«Кратковременная эйфория»: гривна выросла, чтобы упасть

Украинская валюта отреагировала на политические новости из Украины ростом курса. Национальный банк Украины (НБУ) установил на понедельник, 22 июля, курс доллара на уровне 25,81 грн. Об этом говорится на сайте регулятора.

Реклама

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 22 копейки. Евро просел на 21 копейку и составляет 28,98 грн.

Рост гривны произошел на фоне выборов в стране. По данным ЦИК Украины, после обработки более 84% бюллетеней в стране в большинстве регионов победу одержала партия «Слуга народа» действующего президента Украины Владимира Зеленского.

В результате впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.

По словам политолога Дмитрия Перлина, судя по результатам избирательной кампании, Владимир Зеленский теперь контролирует и кабмин, и парламент, то есть может сформировать все ветви власти единолично — это значит, его позиции очень устойчивы.

«Украина теперь с точки зрения различных рейтинговых агентств и финансовых международных структур более предсказуемая и с экономической точки зрения — страна, которая стала лучше после парламентских выборов», - говорит эксперт. Это могло вдохновить международных инвесторов и послужить поводом к росту курса гривны.

Впрочем, по словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, нынешний рост курса гривны — это лишь кратковременная эмоциональная реакция.

«Это чистые эмоции, эйфория, которые всегда оказывают влияние на валютные торги. Но вряд ли эта эйфория будет долгой. Уже скоро инвесторы разочаруются и будут оценивать реальные успехи Украины», - предполагает эксперт.

При этом глобальных факторов поддержки, которые предвещали бы улучшение экономического состояния Украины, не предвидится, говорит он.

Когда два месяца назад представители МВФ приезжали на Украину и так и не выделили никакого транша, в стране всерьез обсуждали вероятность дефолта.

Ради кредитов МВФ Украина залезла в долги. В 2019 году стране предстоят выплатить по государственному долгу 417 млрд гривен ($15,6 млрд), в том числе $9 млрд в иностранной валюте. Этой осенью Киеву нужно отдать по долгам $2 млрд.

Как отмечали ранее эксперты, высокий уровень госдолга замедляет рост ВВП страны. Так, Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF) прогнозирует замедление роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины с 3,3% в 2018 году до 2,8%.

На Украине стремительно дорожают продукты. За полгода овощная корзина в стране подскочила на 52%, стоимость набора для борща — на 55%. Уровень жизни в стране стал одним из самых низких в Европе.

Так, овощная корзина в Украине подорожала в первом полугодии 2019 года на 52%. В 86 гривен (208,9 рублей или $3,34) обойдется теперь среднестатистическому гражданину страны по килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука, писал недавно гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в своем фейсбуке со ссылкой на данные Госстата.

При этом минимальная зарплата за это время подтянулась всего на 12,1%, средняя пенсия – на 11,1%, средняя зарплата – на 11%, инфляция – на 3,6%. По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на апрель средняя пенсия составляла 2,8 тыс. гривны (7 тысяч рублей или $112 по текущему курсу).

Активно растут на Украине цены не только на продукты, но и на услуги ЖКХ.

Так, с начала июня выросли цены на газ для населения на 5,2%, писали украинские СМИ со ссылкой на данные Ассоциации газового рынка Украины и НАК «Нафтогаз Украины». В июне газ для населения продавался по 6,3 тыс. гривен (15,3 тыс. рублей или $244) за 1 тыс. кубометров без НДС, транспортировки и распределения, однако конечная стоимость выше и отличается по каждой области. До 1 мая цена с учетом НДС и транспортировки была на уровне 8,5 тысяч гривен (20,6 тыс. рублей или $329,8) за тысячу кубометров.

При этом эксперты прогнозируют по итогам 2019 года инфляцию в стране выше 9%.

Если посмотреть прогнозы международных институтов, то ничего хорошего для гривны не предвидится.

По подсчетам Международного валютного фонда гривна будет продолжать слабеть не только в течение 2019-го, а и в дальнейшем. Так, 2020 году они предсказывают курс 30 грн/доллар, 2021 ожидается, что за один доллар украинцам придется отдать 30,5 грн за американскую валюту.

При этом к 2024 гривна гривна ослабнет по отношению к доллару еще больше и курс будет примерно 31,9 грн/доллар.

Согласно прогнозу аналитиков инвестбанка Morgan Stanley, до конца 2019-го курс гривны упадет до 31 гривны за доллар. Кроме этого, они ожидают, что к концу 2020 года курс гривны к доллару снизится еще больше — до 32,5 грн/долл.