Эмбарго не помогло: почему России не хватает еды

Есть ли у России шанс выжить без импортных продуктов

Продовольственная безопасность, то есть способность обеспечить себя едой, уже давно является одной из национальных целей России. Эмбарго, ограничившее ввоз продовольствия из других стран, стало неплохим толчком для развития сельского хозяйства, однако отказаться от импорта этот прорыв не позволил. Фермеры требуют ограничений для импортеров и льгот для себя.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о снижении НДС для плодово-ягодных культур до 10%. Аграрии неоднократно жаловались, что высокий НДС мешает им эффективно работать.

«Несмотря на значительный рост отрасли в последнее время, количество ввозимой продукции все еще превышает собственное производство более чем в полтора раза», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По оценкам Минфина, это изменение позволит аграриям сэкономить порядка 20 млрд рублей. К этому же законопроекту внесут поправку о повышении НДС на пальмовое масло. А вот освободившиеся деньги надо потратить на молочную промышленность, считают депутаты.

В Минсельхозе признают, что есть «некоторое отставание» от показателей продовольственной безопасности по молоку, но есть «позитивная динамика» — производство сырья в 2018 году увеличилось на 1,5%, до 30,6 млн тонн.

«Россия достигла целевых ориентиров продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям: зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам, а импорт продовольствия за последние пять лет сократился более чем на 30%. Растет производство овощей», -— заверили «Газету.Ru» в пресс-службе Минсельхоза.

Но ведь любой россиянин, знает, что многие товары в магазинах — далеко не отечественного производства. Но в некоторых отраслях Россия добилась заметных успехов. Например, уже несколько лет подряд является мировым лидером по экспорту пшеницы — ожидается, что к 2024 году страна будет поставлять зерновые за рубеж не менее чем на $11 млрд в год.

При этом в конце марта президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич говорил, что за последние несколько лет произошло снижение доли произведенного качественного зерна. По его словам, в предыдущем 2017/2018 сельхозсезоне было выращено 16 млн тонн продовольственной пшеницы 3 класса, хотя для удовлетворения потребности внутреннего рынка требуется 18 млн тонн. При этом пшеница-улучшитель — 1 и 2 классов — в стране вообще практически не производится. То есть экспорт продолжает расти, но обеспечить себя качественной продукцией Россия не в состоянии.

Молочные реки

Одной из самых проблемных отраслей с точки зрения зависимости от импорта было и остается производство молочной продукции. Россия до сих пор является одним из крупнейших ее импортеров. В сегменте сыров зависимость от импорта составляет 30%, сухой сыворотки — 22%, сливочного масла — 21%, но наибольшего значения достигает сегмент сухого молока — 43%, говорит заместитель председателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и генеральный директор «Petrova 5 Consulting» Марина Петрова. Здесь главный конкурент (или помощник — смотря с какой стороны смотреть) – Белоруссия.

«Доля белорусских поставок в общем объеме импорта сыров составляет 80%, сливочного масла — 74%, сухого молока — 78%, а сухой сыворотки — 84%», — отметила Петрова.

Для молочной отрасли ключевым фактором развития и поддержкой стало введение продэмбарго. Например, поставки сыров и сырных продуктов сократились с 441 тыс. тонн в 2013 году до 221 тыс. тонн в 2018 году, а доля импорта на сырном рынке упала с 52% до 26%. Импорт творога сократился с 55 тыс. тонн в 2013 году до 32 тыс. тонн в 2018 году, а доля импорта упала с 13% до 6%. Поставки сливочного масла и паст снизились со 136 тыс. тонн в 2013 году до 68 тыс. тонн в 2018 году, а доля импорта — с 38% до 21%. Импорт йогурта уменьшился с 24 тыс. тонн в 2013 году до 18 тыс. тонн в 2018 году, а доля импорта — с 3% до 2%.

При этом часть выбывших объемов компенсирована за счет российских производителей, но до полной независимости в этой отрасли еще очень и очень далеко. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Союзмолока», по итогам 2018 года импорт снизился на 20% к 2017 году.

Однако основной причиной стал не производственный прорыв, а введение ограничений для ряда белорусских предприятий. Произошло также сокращение импорта из стран дальнего зарубежья в связи с тем, что в России сохранялся высокий уровень запасов на складах, происходила девальвация рубля и продолжалось падение платежеспособного спроса.

В результате по итогам прошлого года объем импорта составил около 5,7 млн т в пересчете на молоко на общую сумму $2,282 млрд. «Это минимальный объем за последние 15 лет», — подчеркнул гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. Основными внешними поставщиками оставались Республика Белоруссия — 81%, Уругвай — 3%, Аргентина — 3%, Новая Зеландия — 3%, Казахстан — 2%. Везут все — сыры и творог, сливочное масло, молоко и сливки.

Кисельные берега

По производству мяса птицы и свинины Россия, фактически, достигла необходимого уровня самообеспечения — доля импорта здесь составляет порядка 10%. Зависимость от зарубежных томатов составляет 55%, при этом практически достигнута самообеспеченность по огурцам (около 85%). Несмотря на строительство новых объектов в сегменте культивируемых шампиньонов, доля зарубежных поставок остается высокой — около 40%, говорит Марина Петрова.

Только за первую неделю июля, согласно данным автоматизированной системы «Аргус», объем ввезенной готовой пищевой продукции (мясные и рыбные консервы, замороженные продукты, молочные продукты питания) составил 14,961 тыс. тонн, кормов и кормовых добавок — 8,685 тыс. тонн. То есть, даже если в России и производят собственное мясо, то питается скот в основном кормами из-за рубежа, а это не очень вяжется с идеей о независимости.

Ключевым препятствием для развития АПК являются высокие процентные ставки по кредитам и недостаточный уровень господдержки, полагают эксперты. Еще одна проблема — технологии. «Если говорить о растениеводстве, то они в основном голландские и важно полностью соблюдать технологию, не допускать ее удешевления, замены и т.п., также часто требуется сопровождение зарубежных специалистов. Все это требует значительных временных и финансовых инвестиций», — отмечает Марина Петрова.

При этом российские аграрии предпочитают решать проблемы не вступлением в жестокую конкуренцию, а письмами с требованиями помочь и конкурентов ограничить.

В начале июля тревогу били садоводы. Союз «Садоводы Кубани» направил письмо вице-премьеру Алексею Гордееву — аграрии обеспокоены «массированной товарной интервенцией» импортной дешевой плодовой продукции, особенно в периоды ее массового предложения отечественными производителями.

«Неспособность сельхозтоваропроизводителей конкурировать в ценовом сегменте с импортной дешевой плодовой продукцией, имеющей преференции по ценам приобретения основных расходных материалов (СЗР), по более низкой составляющей затрат на оплату труда, так и с таможенной пошлиной в размере 0 рублей, а именно в таких условиях работают производители плодов в республике Молдова, приводит к стагнации российского производителя плодовой продукции», — говорится в письме. Беспокойство, в частности, вызвало продление льготного режима поставок фруктов из Молдавии.

Еще одно письмо руководству страны направила Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края. Авторы сетуют, что с момента сбора урожая и вплоть до конца года в Россию массово ввозят фрукты из Молдавии и Сербии, а также в порядке реэкспорта через Белоруссию, причем по низким ценам. По мнению ассоциации, это связано с тем, что в этих странах не хватает мощностей для длительного хранения фруктов, но похожая проблема есть и в России.

«Нехватка мощностей по хранению плодовой продукции приводит к тому, что отечественные производители вынуждены выходить на рынок с произведенной продукцией в тот же период после сбора урожая, в который активно насыщается рынок дешевой импортной продукцией», — пишут представители ассоциации.

Садоводы взывают — надо бы ограничить импорт фруктов в третьем и четвертом кварталах, а также первом квартале следующего года и значительно увеличить пошлины.

Что делать?

«Очевидно, что Россия достигла самообеспечения в тех отраслях АПК, где сроки окупаемости более короткие, а доходность была на высоком уровне. Сейчас постепенно инвесторы начали обращать внимание на те направления, которые требуют больших инвестиций (теплицы, молочные фермы, современная высокотехнологичная переработка), потому что в остальных секторах наступает насыщение», — считает Марина Петрова.

По ее словам, из всех отраслей АПК молочная остается самой недофинансированной. Ключевая причина заключается в сроках окупаемости молочных ферм (8-10 лет) и необходимости крупных инвестиций в современное оборудование, а также наладку сложных технологических процессов. Кроме того, многие предприятия сталкиваются со сложностями в получении банковских кредитов — зачастую они не могут выполнить требования банков по подготовке проектной документации (анализа рынка, бизнес-плана, финансовой модели и т.д.).

Эксперт полагает, что проблему удастся решить при условии увеличения объемов господдержки — только на молочную отрасль она должна вырасти, как минимум, в пять раз. Тогда более сложные отрасли с большими сроками окупаемости будут активно развиваться и Россия начнет не только кормить себя самостоятельно, но и поставлять за границу российскую продукцию, резюмировала она.