам рассказал глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Продвигает инициативу депутат от «Единой России» Сергей Боярский, сын известного актера и заядлого курильщика Михаила Боярского. Актер Боярский известен еще и как активный борец за права курильщиков и спикер глобальных табачных компаний, представленных в России.

Именно Боярский внес первую версию поправок в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» еще в 2017 году. Однако пару лет назад попытка вернуть возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов обернулась неудачей — ее отправили на доработку.

В тексте законопроекта, подготовленного к рассмотрению в первом чтении, предлагалось разрешить курение табака «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом».

В пояснительной записке депутат Боярский указывал на многочисленные жалобы пассажиров на курение в туалетах и других помещениях в зданиях аэропортов без какого-либо разрешения на это.

Указывалось, что установленный в 2013 году запрет на курение табака в помещениях аэропортов «не только не привел к целям защиты граждан от воздействия окружающего табачного дыма, но и ухудшил положение некурящих граждан, которые вынуждены «дышать» табачным дымом из-за нарушающих запрет пассажиров».

При этом, по мнению депутатов, действия сотрудников авиаузла ограничены и они не могут в полной мере следить за соблюдением запрета на курение табака и вычислять потенциальных нарушителей.

Как рассказала ранее «Газете.Ru» эксперт ОНФ, сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина, организация курилок не помогает решить проблему курения в туалетах. В туалетах курили повсеместно еще до демонтирования курительных комнат, в том числе и в аэропортах.

«Легализация курительных комнат в аэропортах выглядит как попытка расшатывания и демонтажа антитабачного законодательства, которое позволило сократить число курильщиков в России на четверть», — констатировала она.