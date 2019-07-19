Нищета безработных: что будет с пособиями

Министерство труда и социальной защиты России оставило без изменений пособие по безработице на 2020 год. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Постановление вступает в силу 1 января 2020 года.

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Согласно документам, предлагается установить минимальный размер пособий в 1,5 тысячи рублей, максимальный — в восемь тысяч рублей, а для предпенсионеров, то есть для пожилых россиян за пять лет до выхода на пенсию, оставить его на уровне 11 280 рублей.

При этом размер пособий по безработице не менялся в течение 10 лет, и лишь в 2019 году минимальное пособие по безработице было увеличено с позорных 850 рублей до не менее постыдных полутора тысяч рублей. Размер максимального пособия поднялся с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей.

В связи с повышением пенсионного возраста впервые в 2019 году было введено пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста — минимальное составило 1,5 тыс. рублей, максимальное — 11 тыс. 280 рублей.

По данным за второй квартал прошлого года, прожиточный минимум на душу населения составил 11 185 рублей, говорилось в проекте приказа Минтруда, размещенном на днях на федеральном портале нормативных правовых актов.

То есть до прожиточного минимума дотягивает лишь максимальный размер пособия для предпенсионеров.

«Счастливчиков», получающих такие выплаты, в России 33 тыс, заявлял в интервью ТАСС заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости РФ Денис Васильев.

Всего, по данным Минтруда, число официально зарегистрированных безработных граждан составляет порядка 772 тыс. человек.

Изначально объем бюджетных средств, заложенных на социальные выплаты безработным, на 2020-2022 годы составлял 54,32 миллиарда рублей в 2020 году, 54,31 миллиарда в 2021 году, 54,31 миллиарда в 2022 году.

Вместе с тем в 2020 году прогнозируется увеличение в 1,6 раза среднемесячной численности зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста. Это связано с реализацией федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография»», говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Иными словами, чиновники ожидают, что в ближайшее время начнут массово регистрироваться на бирже труда предпенсионеры — ради получения повышенного пособия по безработице.

«Прогнозируемая среднемесячная численности граждан предпенсионного возраста, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, в 2020 году составит 150,2 тыс. человек, в 2021 году — 150,3 тыс. человек, в 2022 году — 150,3 тыс. человек», — отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим для дополнительной поддержки этой категории граждан в 2020 году выделят 2,647 млрд руб., в 2021 году — 2,639 млрд руб., в 2022 году — 2,631 млрд руб.

Впрочем, аналитик «Финам» Алексей Коренев ожидает, что не все предпенсионеры смогут получить повышенное пособие по безработице. Эксперт предполагает, что службы занятости постараются «снизить количество людей, получающих максимальный размер пособий по безработице, и увеличить количество получающих минимальный».

«Предложат человеку в первый раз дворником работать — он откажется. Второй раз — грузчиком. Третий раз еще кем-нибудь, он откажется — и до свидания. Три раза человек отказывается, его снимают, да еще и с клеймом злостного тунеядца», — обрисовывает ситуацию Коренев.

В целом такие службы не мотивированы на то, чтобы искать людям хорошую работу, а мотивированы на то, чтобы были низкие показатели по числу зарегистрированных безработных, резюмирует аналитик.

Зато чиновники потом могут похвастаться низким уровнем безработицы в стране. В частности, министр труда Максим Топилин не раз говорил о рекордно низком уровне безработицы.

Статистика по России и правда фиксирует снижение этого уровня. Согласно данным Росстата, уровень безработицы на данный момент составляет всего 4,4%. Так, по состоянию на июнь 2019 года всего лишь 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные.

Впрочем, если посмотреть внимательно на ситуацию в региональном разрезе, то картина будет уже не такая радужная. В частности, в ряде регионов России безработица стабильно превышает 10%, а в Ингушетии пробила отметку в 20%. Среди проблемных регионов также республика Тыва (безработица на уровне 11,7%), Алтай (10,6%), а также в полном составе регионы Северо-Кавказского федерального округа, исключая Ставрополье: помимо Ингушетии, это Дагестан (13,7%), Чечня (13,6%), Карачаево-Черкессия (12,2%), Кабардино-Балкарская республика (10,9%), Северная Осетия — Алания (10,5%).

К тому же, как комментировал ранее «Газете.Ru» Алексей Коренев, многие россияне и вовсе не доходят до служб занятости, поскольку слишком много усилий приходится тратить на то, чтобы получить низкие пособия по безработице.