Окончательный приговор? Рублю предрекли обвал

Самый точный прогнозист по версии Bloomberg валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый предсказал падение рубля.

К концу 2019 года доллар будет стоить 69 рублей, уверен эксперт.

То есть за оставшиеся полгода рубль может потерять порядка 9%.

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Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года. Теперь Косатый стал пессимистом относительно перспектив российской валюты.

Отскок, еще отскок и обвал

Основной негатив для рубля, по мнению Косатого, — это возможное смягчение денежно-кредитной политики Центробанком РФ, то есть, очередное понижение ключевой ставки.

Эксперт считает, что Центробанк будет постепенно понижать ключевую ставку — по 0,25 процентного пункта в третьем и четвертом квартале. Он не исключает и резкого понижения ставки — на 0,5 процентного пункта.

Банк России пока держит ставку на довольно высоком уроне — 7,50% годовых, что поддерживает интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам.

Косатый считает, что понижение ставки ЦБ РФ приведет к оттоку иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ). «Снижение ключевой ставки перестанет быть достаточным, чтобы ответить ожиданиям рынка. Негативные эффекты снижения ставки Центробанком окажутся сильнее, чем позитивные», — заявил Bloomberg Косатый.

Cовет директоров ЦБ в очередной раз соберется на заседание 27 июля. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина после предыдущего снижения ключевой ставки не исключала, что ставка может быть еще дважды снижена до конца 2019 года.

Среди угроз российской валюте эксперт также назвал нестабильность в Еврозоне и торговую войну между США и Китаем.

Bloomberg отмечает, что после падения в 2018 году рубль показал «лучший мире отскок», но при этом резко упала доходность облигаций ОФЗ. Западные инвесторы уходят из российских госбумаг. Доля иностранцев, вложившихся в ОФЗ, в мае достигла 30%, в начале года их доля составляла почти 25%.

В 2008-2009 годах курс рубля неоднократно падал в связи с мировым финансовым кризисом. В 2009-м зафиксирован ряд скачков курса доллара: с 23 до 36,43 рубля за $1.

По мнению экспертов, причинами таких скачков стало усугубление мирового финансового кризиса и рост опасений относительно вступления мировой экономики в полосу рецессии. Ослаблению рубля снова способствовало и падение мировых цен на нефть.

До 2014 года рубль постепенно падал. В декабре 2014 года было отмечено крупнейшее падение официального курс рубля по отношению к доллару США: с 50,77 руб. за $1 цена подскочила почти до 100 рублей. Потом наступил откат примерно до того уровня, при котором мы живем сейчас, 60-65 руб. за $1.

Рубль может спать спокойно

Российские эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», преимущественно прогнозируют плавное понижение курса российской нацвалюты. Будущее курса рубля будет во многом зависеть от внешних факторов, считает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

«В первую очередь это санкции. В скором времени начнется предвыборная гонка, а значит тема России вновь будет эксплуатироваться обеими партиями. Вероятнее всего, жестких санкций в отношении госдолга или запрета расчетов в долларах введено не будет, однако, агрессивная риторика американских политиков будет оказывать давление на рубль и мешать его росту», — говорит Николаев.

Другой фактор, который влияет на рубль, — это замедление мировой экономики. Здесь все не так однозначно: с одной стороны вышли слабые отчеты о росте ВВП Китая, но вполне позитивные по промышленному производству в Европе и США.

Сейчас важно понять является ли замедление китайской экономики последствием торговой войны или это продолжение тенденции последних 15 лет, в течение которых рост ВВП снижался ежегодно в результате плановой перенастройки китайской экономики.

Если рецессии в глобальной экономике удастся избежать, то курс рубля ожидается в диапазоне 63,00-64,50 за доллар и 70,55-72,00 за евро, уточняет Николаев.

Рубль в последнее время очень хорошо укрепился, и этому, в большей степени, поспособствовали такие факторы, как размещение ОФЗ Минфином, относительно стабильные цены на нефть, неплохая статистика еврозоны, отсутствие новых антироссийских санкций, отмечает Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст».

«Но конгресс США снова вернулся к обсуждению санкций на госдолг РФ, в ближайшее время мы увидим затихающий спрос на облигации РФ со стороны иностранных инвесторов. Это, в свою очередь, ослабит спрос на рубли, и отечественная валюта начнет сдавать позиции», — прогнозирует Френкель.

Так же наблюдается замедление темпов роста экономики Китая, а Китай является одним из самых крупных покупателей нефти. Если Китай будет покупать меньше черного золота, это приведет к снижению котировок на все марки нефти, что будет давить на российскую валюту.

Но эти темы уже отыграны инвесторами, а поворотным моментом может стать снижение процентных ставок ФРС США. «В классическом понимании фундаментального анализа доллар должен дешеветь. Более того, у многих развитых стран в экономике наблюдается смягчение денежно-кредитной политики. По сути, в котировках валюты развитых стран будет «перетягивание каната» за ослабление своей национальной валюты. Однако, США разворачивает экономику на 180 градусов и инвесторы это тоже видят. Если нет стабильности нет на рынках развитых стран, инвесторы бегут из рисковых активов, а именно из активов развивающихся стран, из рубля в том числе», — говорит эксперт и не исключает дальнейшего ослабления рубля.

Рубль продолжит укрепляться, возражает Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК TeleTrade. «К концу года мы вполне можем увидеть курс рубля в диапазоне 58-60 руб за доллар и 70 руб за евро», — прогнозирует эксперт.

По его мнению, Россия даже в сравнении с другими emerging markets останется привлекательной для западных инвесторов благодаря высокой доходности ОФЗ. На сегодня это почти 7,5% годовых. Кроме того, ОФЗ имеют полное гарантийное обеспечение такой доходности резервами на $0,5 трлн в растущих валютах и в золоте.

ФРС рублю в помощь

Американский регулятор до декабря тоже, скорее всего, понизит процентные ставки. «Как результат, доходности американских казначеек будут «ниже плинтуса», могут сместиться даже в район 1,5% годовых, и доллар будет котироваться на мировых рынках ниже — по отношению к корзине главных мировых валют. А в условиях почти нулевых ставок большинства других центробанков мира, часть денежных потоков продолжит течь на развивающиеся рынки», — прогнозирует Пушкарев.

Мягкая политика ФРС как раз и призвана одновременно и ослабить доллар, и поддержать среднесрочно биржи - как минимум, вплоть до президентских выборов в США в ноябре 2020 года. Соответственно, оптимизм может наблюдаться ещё примерно год и на рынке российских акций, а это ещё один источник притока внешнего капитала и фактор укрепления рубля, считает эксперт.

И даже если российский ЦБ решится опустить ключевую ставку ниже 7%, что вполне вероятно, то финансовый расклад это не изменит и рубль нисколько не ослабит: процентные выгоды для инвесторов всё равно останутся слишком явными и продолжат играть свою роль, добавляет Пушкарев.

Помимо этого, рубль поддержит сделка ОПЕК+. Даже если, за счет опасений замедления мирового спроса и спекулятивных действий, цены «прибьёт» на время под $60 за баррель, а не к $70, то этот сценарий для рубля будет приемлемым для рубля, заключает эксперт.

Доллар на биржевых торгах стоит сейчас 62,7 рубля, евро — 70,5.