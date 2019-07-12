Первая отставка: в Boeing полетели головы

Глава программы самолетов Boeing 737 и вице-президент корпорации Эрик Линдблад уходит в отставку после скандала с новыми 737 MAX, сообщила The Seattle Times.

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Западные СМИ узнали о внутреннем письме главы коммерческого отдела Boeing Кевина Макалистера, в котором он уведомил коллектив о кадровых перестановках. Формально отставка Линдблада не связана с глобальным репутационным кризисом корпорации. Коллегам сообщили, что Линдблад сам попросился в отставку еще в конце прошлого года, после чего был продуман план его безболезненного увольнения. Окончательно он покинет офис через несколько недель.

57-летнего Линдблада сменит Марк Дженкс, которому теперь придется решить материально-технические проблемы возвращения 737 MAX в работу после скандала с лайнерами. В настоящее время необходимо получить разрешение на полеты этой модели со стороны регулирующих органов. С 13 марта более 500 самолетов этого типа по всему миру не могут подняться в воздух, в том числе около 150 новых моделей.

Дженкс руководил проектом разработки нового самолета среднего класса New Mid-Market program. Это направление теперь переходит под управление вице-президента по стратегии Boeing Майка Синнетта.

После ситуации с двумя авариями и приостановкой полетов лайнеров 737 MAX ко всему, что происходит в корпорации Boeing, приковано повышенное внимание во всем мире.

Компания переживает кризис из-за остановки полетов модели 737, и изменения в менеджменте лишь дополняют эту картину, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Вызовов перед новым руководителем много: это и решение о возможном очередном сокращении производства, так как авиационные власти могут не разрешить полеты вовсе в этом году самолетам 737 MAX, а также логистические трудности, так как из-за остановки полетов задерживаются поставки уже произведенных моделей, отмечает эксперт. Самолеты скапливаются в хранилищах, и при возобновлении доставок логистика выйдет на первый план. Более глобальным вызовом для всего менеджмента будет вопрос о сохранении модели 737 MAX или ускорении разработки совершенно новой модели, добавляет Сабитов.

Линдбладу не хватило месяца, чтобы дотянуть до года на посту главы 737-х. Это направление Линдблад возглавил в августе 2018 года. Он должен был решить проблемы при сборке самолетов: перебои возникали с производством и поставками запчастей. Это отложило его уход на пенсию почти на год: Линдблад планировал покинуть корпорацию в прошлом году, но не смог отказаться от предлагаемой должности.

Линдблад работал в американской корпорации 34 года. В 1985 году он начал свою карьеру с позиции инженера связи. И спустя 33 года возглавил передовое направление Boeing, которое вскоре стало самым проблемным.

Напомним,

менее чем за полгода с самолетами 737 MAX произошли две аварии, унесшие жизни 346 человек.

Первая произошла в октябре 2018 года в Индонезии с воздушным судном компании Lion Air, погибли 189 человек. Вторая — в марте 2019 года: в Эфиопии разбился лайнер Ethiopian Airlines, жертвами стали 157 человек.

Предварительно следствие показало сходство двух катастроф, однако итоги расследования пока не разглашались. Глава корпорации Денис Мюлленберг тоже признавал, что перед авариями на обоих самолетах произошел сбой системы автоматизированной системы управления полетом MCAS.

После этого по всему миру были введены запреты на полеты этой модели, несмотря на то что многие из них закупили лишь недавно. Boeing 737 MAX — одна из новейших моделей и самый продаваемый самолет в истории гражданской авиации.

За время кризиса корпорация Boeing попыталась исправить ситуацию и выпустила обновление для программного обеспечения моделей 737 MAX. Однако власти США в лице Федерального управления гражданской авиации еще не сертифицировали самолет с новым ПО. На данный момент дата восстановления допуска к полетам на 737 MAX окутана тайной. По информации WSJ, это произойдет не раньше середины августа. Процесс будет поэтапным и займет несколько месяцев, рассказали источники в США.

Убытки от запрета полетов корпорация ранее оценивала в $1 млрд, включая издержки перевозчиков от приостановки эксплуатации самолетов и недополученную прибыль от временного сокращения производства новых лайнеров. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в апреле называли более пугающие цифры. По их оценкам, в том числе после выплат семьям погибших в двух катастрофах компания может потерять до $3 млрд.

В первом квартале 2019 года чистая прибыль Boeing уже снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $2,15 млрд. Общая выручка оценивалась в $22,9 млрд.

Тем не менее на новостях об увольнении главы программы 737-х акции компании Boeing подросли на 1,9% до $359 за бумагу.

Линдблад увольняется на фоне большого скандала, который оставил заметное пятно на репутации корпорации, а также заставил мир вспомнить о хрупкой безопасности полетов. Однако шаткими остаются позиции и самого главного человека в корпорации — CEO Boeing Денниса Мюлленберга.

В апреле акционеры компании подали коллективный иск в федеральный суд Чикаго. Они обвинили Boeing в сокрытии дефектов 737 MAX. Одним из ответчиков по иску выступает Мюлленберг.

Более недели назад в Boeing пообещали выплатить $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX. Однако с корпорацией судятся не только родственники жертв, но еще и пилоты. Так, этим летом стало известно, что несколько сотен пилотов остались без зарплат из-за приостановки 737 MAX. Более 400 пилотов подали групповой иск против Boeing, сообщал Abc.net.au. В иске указывается, что корпорация скрывала от них недостатки модели, а теперь после обучения они испытывают психологический дискомфорт из-за нехватки работы.