Рекордная инфляция: почему россияне беднеют

Чиновники нашли повод для радости. Это, например, инфляция. Минэкономразвития в обзоре «Картина деловой активности» отмечает резкое замедление роста цен.

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«По оценке Минэкономразвития России, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5% год к году по сравнению с мартовским пиком 5,3% год к году», — говорится в документе.

Также в документе говорится о росте зарплат россиян. Во втором квартале года они увеличились на 2,3%, указали в Минэкономразвития.

Впрочем, реальные располагаемые доходы населения продолжают падать — за второй квартал они снизились на 0,2%. В министерстве отмечают, что негативную роль сыграл рост выплат по кредитам.

«Вклад данного компонента во втором квартале, по оценке Минэкономразвития России, составил минус 0,7 п.п. Рост реальных располагаемых доходов населения без учета процентов по кредитам в апреле–июне оценивается на уровне 0,5% год к году», — говорится в обзоре МЭР.

Радует Минэкономразвития и низкая безработицы. Уровень безработицы в июне сохранился на исторически минимальном уровне 4,6%,

информирует ведомство.

По предварительным данным Росстата, численность безработных (с исключением сезонности) снизилась на 15,8 тыс. человек (-0,5%), в то время как численность занятого населения с исключением сезонного фактора в июне увеличилась на 131,0 тыс. человек, сообщает ведомство.

Впрочем, то, что темпы роста российской экономики далеки от желаемых, ведомство все же признает.

Так, как следует из обзора Минэкономразвития, рост валового внутреннего продукта в первом полугодии 2019 года составил 0,7%.

В ведомстве отмечают, что ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%.

При этом, как и в первом квартале, основной вклад в прирост ВВП за апрель-июнь внесла промышленность.

Так, за счет улучшения динамики металлургического производства и машиностроения в июне ускорился рост обрабатывающей промышленности до 3,4%. В мае он составлял 1%.

Рост добычи природного газа и угля за предыдущий месяц снизился с 2,8% до 2,3%, производство сжиженного газа выросло на 58,2%. Рост добычи нефти сохранился на майском уровне — 1%, сообщает ведомство.

В ряде ключевых областей — торговой, строительной и транспортной отраслях — сохранились темпы роста, близкие к нулю.

«В целом такая ситуация свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в экономике», — отмечает ведомство.

Опрошенные «Газетой.Ru» более пессимистичны, чем чиновники.

В частности, в обзоре Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка, отмечает, что в июне рост розничного кредитования замедлился до 22,8%. Это вызывает опасения у эксперта, поскольку именно розничное кредитование обеспечивало увеличение ВВП в первом квартале 2019 года.

«Мы ожидаем, что рост розничных кредитов замедлится до 20% г/г к сентябрю и до 18% г/г к концу этого года», — делает прогноз Наталия Орлова.

Если же анализировать данные по темпам роста промпроизводства, то стоит обратить внимание на то, что рост в секторе добычи полезных ископаемых продолжал замедляться и составил всего 2,3% г/г в июне, показав самый низкий помесячный результата в первом квартале 2019 года.

«Во-вторых, рост в обрабатывающей промышленности оказался неустойчивым — из шести месяцев первого полугодия по итогам трех месяцев он превышал 3% г/г, тогда как в два другие месяца выпуск этого сектора снизился на 1% г/г. Столь сильная волатильность говорит о том, что рост зависит от крупных предприятий и/или крупных проектов. Иными словами, тренд роста представляется нам неустойчивым», — резюмирует Орлова.

Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер», уверен, что

экономических рекордов в России в ближайшее время точно не предвидится.

Во-первых, в этом году ввели повышенный НДС в размере 20% и он напрямую повлиял на потребительский спрос.

«Мы видим замедление импорта, так как фактически получается, что не все могут себе позволить товары из дальнего зарубежья», — говорит он.

Во-вторых, Россия поддержала сделку ОПЕК+ по заморозке добычи нефти, а ведь нефть занимает одну из ключевых позиций в структуре ВВП России, соответственно, высоким показателям взяться неоткуда.

Россияне очень сильно закредитованы, и рост зарплат не будет в ближайшее время поспевать за увеличивающимися платежами, указывает также эксперт.

«Реальные располагаемые доходы россиян не могут расти опережающими темпами из-за сдерживающих факторов, которых в нашей стране масса, и они не могут стоять в одной графе с зарплатами, так как заработная плата даже если и повышается, по большому счету сильно зависима от цен в магазинах, тарифов на ЖКУ и прочих необходимых трат, которые домохозяйства совершают регулярно. То есть по факту фиксируемый рост зарплат обесценивается за счет агрессивного влияния неофициальной инфляции, которая превышает официальную почти в два раза, а также за счет слабого экономического роста», — комментирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Вряд ли ситуация сильно изменится и в следующем году, считает он.

При этом статистика по безработице также не вызывает у экспертов восторгов. Если смотреть на ситуацию в региональном разрезе, то картина будет не такая радужная. Так, в ряде регионов России безработица стабильно превышает 10%, а в Ингушетии пробила отметку в 20%.

Среди проблемных регионов также республика Тыва (безработица на уровне 11,7%), Алтай (10,6%), а также в полном составе регионы Северо-Кавказского федерального округа, исключая Ставрополье: помимо Ингушетии, это Дагестан (13,7%), Чечня (13,6%), Карачаево-Черкессия (12,2%), Кабардино-Балкарская республика (10,9%), Северная Осетия — Алания (10,5%).

Как объяснял ранее «Газете.Ru» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, в основном в этом списке «депрессивные, высоко дотационные регионы». Исторически и традиционно работы там всегда не хватало, при этом сами регионы, как, например, Северный Кавказ, густонаселенные, добавлял специалист.

В целом, эксперты приходят к выводу, что в ближайшее время ситуация с донорами и дотационными регионами едва ли серьезно изменится: как резкое снижение уровня дотаций, к которому уже привыкли регионы, так и его повышение несет в себе риски и издержки.

«Самое простое для федеральных властей — сохранять статус-кво», — полагает Николаев.

Именно поэтому путь к решению проблемы — в экономике, где и должны начаться сдвиги.