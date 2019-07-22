По наклонной: день Х для рубля. LIVE

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19:20
Но на биржевых торгах евро сегодня укрепляется. На 9 копеек до 70.77 по состоянию на 19.00
19:15
ЦБ РФ, впрочем, пока сохраняет спокойствие. Доллар на завтра потяжелеет всего 11 копеек — до 62.98, прогнозируют в ЦБ. А курс евро даже снизится на 14 копеек — до 70.65.
19:10
Прогноз по курсу доллара и евро на текущую неделю — возможное повышение. Целевой диапазон для курса рубля к доллару США и евро составляет 62,30 – 63,50 и 70-71,5 рублей за USD и EUR соответственно, отмечают аналитики «Фридом Финанс».
19:00
«Газета.Ru» сегодня снова уходит в ночное. Будем следить на мировых торговых площадках, как ведут себя индексы. Откуда ждать подвоха для рубля?