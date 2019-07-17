В монастырь: Путин и Лукашенко встречаются на Валааме. LIVE

Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме

Обитель Валаам в среду ждет президентов России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут там неформальную встречу. Она запланирована накануне форума регионов Союзного государства. Обсуждать будут уровень интеграции двух государств. «Газета.Ru» следит за событием в режиме онлайн.
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11:45

Ежегодно монастырь посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

11:36

Монастырь пережил несколько войн. Обитель содержит обширное хозяйство: свой флот, гараж, ферму, конюшню, кузницу, мастерские, сады. Есть пекарня, мини-завод по переработке сырья.

11:27

Обычно Путин посещает монастырь в день празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа. Они были греческими иноками, пришедшими в X веке во владения Великого Hовгорода вместе с первыми православными миссионерами. Монастырь был основан в XIV веке.

11:18

Путин около десяти раз был на Валааме, посещал торжественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря, общался с прихожанами и поздравлял их с праздником.

11:05

Валаамский Спасо-Преображенский мужской ставропигиальный монастырь расположен на Ладожском острове и является одним из самых почитаемых в России. Его называют северным Афоном.

11:00

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня посетят мужской монастырь на острове Валаам. Лидеры России и Белоруссии обсудят проблемы интеграции двух государств.