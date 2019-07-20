Война за градусы: как пиво готовят к реабилитации

Минпромторг России готов смягчить ограничения на розничную продажу пива. В том числе речь идет о сфере общественного питания. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на разработанный министерством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 гг.

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Уточняется, что такое предложение было сделано, чтобы вывести пиво из-под ограничений, которые сейчас действуют для всего алкоголя. Как подчеркивается, министерство намеревается в ближайшее время направить проект ряду ведомств для согласования.

В Минздраве, скорее всего, будут против этой инициативы. Там сообщили, что планируют внимательно изучить инициативу пивной отрасли.

Представитель Минздрава отметил обеспокоенность любыми мерами, которые влекут повышение потребления алкогольной продукции россиянами.

В министерстве также напомнили о национальном проекте «Демография». Одной из задач этого нацпроекта является сокращение продаж алкоголя и увеличение числа россиян, ведущих здоровый образ жизни к 2024 году.

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в России с 2011 года. На него распространяются все ограничения, действующие в отношении любого другого алкоголя. Например, пиво запрещено продавать с 23 до 8 часов.

Не допускается продажа пива несовершеннолетним гражданам, в медицинских и учебных заведениях, в ларьках и на объектах военного назначения, а также в местах проведения митингов и демонстраций.

Под предлогом заботы о бизнесе

Кроме того, с 2016 года запрещена продажа пива в упаковке из пластика объемом более 1,5 л за исключением продукции, отправляемой на экспорт.

Алкогольное лобби не первый год предпринимает попытки смягчения запретов на продаже пива и другого алкоголя. Под видом заботы о рентабельности бизнеса.

В конце прошлого года на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака обсуждалась возможность вернуть алкоголь на автозаправки. Об этом ранее стало известно газете «Ведомости». Об этом изданию рассказали участники встречи и сотрудник нефтяной компании.

Представитель вице-премьера эту информацию прямо не подтвердил, сказав, что обсуждались способы повышения рентабельности компаний и даны некие поручения.

Участники рынка давно просят правительство снять запрет на продажу слабого алкоголя на АЗС, В частности, в апреле этого года общественная организация «Независимый топливный союз» направляла соответствующее письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе Минпромторга Денису Мантурову.

По результатам собственной экспертизы НТС пришел к выводу, что запрет якобы ограничивает права добросовестных продавцов и покупателей алкогольной продукции.

Как утверждает «Независимый топливный союз», количество ДТП, совершенных автомобилистами в состоянии алкогольного опьянения после введения запрета, не снизилось, а даже несколько возросло.

Запрет привел к дискриминации в пользу крупного сетевого ритейла, утверждает НТС. Если возможности законопослушных граждан ограничиваются, то потенциальные преступники могут приобрести алкоголь в любом другом месте, так как продажа спиртного запрещена только на АЗС, но не на других объектах единой инфраструктуры многофункциональных зон придорожного сервиса (МФЗ), говорит организация.

А пиво пьют из экономии

Имеется и оформленная законодательная инициатива. В Госдуме лежит законопроект, внесенный в прошлом году сенатором Геннадием Орденовым. Он подготовил поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которым на АЗС можно продавать алкогольную продукцию крепостью не выше 16,5% этилового спирта.

Как отмечается в пояснительной записке, введенный в 2011 году запрет на продажу алкоголя на АЗС никак не решает проблему пьянства за рулем.

Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба, скорее, поддерживают идею разрешить торговлю слабым алкоголем на АЗС. Против выступает Министерство здравоохранения. Продажа алкоголя на АЗС может стимулировать импульсивную его покупку человеком, который этого не планировал. Плюс к тому, АЗС и прилегающая территория — это зона повышенной опасности, и снятие запрета повысит риск появления на дороге нетрезвого водителя и нетрезвых посетителей на АЗС с последующим созданием аварийных ситуаций с их участием, считают в Минздраве.

Исследование сервиса Rate&Goods показывает, что все больше россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости, и отдают предпочтение более дешевому пиву.

Согласно результатам исследования, еще год назад пиво составляло 55,4% от приобретенного россиянами алкоголя, на теперь доля выросла до 64,2%.

На втором месте в предпочтениях россиян находится вино, однако спрос на него падает, в то время как спрос на пиво стабильно растет.

Отмечается, что граждане России почти перестали покупать дорогие крепкие напитки вроде коньяка и виски, однако спрос на водку остается стабильным.

Ранее в Минздраве заявили, что россияне стали вдвое меньше пить. В ведомстве утверждают, что потребление алкоголя на душу населения уменьшилось с 18 до 9,3 литра.