Добрый напиток: как в Татарстане делают чай

Чайные кооператоры

Рамиль Яруллин – выпускник радиотехнического факультета Казанского авиационного института (сейчас КНИТУ им. Туполева). После получения диплома он несколько лет занимался разными бизнес-проектами, в том числе торговлей пищевыми ингредиентами из Германии. Возможно, Рамиль Яруллин и сейчас занимался бы куплей-продажей, однако тут в его жизнь вмешался кризис – в 2014 году курс евро значительно вырос, и торговля заграничных товаров перестала быть прибыльным делом. Поэтому бывший студент-радиотехник и его партнер по бизнесу решили перепрофилировать свою компанию и заняться производством. Но что именно производить?

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«У нас было хобби – ездить и собирать полезные травы в лесах и полях, а потом заваривать с ними чай. И мы подумали – а почему бы не начать делать такие травяные чаи? Так мы постепенно организовали производство, и доросли до размеров крупнейшей чайной фабрики в Поволжье. Основная специализация – это производство различных сортов чая с травами, ягодами и фруктами», — рассказывает Рамиль Яруллин.

Сейчас сельскохозяйственный кооператив «Заготовитель» из Татарстана закупает и заготавливает более 100 видов сырья: мята, мелисса, зверобой, чабрец, душица, вплоть до таких малоизвестных, но эффективных, как саган-дайля, родиола розовая и женьшень. Компания выпускает более 60 видов чая — есть разные рецептуры, поэтому и ассортимент трав такой большой.

«Можно сказать, что для нас работают заготовители со всей России. В основном это частные фермеры, которые выращивают травы или занимаются сбором дикорастущих растений. Какие-то травы к нам поступают из Бурятии, какие-то – с Алтая, из Крыма, Адыгеи, с севера России, даже из республики Коми, что-то собирают в Татарстане, так что география самая обширная», — отмечает Яруллин.

У компании, по словам ее руководителя, есть даже такие позиции, как листья смородины, земляники, яблони и груши. Кооператив сотрудничает и с фруктово-ягодными хозяйствами – для некоторых хозяйств такая работа оказалось дополнительным источником дохода. Создатели кооператива очень заинтересованы в сотрудничестве с фермерами, поэтому сами ездят в командировки в другие регионы, чтобы искать таких людей: встречаются с ними и договариваются о совместной работе. Фермеры получают предоплату и могут специально под нужды кооператива собирать сырье с начала сезона.

«В нашем ассортименте есть самые разные сорта чая – и для ежедневного употребления, где количество трав в разы меньше предельно допустимого, и для аптечных сетей (там продукция требует совсем другой сертификации и испытаний, а дозы трав близки к терапевтическим). Терапевтические чаи необходимо пить по определенному расписанию, указанному на упаковке», — говорит Яруллин.

Добрый чай

Самые популярные чаи из тех, что выпускает СППК «Заготовитель» – это линейка «Доброе утро», «Добрый день» и «Добрый вечер». Они продаются в 25 000 магазинов по всей России. Это чаи с добавками трав, ягод, фруктов и корней, но в составе там присутствует и черный чай. Один укрепляющий, другой восстанавливающий, третий – тонизирующий.

«Нам хочется, чтобы люди как можно чаще видели на упаковке слово «добро», поэтому у нас есть и просто чай «Добрый» - у него очень богатый состав, он тоже с черным чаем, но там уже присутствуют и саган-дайля, и родиола розовая, и лаванда, и календула, и другие травы», — рассказывает Рамиль Яруллин.

Есть у производителей из Татарстана и эксклюзивные чаи, например, энергетические, состоящие только из сборов трав, чай для мужской силы и женского здоровья, специализированные – для глаз, улучшения работы мозга или стабилизации артериального давления. Компания производит чаи не только для взрослых, но и для детей - они прошли специальную сертификацию и получили государственную регистрацию как детский продукт. Эти чаи тоже укрепляющие и поднимающие иммунитет, поясняет Яруллин.

Производство СППК «Заготовитель» находится в 20 километрах от Казани, в поселке Сокуры. В основном на фабрике работают местные жители из Лаишевского района – сейчас коллектив составляет более 70 человек.

«Было, конечно, всякое, и тяжелые времена были – в первое время, когда выходили на рынок, люди еще только привыкали к таким чаям. Несмотря на то, что до революции в России пили в основном травяные чаи, потом произошло отвыкание от этого напитка, а сейчас привычка возрождается. Думаю, дело в том, что людям хочется какого-то вкусового разнообразия, ведь чай пьют часто, по несколько чашек в день, и со временем вкус простого черного или зеленого чая приедается, хочется чего-то нового», — рассуждает предприниматель. Кроме того, можно получить пользу от трав, ягод и фруктов, которые растут в нашей стране и испокон веков употреблялись в пищу.

Производство занимает 3000 квадратных метров, и примерно 40% этой площади занято оборудованием. Когда бизнес только начинался, оборудование было импортное, но потом одно российское предприятие разработало для кооператива аналогичную машину, и последние 3 или 4 единицы оборудования был закуплены в России. По мнению Рамиля Яруллина, сейчас отечественные разработки уже вполне могут конкурировать с зарубежными аналогами.

Все остальное – это склад сырья и склад готовой продукции. С каждым заготовителем руководители кооператива обговаривают объемы сырья, которое он должен предоставить: фермеры хранят его у себя и постепенно отгружают партиями на предприятие.

«Все зависит от фермерского хозяйства: если оно маленькое, то мы можем сразу забрать весь объем, если крупное, то что-то хранится у них на складе и отгружается нам в течение сезона. Если речь идет о личных подсобных хозяйствам, которые занимаются сбором дикорастущих трав, то есть примеры, когда семье пенсионеров удавалось зарабатывать за сезон прибавку к пенсии в 100 000 рублей», — уверяет Рамиля Яруллин.

Если есть необходимость, сырье сушат на предприятии, либо заготовитель делает это самостоятельно – это тоже обговаривается в процессе заключения договора. Затем сырье измельчают, купажируют, убирают пыль и расфасовывают в разные виды упаковки. На сегодняшний день компания делает и рассыпной чай, и двух- или однокамерные фильтр-пакетики, и пирамидки.

«Наш чай продается в среднем ценовом сегменте, и рассчитан на самую широкую аудиторию покупателей – на средний класс. Его стоимость сопоставима или иногда даже дешевле чисто черного или зеленого чая. При этом мы используем в качестве чая хорошие сорта, то есть и на самом чайном листе мы не экономим – зеленый чай мы покупаем в Китае, а черный в Индии», — говорит бизнесмен.

Путь наверх

Сейчас продукция татарстанских кооператоров продается практически во всех федеральных торговых сетях – это магазины X5 Retail Group («Пятерочка», «Карусель», «Перекресток»), «Магнит», «Лента» и Metro, плюс ряд региональных сетей. Но так, разумеется, было не всегда, ведь попасть на полки крупных сетевых магазинов довольно-таки сложно.

«Когда мы только выходили на рынок, у нас был совсем другой продукт в совсем другой ценовой категории – он стоил значительно дороже. Если сейчас наш чай на полке стоит от 50 до 80 рублей, то раньше такова была отпускная цена нашей продукции без учета наценки торговых сетей», — вспоминает Яруллин.

Однако для работы с федеральными сетями такой продукт не подходил – предпринимателям пришлось полностью переработать упаковку и логистические линии, чтобы уменьшить себестоимость чая. «Нам даже пришлось поменять концепцию своей продукции, то есть полностью адаптировать ее под требования рынка. После этого закупщики согласились взять нашу продукцию, и потихоньку с регионального уровня мы доросли до федерального, и расширение географии продаж продолжается до сих пор», — делится своим опытом бизнесмен.

Своими успехами в области завоевания федерального рынка СППК «Заготовитель» во многом обязан Корпорации МСП, с которой в начале этого года компания подписала «дорожную карту» по развитию заготовки сырья.

«У Корпорации МСП есть соглашение с торговой сетью X5 Retail Group, что нам очень помогло при расширении рынка сбыта. Мы зарегистрированы в Бизнес-навигаторе МСП, там размещена информация о нас, и, я полагаю, многие покупатели находят нас именно благодаря этому сервису», — уверен Яруллин.

Также на портале Бизнес-навигатора МСП сельхозпроизводители могут ознакомиться с информацией о том, как расширить сбыт продукции – в частности, там есть информационные материалы по организации работы с крупными федеральными торговыми сетями, а также о том, как стать поставщиком Х5 Retail Group.

В «дорожной карте» также прописано получение кредита – при гарантийной поддержке Корпорации МСП кооператив будет подавать заявку на кредит в МСП Банке, сейчас идет подготовка документов. Пока речь идет о небольшой сумме в 50 млн рублей. Но в целом «дорожная карта» существенно больше, это только первый этап.

В планах кооператоров – дальнейшее развитие производства, закупка оборудования и пополнение оборотных средств. «Мы планируем расширить ассортимент выпускаемой продукции и, соответственно, увеличить объем продаж. Так, мы хотим заняться более глубокой переработкой сырья – есть желание получать биологически активные вещества и экстракты из трав. Но пока для этого есть только пилотная установка», — отмечает Рамиль Яруллин.