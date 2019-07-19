Битва проиграна: «Нафтогаз» добрался до активов «Газпрома»

В судебных перипетиях газовых отношений России и Украины новый поворот. «Нафтогаз Украины» заявил, что суды Нидерландов и Люксембурга не поддержали требования «Газпрома» отменить в юрисдикции этих стран принудительное исполнение решений Стокгольмского арбитража. Фактически это означает, что активы «Газпрома» на территории этих стран могут быть арестованы в рамках принудительного взыскания в пользу «Нафтогаза» $2,56 млрд, которые ранее Стокгольмский арбитраж присудил выплатить украинской стороне.

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Правда, пока других подтверждений судебных решений, кроме заявления «Нафтогаза», нет. Комментария от «Газпрома» не поступало.

«Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» относительно юрисдикции суда, тем самим подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов»,

— говорится в сообщении «Нафтогаза». Уточняется, что решение было принято 8 июля.

«В тот же день решение в пользу «Нафтогаза» принял Окружной суд Люксембурга. Он отклонил жалобу «Газпрома» и подтвердил аресты относительно российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража», — подчеркивают в украинской компании.

Иск «Нафтогаза» о принудительно взыскании средств был подан 15 февраля к люксембургским подразделениям крупнейших банков и «Газ Капитал С.А.» об аресте любой задолженности и активов «Газпрома» в Люксембурге.

Как обращает внимание «Интерфакс»,

в Люксембурге зарегистрирована SPV-компания — эмитент действующей программы еврооблигаций «Газпрома». И от того, чем закончится суд «Газпрома» с «Нафтогазом» в Люксембурге, зависят решения российской газовой монополии по размещению новых евробондов в рамках действующей программы.

Речь идет о затяжном судебном споре, который российская и украинская компании ведут уже много лет. В декабре 2017 года и в феврале 2018 Стокгольмский арбитраж вынес решения по встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа на Украину и его транзите через ГТС Украины. Суд учел только обстоятельства Украины, и по итогам двух споров российская компания оказалась должна украинской $2,56 млрд. «Газпром» был категорически не согласен с решениями суда и подал на пересмотр арбитражного решения в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции.

Однако в Киеве нового витка судебных разбирательств ждать не стали и начали процедуру принудительного взыскания денег с «Газпрома» через арест зарубежных активов холдинга. Это коснулось собственности «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании, Люксембурге и Нидерландах. Шведский апелляционный суд округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража, однако позднее эта мера была отменена. И теперь параллельно с основной исковой линией в иностранных судах началась борьба за активы российского холдинга.

15 марта 2019 года в дело вступил Высокий суд Англии и Уэльса, приостановив производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в рамках контракта на транзит газа. Ранее сторону «Газпрома» занял и суд кантона Цуг (Швейцария): в январе он полностью отменил постановление о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2 — операторов действующего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северный поток — 2» — и на права требования «Газпрома» к этим компаниям.

Все старые и новые судебные истории осложняют переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» о возможности сохранить украинский транзит для поставок российского газа в ЕС. Действующее соглашение истекает в конце 2019 года, и без нового контракта формально украинская ГТС останется пустой.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно заявляла, что готова будет обсуждать новые условия транзитного сотрудничества с Украиной только после прекращения судебного разбирательства. «Нафтогаз» же не хочет отказываться от своих претензий на победу в Стокгольме и выплату $2,56 млрд. Кроме того, украинская компания подготовила новый иск к «Газпрому» о взыскании утраченной выгоды за прекращение транзита.

В середине июня «Газпром» передал в арбитраж уточненные исковые требования к «Нафтогазу» по спору о контрактах на транзит и поставку газа. Как отмечали ранее «Ведомости», российский концерн требует признать обязательство по объему транзита недействительным с 19 января 2009-го по 31 декабря 2017 года и пересмотреть его в меньшую сторону с 1 января 2018-го и до окончания контракта. Кроме того, «Газпром» настаивает на аннулировании обоих контрактов с 1 января 2018 года.

«Нафтогаз» уже выразил опасения, что взаимозачет между его иском и иском «Газпрома» утратит силу, а претензии «Газпрома» в размере $2,1 млрд останутся.

19 июля исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания согласна с вариантом по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу при условии заключения соглашения о прокачке через украинскую трубопроводную систему 90 млрд кубометров газа ежегодно. Итоговый документ должен предусматривать бронирование транзитных мощностей (сделка своп) на будущее — в объеме 60 млрд кубометров ежегодно в среднем в течение 10 лет. Российская компания пока не прокомментировала эту инициативу.