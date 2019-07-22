Неестественный рост: чем вызван бум мигрантов в России

За четыре месяца 2019 года эксперты зафиксировали в России резкий миграционный прирост населения. Об этом говорится в мониторинге Института Гайдара.

Прирост мигрантов с января по апрель текущего года увеличился на 57,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года: с 57 тыс. человек в январе-апреле 2018 года до 98 тыс. в январе-апреле 2019-го. Это крупнейший за 10 лет миграционный прирост,

отмечается в исследовании.

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Плюс украинцы — минус белорусы и молдаване

Прирост потока мигрантов в Россию зафиксирован из подавляющего большинства стран СНГ. Так, из 98 тысяч мигрантов, приехавших в Россию в первом квартале этого года, 86,4 тысячи оказались из СНГ.

Основные миграционные доноры России: Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения.

Больше всего прирост мигрантов в первом квартале зафиксирован из Украины (за первый квартал этого года в страну приехали 16,1 тыс. человек, за аналогичный период прошлого года — 7,4 тыс. человек) и Армении (рост с 4,9 тыс. до 12,8 тыс.).

Также увеличивается число приезжих из Казахстана — в первом квартале 2019-го 16,1 тыс. человек против 10,4 тыс. годом ранее.

Как объяснил «Газете.Ru» один из авторов этого исследования, ведущий научный сотрудник Института демографии ВШЭ Никита Мкртчян, положительная динамика по миграционному потоку относится почти ко всем странам СНГ, за исключением Белоруссии и Молдавии.

Так, согласно данным мониторинга, миграционный поток из Белоруссии в Россию упал с 3,5 тысячи до 2,8 тысячи, из Молдавии — с 3 до 2,2 тысячи.

При этом миграционный прирост был зафиксирован на фоне «аномальных» цифр по 2018 году, обращает внимание эксперт. Так, в прошлом году миграционный приток составил 125 тыс. человек, что стало самым низким показателем за многие годы. Одно из объяснений тому — возможное изменение статистического подсчета.

«Причины этого [резкого миграционного прироста из многих стран] непонятны. Я думаю, что система учета миграции или обработки миграционной информации претерпела какие-то изменения, о которых мы пока не знаем, потому что Росстат ничего о них не сообщает.

Это какой-то неестественный рост», — говорит Мкртчян.

Предпринятые в этом году меры, а именно упрощение получения гражданства РФ для жителей Луганской и Донецкой областей, привести к такому наплыву мигрантов не могли, считает Мкртчян.

Без ответа

Другие опрошенные «Газетой.Ru» тоже не находят объяснений резкому приросту мигрантов.

Впрочем, на цифры по приросту мигрантов из Украины мог повлиять конфликт на юго-востоке страны.

«Причина прироста [мигрантов] из Украины остается прежняя, что и была раньше. Это то, что происходит в восточной части Украины, безусловно, это стимулирует миграцию, поддерживает ее», — говорит директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Приток мигрантов из Украины и Армении имеет «разовый эффект», считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, отчасти он может объясняться тем, что граждане этих стран решили легализоваться именно сейчас, хотя, возможно, уже работали в РФ или пребывали, но без оформления документов с целью заработка.

Легальные мигранты убывают

Между тем жить и работать в России мигрантам становится сложнее, солидарны все опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Так, несмотря на рост численности прибывших мигрантов, авторы мониторинга отмечают снижение доли легализированных на рынке труда приезжих.

Например, на 1 июня 2019 года в РФ пребывали 4,4 млн трудовых мигрантов — въехавших с целью «работы по найму». Из них 97% — выходцы из стран СНГ. Для сравнения: в 2018 году на эту же дату их насчитывалось 4,2 млн человек. В то же время на руках у трудовых мигрантов было 1,7 млн действительных разрешений на работу и патентов, год назад — 1,85 млн.

В мониторинге отмечается, что о трудностях процесса легализации трудовых мигрантов свидетельствуют и данные по числу вновь оформленных документов в 2019 году.

Если в 2017 и 2018 годах общее число оформленных разрешительных документов за 5 месяцев выросло на 8–10% относительно соответствующих данных предыдущего года, то в 2019-м — лишь на 2%.

«Отсутствие прогресса в легализации трудовых мигрантов на рынке труда свидетельствует о недостатках миграционного законодательства и правоприменительной практики в текущих экономических условиях», — указывают авторы исследования.

Система трудовых патентов дает возможность мигрантам легализоваться, однако сам процесс приводит к тому, что люди отказываются от этого, объясняет «Газете.Ru» председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. Экзамены сложные, а в миграционных центрах до сих огромные очереди — это и отталкивает.

Палки в колеса вставляют и дорогие для мигрантов трудовые патенты. Например, в Москве — одном из главных центров притяжения мигрантов — он подорожал c начала 2019 года с 4,5 тыс. рублей до 5 тыс в месяц. При этом в столице наблюдается сокращение собранных в бюджет платежей с мигрантов: с 7,5 млрд за 5 месяцев 2018-го до 7,2 млрд в 2019.