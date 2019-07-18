Россия, Франция или США – кто будет строить за Рижским вокзалом?

Конкурс РЖД и ДОМ.РФ по застройке территории Рижского грузового двора собрал уже 64 заявки от топовых российских и зарубежных бюро. В предварительном отборе представлены компании из России, Чехии, Германии, Франции, Италии, Дании, Голландии, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии, Норвегии, США, Японии. До 5 августа 2019 года будут определены 5 финалистов, которые разработают конкурсные предложения. Архитекторы активно обсуждают, как идея главы РЖД Олега Белозерова открыть земли госмонополии для людей и провести открытый конкурс меняет отношение к России в мировом архсообществе.

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Среди подавших заявки на участие — известные бюро, еще не работавшие в Москве, такие как ON-A (Испания), ATENASTUDIO (Италия), Tom Darmon (Франция).

Ведущим иностранным архитектурным бюро интересно работать на территории России. Об этом свидетельствует тот факт, что за две недели с начала этого конкурса было получено 64 заявки со всего мира. Среди них – даже те бюро, которые никогда раньше не работали в нашей стране. Учитывая, что лето – время отпусков, это довольно внушительная цифра. Можно сказать, этот конкурс создал прецедент.

Архитектурное сообщество как внутри страны, так и за рубежом, воспринимает проект за Рижским вокзалом, как новый тренд открытых архитектурных конкурсов в России. Первым конкурсом подобного формата был конкурс на разработку концепции парка Зарядье в непосредственной близости от Кремля. Конкурс проходил в два этапа: с 19 апреля по 17 июня 2013 года жюри рассмотрело заявки претендентов из 27 стран, от 420 компаний, объединённых в 90 консорциумов. Во второй этап конкурса (1 июля — 27 сентября 2013 года) прошли шесть консорциумов. Каждая из шести команд получила гонорар за подготовку архитектурно-ландшафтных концепций, что также было новым для России. Победителем стал интернациональный консорциум во главе с архитектурным бюро Diller Scofidio+Renfro (Нью-Йорк).

«Иногда стоит не только учиться на чужих примерах, но и пробовать себя самим в различных конкурсах. Ричард Роджерс, Рикардо Скофидио, Ренцо Пиано и другие знаменитые архитекторы или начинали свою карьеру, благодаря конкурсам, или приходили в них уже состоявшимися профессионалами. Конкурсы – отличная возможность не только заявить о себе, но и утвердиться в качестве специалиста», — говорит Родион Еремеев из архитектурное бюро Archifellows.

Ситуация с конкурсом на Рижский двор еще более уникальна и это подтверждает повышенный интерес архитекторов из разных стран.

«Подход к организации этого конкурса говорит о новой эпохе в том числе самого РЖД. Открытым и профессиональным подходом, а также привлечением в качестве партнера суперпрозрачного ДОМ.РФ, глава РЖД выводит организацию процессов крупных государственных корпораций на уже совсем другой, международный, уровень», - резюмирует эксперт одной из топовых консалтинговых компаний.

Определить победителя конкурса на комплексную застройку территории Рижского двора должны до 20 декабря этого года.