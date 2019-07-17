Из банкиров в курьеры: роботы кошмарят россиян

Автоматизация ворвалась на рынок труда. В банковской сфере она привела к сокращению количества вакансий на 10%. Это следует из статистики за первое полугодие 2019 года, предоставленной сервисом по поиску работы «Работа.Ру».

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Авторы исследования, сравнивавшие цифры первых шести месяцев этого года и прошлого, подчеркивают, что падение интереса работодателей к банковским служащим объясняется ставкой на автоматизацию процесса труда.

«В банковской сфере сохранится нестабильная ситуация в силу экономических составляющих, укрупнения банков и автоматизации некоторых направлений. Автоматизации подвергаются вакансии операционистов и кассиров. Скрининг заемщиков сокращает количество кредитных специалистов, в том числе и в партнерских розничных сетях», — прокомментировал эти данные «Газете.Ru» заместитель генерального директора сервиса «Работа.Ру» Александр Ветерков.

Пока что банковская сфера — единственная, где сервис зафиксировал падение количества вакансий за первое полугодие.

Однако все впереди. По словам Александра Ветеркова, в течение нескольких лет оптимизация может затронуть вакансии бухгалтеров и экономистов.

Другие опрошенные «Газетой.Ru» подтверждают эту тенденцию.

«Специалисты из банковской отрасли вынуждены уходить в другие ниши, при этом не всегда уровень их знаний востребован на новой должности», — говорит руководитель направления инвестиционного консультирования НАО «Евроэксперт» Елена Ютландова.

Рынок труда сейчас находится в переломной точке, отмечает в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» директор по продуктам и инновациям VR_Bank Михаил Петров.

«Сейчас частично сокращаются рабочие места в сферах, которые в ближайшем будущем могут быть оптимизированы за счет автоматизации», — указывает он.

По его словам, новые технологии делают просто ненужным такое количество персонала. Например, активно внедряемая сейчас возможность снятия денег с банковского счета на кассе в магазинах позволит банкам еще сократить количество представительств кредитного учреждений и, соответственно, работающих в них сотрудников.

Дальнейшая роботизация приведет к сокращению штата в банках, поскольку роботы справляются со многими задачами быстрее людей,

прогнозирует эксперт.

Новые технологии потребуют большего числа IT-специалистов и меньшего количества чисто банковских работников, обращает внимание аналитик «Финам» Алексей Коренев.

«Несмотря на то, что по итогам 2018-го года банковский сектор показал весьма неплохие результаты — доходы кредитных учреждений в среднем выросли на треть, значительная часть не только банков, но и финансовых организаций в целом вынуждены были существенно оптимизировать свои расходы, так как рентабельность многих банков крайне низкая», — отмечает эксперт.

При этом падение количества вакансий в банковской сфере также связано со снижением активности потребителей, говорит управляющий директор компании UNITY Феликс Кугел. Подавать заявки и оплачивать счета россияне теперь предпочитают через Интернет, что и приводит к сокращению количества банковских отделений, добавляет специалист.

Я б в курьеры пошел

Между тем банковские служащие, которых сократят из-за автоматизации, смогут найти работу в других областях. По данным исследования «Работы.Ру», в первом полугодии 2019 года увеличилось количество вакансий в сфере логистики и транспорта — на 28%.

При этом больше всего российские работодатели нуждаются в курьерах, водителях, грузчиках.

«В основном значительный рост обеспечивал пул вакансий, адресованный водителям в службы такси-агрегаторов и службы доставки компаний интернет-торговли», — объясняют в «Работа.Ру».

Впрочем, есть и другие сферы, где наблюдается рост вакансий. Например, бывшие банкиры могут пойти работать на производство или попробовать переквалифицироваться и заняться рекрутингом.

Так, по данным сервиса «Работа.Ру», в первом полугодии заметный рост показала сфера производства — на 17%, а также сфера управления персоналом — на 16%.