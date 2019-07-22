Оставят без цветов? Багаж россиян возьмут на контроль

Правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу ужесточат в России с 19 августа. Соответствующий документ о внесении изменений в постановление правительства РФ о порядке государственного карантинного фитосанитарного контроля опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом допускается провозить в багаже и ручной клади до трех букетов цветов, не более пяти кг фруктов и овощей без фитосанитарных сертификатов.

Ввоз крупных партий будет разрешен в случае наличия фитосанитарных сертификатов.

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В документе идет о регулировании контроля ввоза продукции с высоким фитосанитарным риском. Полный список подкарантинной продукции, которая подлежит карантинному фитосанитарному контролю (надзору), можно найти на сайте Россельхознадхора.

Изменения начнут действовать в пунктах пропуска через госграницу. До этого провоз посадочных и семенных овощей и фруктов разрешался без оформления на них фитосанитарных сертификатов.

При этом теперь каждый из букетов должен состоять не более чем из 15 штук собранных вместе срезанных цветов, бутонов, листьев, свежих или засушенных трав цветков, листьев и других частей растения, а также свежих или засушенных трав, говорится в тексте постановления.

Под ужесточение правил ввоза попадают в том числе тропические фрукты, которые любят провозить возвращающиеся из южных стран российские туристы. Это финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан, а также родные абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, цитрусовые, отмечает «Российская газета».

В перечень подкарантинных товаров также попадают хвойные ветки и рождественские деревья.

Нововведения распространятся на все виды транспорта — самолеты, суда, поезда, автомобили, а также почтовые отправления, которые пересекают таможенную границу Евразийского экономического союза.

По новым правилам, если при ввозе на подкарантинную продукцию не будет необходимой фитосанитарной документации, то ее либо отправят назад, либо уничтожат за счет собственника.

Между тем в мае 2019 года были определены новые правила провоза импортного хамона. Поправки в закон «О ветеринарии» подготовил Минсельхоз.

Согласно им, россияне для личного потребления смогут провозить до пяти кг хамона из стран, где не зафиксированы заразные болезни животных.

Такие правила касаются государств, которые не входят в ЕАЭС (в Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия — «Газета.Ru»).

Это должна быть готовая продукция в заводской упаковке, пояснял ранее представитель Федеральной таможенной службы (ФТС).

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов, Россельхознадзор получит новые полномочия — уничтожать запрещенные продукты, обнаруженные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, на контрольно-пропускных пунктах через границу. Ведомство также будет проводить дезинфекцию въезжающих транспортных средств, если на территории сопредельных государств имеются заразные болезни животных, в частности, африканская чума свиней.

До этого в апреле Национальная мясная ассоциация предлагала вице-премьеру России Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции. Как утверждали в ассоциации, исключение можно будет сделать только для молочных смесей для детей и детского питания. Тогда речь шла о продукции, которая не предназначена для личного потребления.

Но после в пресс-службе Минсельхоза заверили, что не планируют введение дополнительных ограничений на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования. В правительстве России тогда тоже подчеркивали, что новых ограничений для граждан России вводить не собираются. Однако Forbes писал, что Минсельхоз все-таки проводит экспертизу лоббистского предложения Национальной мясной ассоциации.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагали, что российские компании хотят таким образом создать комфортные для себя условия на рынке, заботясь о своей прибыли.

Россия запретила импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран в 2014 году в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.