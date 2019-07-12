Раскаяние не помогло: замглавы ПФР отправили в СИЗО

Заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Судья Басманного суда Москвы Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следователя и отправила подозреваемого в СИЗО до 9 сентября.

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Сам Иванов в суде признал вину и просил не лишать его свободы. По словам Алексея Иванова, он раскаивается в своем поступке и не жалуется на условия содержания в изоляторе.

Подсудимый 11 июля также написал заявление с просьбой уволить его из ПФР.

«Я всю жизнь служил нашей стране, служил в Вооруженных силах, принимал участие в разработке сложнейших информационных систем. Я искренне раскаиваюсь, выражаю полную готовность сотрудничать», — сказал он на заседании суда.

Следователь настаивал на заключении Иванова в «Лефортово», но не пояснил, почему это должен быть именно этот изолятор. Прокурор, свою очередь, запрашивал для обвиняемого более мягкую меру пресечения — заключение под домашний арест.

По версии следствия, Иванов при посредничестве директора департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв Менеджмент» Алексея Копейкина с 2017 по 2019 год «получил от неустановленных лиц, действующих в интересах компании «Техносерв», не менее 4,4 млн рублей за действия «в пользу иных лиц» и «общее покровительство».

Алексея Копейкина Басманный суд также заключил под стражу. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере»). Согласно материалам дела, неустановленные лица за общее покровительство ежемесячно в течение двух лет отправляли на счет в Промсвязьбанке Копейкину по 200 тыс. рублей, которые тот пересылал Иванову.

Компания «Техносерв» – довольно крупный по российским меркам системный интегратор и разработчик программного обеспечения. Ранее компания входила в контур холдинга Промсвязькапитал, который контролировали братья Ананьевы. В четверг в офисе компании «Техносерв» в московского Карачарово прошли обыски. В пресс-службе компании сообщили, что

проведение следственных действий в офисах «Техносерва» связано с периодом работы команды Алексея Ананьева. Как отмечается, предыдущий менеджмент был отстранен от управления компанией в декабре 2018 года.

Группу «Техносерв» с декабря 2018 года возглавляет Дмитрий Трошенков, который и заменил на этом посту Алексея Ананьева. Ананьев до сих пор является владельцем компании «ТС-Холдинг», через которую владеет 49,99% «Группы Техносерв». Еще 40% группы с июня 2018 года владеет банк ВТБ, оставшиеся 10,01% «Техносерва» принадлежат компании «Ризус-проект», которой владеет кипрская Anavoya Holdings Limited.

Иванову 59 лет, зампредом правления ПФР он стал в апреле 2017 года. На сайте фонда указано, что в зоне его ответственности вопросы, связанные с информационными технологиями.

У Иванова военное образование. В 1982 году он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова по специальности «математическое обеспечение автоматизированных систем управления, инженерная оперативно-тактическая, автоматизированная система управления». В 1991 году он также окончил Военную академию связи им. С. М. Буденного, а с 1977 по 2001 год служил в вооруженных силах РФ. С 2002 года Иванов перешел на работу в коммерческие структуры. В 2016 году ненадолго был назначен советником руководителя Федерального агентства лесного хозяйства, откуда и перешел в ПФР.

IT-система Песионного фонда вызывала вопросы еще до прихода туда Иванова. В 2015 году Счетная палата раскритиковала траты бюджетных денег на создание новой IT-системы Пенсионного фонда АИС ПФР-2. По плану работы по ней начались в 2012 году и должны были закончиться в 2016 году. Аудитор отмечал, что деньги были потрачены неэффективно. Например, документы невозможно было подписать электронной подписью, а 90% информации приходилось вводить вручную. При этом отмечалось, что информационная система фонда подвержена риску сбоев. При том, что согласно отчету, ПФР с 2013 по 2014 год потратил на новую IT-структуру 14,7 млрд рублей.

ПФР стремится сформировать работающую электронную систему уже давно. Глава ПФР России Антон Дроздов объяснял, что хочет с помощью IT-технологий сделать так, чтобы «гражданам вообще не надо было приходить в клиентские службы, чтобы получение любой справки, подача любого заявления, назначение любой выплаты были доступны через интернет, не выходя из дома».