По наклонной: день Х для рубля. LIVE

26 июля ЦБ может снизить ключевую ставку, что может обвалить рубль

Пятничное заседание Центробанка давит на курс национальной валюты уже с понедельника. Рубль держится из последних сил. 26 июля регулятор может снизить ключевую ставку и тогда рубль может обвалится. Доллар может взлететь до 69 рублей. На подходе (31 июля) и заседание ФРС США с непредсказуемым результатом. Фондовые рынки, впрочем, торгуются пока разнонаправленно. За ситуацией на глобальных рынках «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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19:20

Но на биржевых торгах евро сегодня укрепляется. На 9 копеек до 70.77 по состоянию на 19.00

19:15

ЦБ РФ, впрочем, пока сохраняет спокойствие. Доллар на завтра потяжелеет всего 11 копеек — до 62.98, прогнозируют в ЦБ. А курс евро даже снизится на 14 копеек — до 70.65.

19:10

Прогноз по курсу доллара и евро на текущую неделю — возможное повышение. Целевой диапазон для курса рубля к доллару США и евро составляет 62,30 – 63,50 и 70-71,5 рублей за USD и EUR соответственно, отмечают аналитики «Фридом Финанс».

19:00

«Газета.Ru» сегодня снова уходит в ночное. Будем следить на мировых торговых площадках, как ведут себя индексы. Откуда ждать подвоха для рубля?