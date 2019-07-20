Почетный рыболов: кому на Руси работать хорошо

В России низкий спрос на учителей средней школы, бухгалтеров. Ппрофессии продавцов и охранников также не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.

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«Низкий спрос на педагогов средней школы – 1,0% бухгалтеров – 1,4%. Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе», — сообщили во ВНИИ.

Хорошо быть рыболовом

На рынке труда отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности. Нет большой потребности в персонале музеев, художественных галерей, библиотек.

Не относятся также к дефицитным профессии продавцов и охранников, несмотря на их массовость.

Количество вакансий в этих сферах самое большое за последние годы. На конец 2018 года — 31,4 тысячи и 15,5 тысячи мест соответственно.

Но имеется и неудовлетворенный спрос на квалифицированные кадры в сельском и лесном хозяйствах, в сфере рыбоводства и выращивания аквакультуры.

ВНИИ труда проанализировал спрос на основе данных Росстата. Были изучены запросы на работников со стороны крупных и средних компаний.

Выборочное обследование потребности крупных и средних организаций в работниках проводится Росстатом раз в два года. Новые данные в нем приведены на конец 2018 года. По ним актуально судить о ситуации, «где и какие специалисты требуются», отметили во ВНИИ труда.

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России. Представительницы «слабого пола» чаще всего работали продавцами (4,7 млн человек), специалистами в области образования (3,7 млн), бизнеса и администрирования (3,3 млн).

Мужчины выбирали преимущественно такие виды деятельности, как водитель или оператор подвижного оборудования (6,6 млн человек), рабочий металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 млн) или строительства (2,2 млн).

Кроме того, среди мужчин много желающих работать охранником (2,2 млн) и специалистом в области науки и техники (2,1 млн).

Я бы в мехатроники пошел

При этом самые высокооплачиваемые профессии в России — это сварщик дуговой сварки с зарплатой от 100 тыс. руб. Банкир и бурильщик шпуров может заработать, как минимум, 95 тыс. руб, и чуть меньше специалист по облачным приложениям.

ВНИИ труда провели в марте этого года мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий в России.

Лидеры рейтинга — инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Они могут заработать от 100 тыс. рублей в месяц.

На втором месте — специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров. Зарплата — от 95 тыс. рублей.

Третье место разделили специалист по облачным приложениям, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки — от 90 тыс. рублей.

В самой нижней части рейтинга — специалист по потребительскому кредитованию (от 85 тыс. рублей).

Результаты мониторинга не бесспорны. Сварщик может заработать больше, чем банковский менеджер или специалист по облачным технологиям? А чиновник федерального уровня меньше, чем бурильщик шпуров или мехатроник?

Тем не менее эксперты ВНИИ труда подчеркнули, что работодатели готовы достойно оплачивать труд таких специалистов еще и потому, что спрос на них превышает предложение.

При этом специалисты по интеграции облачных приложений пока вообще не числятся в общероссийском классификаторе занятий. Тем не менее потребность в такой специальности имеется.

«Это новые профессии, которые появились сравнительно недавно, с развитием цифровизации и роботизации. Инженеры-мехатроники востребованы в машиностроении, они создают программы, обеспечивающие управление и контроль за различными механизмами», — рассказывали в ВНИИ.

Ранее компания HeadHunter составила свой список вакансий с самой большой заработной платой. Возглавила список вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Работодатель предлагает потенциальному сотруднику оклад в размере 574 тыс. руб. до вычета НДФЛ.

На втором и третьем месте также расположились московские вакансии — IT-директор (от 500 тыс. руб. на руки) и менеджер по продажам нефтепродуктов (до 500 тыс. руб. на руки).

Также в списке из 20 самых высокооплачиваемых вакансий есть предложения о работе во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Брянске, Бердске, Ростове-на-Дону и Симферополе.

Ранее другой портал SuperJob.ru составил список вакансий, которые будут востребованы больше всего в 2019 году. По данным рекрутеров, будет расти востребованность специалистов в области IT-технологий. Также высоким будет спрос на аналитиков данных — их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. Здесь на одну вакансию приходится 4,5 резюме.