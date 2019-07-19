Эмбарго не помогло: почему России не хватает еды

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о снижении НДС для плодово-ягодных культур до 10%. Аграрии неоднократно жаловались, что высокий НДС мешает им эффективно работать.

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«Несмотря на значительный рост отрасли в последнее время, количество ввозимой продукции все еще превышает собственное производство более чем в полтора раза», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По оценкам Минфина, это изменение позволит аграриям сэкономить порядка 20 млрд рублей. К этому же законопроекту внесут поправку о повышении НДС на пальмовое масло. А вот освободившиеся деньги надо потратить на молочную промышленность, считают депутаты.

В Минсельхозе признают, что есть «некоторое отставание» от показателей продовольственной безопасности по молоку, но есть «позитивная динамика» — производство сырья в 2018 году увеличилось на 1,5%, до 30,6 млн тонн.

«Россия достигла целевых ориентиров продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям: зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам, а импорт продовольствия за последние пять лет сократился более чем на 30%. Растет производство овощей», -— заверили «Газету.Ru» в пресс-службе Минсельхоза.

Но ведь любой россиянин, знает, что многие товары в магазинах — далеко не отечественного производства. Но в некоторых отраслях Россия добилась заметных успехов. Например, уже несколько лет подряд является мировым лидером по экспорту пшеницы — ожидается, что к 2024 году страна будет поставлять зерновые за рубеж не менее чем на $11 млрд в год.

При этом в конце марта президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич говорил, что за последние несколько лет произошло снижение доли произведенного качественного зерна. По его словам, в предыдущем 2017/2018 сельхозсезоне было выращено 16 млн тонн продовольственной пшеницы 3 класса, хотя для удовлетворения потребности внутреннего рынка требуется 18 млн тонн. При этом пшеница-улучшитель — 1 и 2 классов — в стране вообще практически не производится. То есть экспорт продолжает расти, но обеспечить себя качественной продукцией Россия не в состоянии.

Молочные реки

Одной из самых проблемных отраслей с точки зрения зависимости от импорта было и остается производство молочной продукции. Россия до сих пор является одним из крупнейших ее импортеров. В сегменте сыров зависимость от импорта составляет 30%, сухой сыворотки — 22%, сливочного масла — 21%, но наибольшего значения достигает сегмент сухого молока — 43%, говорит заместитель председателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и генеральный директор «Petrova 5 Consulting» Марина Петрова. Здесь главный конкурент (или помощник — смотря с какой стороны смотреть) – Белоруссия.

«Доля белорусских поставок в общем объеме импорта сыров составляет 80%, сливочного масла — 74%, сухого молока — 78%, а сухой сыворотки — 84%», — отметила Петрова.

Для молочной отрасли ключевым фактором развития и поддержкой стало введение продэмбарго. Например, поставки сыров и сырных продуктов сократились с 441 тыс. тонн в 2013 году до 221 тыс. тонн в 2018 году, а доля импорта на сырном рынке упала с 52% до 26%. Импорт творога сократился с 55 тыс. тонн в 2013 году до 32 тыс. тонн в 2018 году, а доля импорта упала с 13% до 6%. Поставки сливочного масла и паст снизились со 136 тыс. тонн в 2013 году до 68 тыс. тонн в 2018 году, а доля импорта — с 38% до 21%. Импорт йогурта уменьшился с 24 тыс. тонн в 2013 году до 18 тыс. тонн в 2018 году, а доля импорта — с 3% до 2%.

При этом часть выбывших объемов компенсирована за счет российских производителей, но до полной независимости в этой отрасли еще очень и очень далеко. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Союзмолока», по итогам 2018 года импорт снизился на 20% к 2017 году.

Однако основной причиной стал не производственный прорыв, а введение ограничений для ряда белорусских предприятий. Произошло также сокращение импорта из стран дальнего зарубежья в связи с тем, что в России сохранялся высокий уровень запасов на складах, происходила девальвация рубля и продолжалось падение платежеспособного спроса.

В результате по итогам прошлого года объем импорта составил около 5,7 млн т в пересчете на молоко на общую сумму $2,282 млрд. «Это минимальный объем за последние 15 лет», — подчеркнул гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. Основными внешними поставщиками оставались Республика Белоруссия — 81%, Уругвай — 3%, Аргентина — 3%, Новая Зеландия — 3%, Казахстан — 2%. Везут все — сыры и творог, сливочное масло, молоко и сливки.

Кисельные берега

По производству мяса птицы и свинины Россия, фактически, достигла необходимого уровня самообеспечения — доля импорта здесь составляет порядка 10%. Зависимость от зарубежных томатов составляет 55%, при этом практически достигнута самообеспеченность по огурцам (около 85%). Несмотря на строительство новых объектов в сегменте культивируемых шампиньонов, доля зарубежных поставок остается высокой — около 40%, говорит Марина Петрова.

Только за первую неделю июля, согласно данным автоматизированной системы «Аргус», объем ввезенной готовой пищевой продукции (мясные и рыбные консервы, замороженные продукты, молочные продукты питания) составил 14,961 тыс. тонн, кормов и кормовых добавок — 8,685 тыс. тонн. То есть, даже если в России и производят собственное мясо, то питается скот в основном кормами из-за рубежа, а это не очень вяжется с идеей о независимости.

Ключевым препятствием для развития АПК являются высокие процентные ставки по кредитам и недостаточный уровень господдержки, полагают эксперты. Еще одна проблема — технологии. «Если говорить о растениеводстве, то они в основном голландские и важно полностью соблюдать технологию, не допускать ее удешевления, замены и т.п., также часто требуется сопровождение зарубежных специалистов. Все это требует значительных временных и финансовых инвестиций», — отмечает Марина Петрова.

При этом российские аграрии предпочитают решать проблемы не вступлением в жестокую конкуренцию, а письмами с требованиями помочь и конкурентов ограничить.

В начале июля тревогу били садоводы. Союз «Садоводы Кубани» направил письмо вице-премьеру Алексею Гордееву — аграрии обеспокоены «массированной товарной интервенцией» импортной дешевой плодовой продукции, особенно в периоды ее массового предложения отечественными производителями.

«Неспособность сельхозтоваропроизводителей конкурировать в ценовом сегменте с импортной дешевой плодовой продукцией, имеющей преференции по ценам приобретения основных расходных материалов (СЗР), по более низкой составляющей затрат на оплату труда, так и с таможенной пошлиной в размере 0 рублей, а именно в таких условиях работают производители плодов в республике Молдова, приводит к стагнации российского производителя плодовой продукции», — говорится в письме. Беспокойство, в частности, вызвало продление льготного режима поставок фруктов из Молдавии.

Еще одно письмо руководству страны направила Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края. Авторы сетуют, что с момента сбора урожая и вплоть до конца года в Россию массово ввозят фрукты из Молдавии и Сербии, а также в порядке реэкспорта через Белоруссию, причем по низким ценам. По мнению ассоциации, это связано с тем, что в этих странах не хватает мощностей для длительного хранения фруктов, но похожая проблема есть и в России.

«Нехватка мощностей по хранению плодовой продукции приводит к тому, что отечественные производители вынуждены выходить на рынок с произведенной продукцией в тот же период после сбора урожая, в который активно насыщается рынок дешевой импортной продукцией», — пишут представители ассоциации.

Садоводы взывают — надо бы ограничить импорт фруктов в третьем и четвертом кварталах, а также первом квартале следующего года и значительно увеличить пошлины.

Что делать?

«Очевидно, что Россия достигла самообеспечения в тех отраслях АПК, где сроки окупаемости более короткие, а доходность была на высоком уровне. Сейчас постепенно инвесторы начали обращать внимание на те направления, которые требуют больших инвестиций (теплицы, молочные фермы, современная высокотехнологичная переработка), потому что в остальных секторах наступает насыщение», — считает Марина Петрова.

По ее словам, из всех отраслей АПК молочная остается самой недофинансированной. Ключевая причина заключается в сроках окупаемости молочных ферм (8-10 лет) и необходимости крупных инвестиций в современное оборудование, а также наладку сложных технологических процессов. Кроме того, многие предприятия сталкиваются со сложностями в получении банковских кредитов — зачастую они не могут выполнить требования банков по подготовке проектной документации (анализа рынка, бизнес-плана, финансовой модели и т.д.).

Эксперт полагает, что проблему удастся решить при условии увеличения объемов господдержки — только на молочную отрасль она должна вырасти, как минимум, в пять раз. Тогда более сложные отрасли с большими сроками окупаемости будут активно развиваться и Россия начнет не только кормить себя самостоятельно, но и поставлять за границу российскую продукцию, резюмировала она.