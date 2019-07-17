11 уголовных дел: что спасет Порошенко

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников. Об этом директор бюро Роман Труба сообщил во время брифинга, трансляция которого шла на странице ведомства в фейсбуке.

Реклама

«Сегодня государственное бюро расследований расследует 11 уголовных производств по заявлениям разных граждан относительно возможных неправомерных действий высших должностных лиц нашего государства», — сообщил Труба.

При этом, по его словам, дела против Порошенко заведены относительно возможных неправомерных действий со стороны бывшего президента.

«Это уголовные производства от возможной легализализации доходов, полученных преступным путем, до возможного вмешательства в деятельность судей», — рассказал Труба.

Он также отметил, что бывший лидер Украины ранее не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода «Кузница на Рыбальском».

В рамках этого дела бывший президент Украины проходил как свидетель.

«Он будет повторно вызван для проведения следственных действий», — сообщил директор бюро расследований. По его словам, это произойдет после 21 июля.

До этого адвокат Игорь Головань сообщил в своем блоге на сайте «Украинской правды», что бывший президент Украины не будет приходить на допросы в ГБР до выборов в Верховную раду Украины, поскольку до 21 июля Порошенко часто находится за пределами Киева и не может приехать, так как он «существенно занят в деятельности, связанной с выборами».

Петр Порошенко участвует в выборах в Верховную раду, которые пройдут 21 июля, как лидер партии «Европейская солидарность».

Между тем еще в конце июня Роман Труба говорил, что Госбюро расследует восемь дел в отношении Петра Порошенко. По информации телеканала «112 Украина», некоторые дела были открыты по заявлениям Андрея Портнова, экс-главы администрации еще одного бывшего президента страны, Виктора Януковича. Он выдвинул против бывшего президента Украины целый ряд обвинений, в числе которых попытка захвата власти и превышение должностных полномочий.

Так, экс-замглавы администрации Януковича отмечал, что Порошенко, Парубий и премьер-министр страны Владимир Гройсман совершили преступления по статьям 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), 364 («Злоупотребление властью и служебным положением») и статье 366 («Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов») УК Украины.

Кроме того, Петр Порошенко подозревается в злоупотреблении властью и своим служебным положением, которое он использовал, когда проходили назначения на руководящие должности в одной из ведущих компаний — «Центрэнерго».

В САП (специализированной антикоррупционной прокуратуре) рассказали, что распределение «ключевых должностей в органах правления и наблюдательного совета «Центрэнерго» происходило совместно с должностными лицами Фонда госимущества Украины и должностными лицами органов госвласти.

Цель этих назначений, отмечает ведомство, — «хищение средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству». Назначения якобы велись под контролем Порошенко и народного депутата Украины Игоря Кононенко.

В результате всех махинаций из компании было выведено, по информации прокуратуры, порядка 6 млрд гривен ($228 млн). Наказание по этому уголовному делу может составить от пяти до восьми лет лишения свободы с отсутствием права занимать определенные должности.

Помимо этого, против Порошенко возбуждены еще уголовные дела за легализацию преступных доходов, отмывание денег при присвоении телеканала «Прямой», а также неуплату налогов. Экс-президент Украины якобы оформил СМИ «на офшорную компанию», которая формально принадлежала «бывшему члену Партии регионов [Владимиру] Макеенко», сообщал Портнов.

Соратники бывшего президента Украины также под подозрением. Сразу после того, как был избран президентом Владимир Зеленский, Генпрокуратура вызвала на допрос чиновников из его администрации. Следи них - экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. Ее подозревают в масштабных хищениях, связанных с бизнесменом Сергеем Курченко. При экс-главе украинского ЦБ была проведена национализация «Приватбанка», принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. Впоследствии она была признана незаконной.

При этом на Украине уже высказывались предположения арестовать все активы Петра Порошенко. Такое заявление также зарегистрировано в суде. Бывший президент Украины в 2018 году заработал свыше 1,55 млрд гривен ($57 млн), но специальная группа на Украине уже ищет скрытые активы Порошенко с привлечением детективов.

Сам экс-глава Украины Петр Порошенко ранее сказал, что не боится уголовных преследований. «Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — говорил он.

«Украина сейчас представляет из себя кипящий котел, и неизвестно, в каком направлении пар будет выходить. Если учесть, что с Владимиром Зеленским у Петра Порошенко было достаточно острое противостояние и новый президент настроен показать себя как принципиальный борец с коррупцией, то дела против экс-главы страны будут постоянно возникать», — комментировал ранее «Газете.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев,

При этом эксперт предполагал, что такое рвение новой власти к борьбе с коррупцией может помочь договориться Киеву с МВФ. Киев надеется получить очередной транш от фонда, а борьба с коррупцией — одно из условий сотрудничества с фондом.

В мае договориться с фондом о выделении нового займа не удалось. Следующая попытка будет сделана осенью. В 2019 году объем платежей по государственному долгу составляет 417 млрд грн ($15,6 млрд), в том числе $9 млрд — в иностранной валюте. Денег этих, кроме как из нового займа, взять неоткуда, а очередной пик платежей совсем скоро — $2 млрд нужно отдать уже в сентябре.

В стране вопрос продолжения сотрудничества с МВФ рассматривается лишь с одной возможной альтернативой: кредит или дефолт. Причем сторонники есть и у первого, и у второго варианта. Отказаться от работы с кредиторами и объявить банкротство призывали Зеленского и депутаты Верховной рады, и эксперты-политологи, и олигарх Игорь Коломойским.