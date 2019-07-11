Вырубить свет, отключить воду: долги душат россиян

Копить не деньги, а долги

Долги россиян за традиционные газ, свет и другие жилищно-коммунальные услуги увеличиваются ежедневно. На фоне психологически раздражающего роста стоимости почти всех товаров и услуг и все более удручающего финансового положения граждан расплачиваться с квитанциями становится еще тяжелее.

В течение суток скопление долгов жителей страны достигает миллионных масштабов. Каждый день в 2018 году долги россиян увеличивалась в среднем на 330 млн рублей,

подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

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Как показали предыдущие социальные опросы, россияне перестали копить на черный день, вместо этого копят долги. В 2018 году задолженность россиян выросла на 11,6% и составила 121,2 млрд рублей. Годом ранее она была на уровне 108,6 млрд рублей.

Всего в прошедшем году россиянам выставили счетов на сумму 2,6 трлн рублей, а получено было только 2,5 трлн рублей с учетом оплаты задолженности за предыдущие годы.

«Задолженность за услуги ЖКХ продолжает нарастать, и это явный признак социального неблагополучия»,

— отмечает председатель совета директоров сети «Финэкспертиза» Елена Трубникова.

Эти долги копятся ежегодно и общий долг за ЖКХ уже вышел за границу одного триллиона. Перед началом 2019 года размер задолженности оценивался в 1,2 трлн рублей, из них 750 млрд — долги населения. В 2018 году — 1,4 трлн рублей, 2017-ом — 1,3 трлн рублей.

Свет, газ, Кавказ

Населения и предприятия ЖКХ являются самыми проблемными группа по долгам за электроэнергию. На их долю приходится половина задолженности и только четверть объема потребляемой электроэнергии, рассказали «Газете.Ru» в ассоциации НП «Совет рынка», которая объединила участников оптового и розничного рынка электроэнергии и мощности.

Задолженность розничных потребителей за электроэнергию к маю текущего года составила 280,4 млрд рублей, что сопоставимо со стоимостью электроэнергии, потребляемой в России в среднем за 2 месяца, отметили в «Совете рынка».

«Наиболее остро проблема долгов стоит в республиках Северного Кавказа и Тыве, в которых все еще сохраняются некоторые особенности социально-экономического развития. Наихудшие показатели расчетов у Республики Ингушетия (46,3%), Республики Дагестан (63,2%) и Республики Северная Осетия — Алания (84,5%)», — заявили в НП «Совет рынка».

Республики Северного Кавказа традиционно попадают в топ самых злостных неплательщиков. Так, 2018 год жители Ингушетии оплатили менее трети от начисленных коммунальных платежей, говорится в анализе «Финэкспертизы», — 31,73%, это самый низкий показатель по России. В Дагестане уровень расчетов почти 61% от начисленной суммы, в Кабардино-Балкарии — 74,49%, Чечне — 76,7%, Северной Осетии — 80,07%.

Например,

задолженность республик СКФО только за газ по итогам 2018 года составила 68,6 млрд рублей — это 89% от объема долгов населения, рассказали «Газете.Ru» в «Газпром межрегионгазе». Общая сумма долгов по России за тот же период составила 77 млрд рублей, увеличившись за год на 8,4%.

«Недобросовестная платежная дисциплина республик Северного Кавказа по-прежнему остается одной из главных проблем для группы «Газпром межрегионгаз», — ответили «Газете.Ru» в ведомстве.

Проблема в том, что большинство людей в этих республиках живут плохо, а сами регионы — дотационные. Так, например, Ингушетия – один из самых бедных регионов России. По данным Росстата, за чертой бедности находится 5,6% населения. В совокупности с высокой безработицей — 26,2% (с марта по май 2019 года) – ситуация удручающая.

И все же скоплению долгов республиках Северного Кавказа способствовали не только бедность и отсталость. Проблемы с оплатой возникают в том числе из-за того, что там долгое время действовали внеправовые механизмы,

отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра региональных исследований и урбанистики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Константин Казенин.

Долга за услуги, потребленные разными промышленными объектами, часто существующими без необходимой регистрации, «как бы размазывали по местному населению», объясняет эксперт. Особенно этим долгое время отличался Дагестан.

«Рядовые жители получали долги за то, что потребили не они, а нелегально существующие предприятия. Вот такая система действовала очень долго и до конца ликвидировать последствия их существования пока не удалось, поэтому это одна из существенных причин того, что там сейчас сохраняется высокая задолженность частных потребителей», — констатирует Казенин.

Суд, приставы, перекрытая канализация

В начале года неожиданно популярной стала тема списания долгов. Поводом послужила Чечня, которой простили и списали долг за газ на 9 млрд рублей. Правда, потом это решение отменили. Но инцидент, не успевший стать прецедентом, запустил маховик газового флешмоба и бунта – как прозвали это журналисты по всей стране. Вслед за Чечней депутаты и активисты нескольких десятков регионов России завалили прокуратуру просьбами списать долги за коммуналку.

Действительно, в текущих условиях списать долги гораздо легче, чем выбить выплаты у населения, особенно в Северном Кавказе, где проблема наиболее в острой фазе. Администрирование взыскания долгов будет «длительным сложным и малоэффективным», пояснил «Газете.Ru» адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион» Алексей Трофимов.

«Сложность заключается в том, что нет реальных механизмов по фактическому взысканию», — отмечает адвокат.

Не так много вариантов даже при решении суда добиться погашения задолженности. Из-за этого процедура взыскания может растянуться на несколько лет, а то и больше. «На практике допускаются значительные задолженности. Порой доходит до миллиона», — указывает юрист.

Во-первых, можно ждать пока кто-то, захочет за границу, но многие в России не имеют загранпаспорта. Продать имущество с торгов тоже можно – но и тут жители Северного Кавказа не отличаются роскошеством жизни. «Но и совсем бесплатно ЖКХ поставлять тоже никто не хочет», — говорит Трофимов.

Выбить долги пытаются по-разному. Например, в Москве стали зачастую должникам перекрывать канализацию. По словам адвоката, эта вещь с точки зрения закона местами спорная, но применяется.

«Кредитор может достаточно быстро обратиться за взысканием. Но сходят они в суд, получат исполнительный документ (судебный приказ), а дальше что? Отдать его приставам, приставы приедут к должнику, выяснят, что у него ничего нет. Единственное жилье продать не могут. И все – тупик. Можно ли взыскать долги через суд? Можно. Можно ли фактически взыскать? Скорее, как правило, нет, чем да», — заключает юрист.

Такие инструменты как временное отключение света и электроэнергии, перекрытие канализации и подачи газа начали применяться не так давно и не повсеместно. Возможность отключить, например, одну квартиру в многоэтажном доме есть не всегда, хотя в «Мосэнергосбыте», например, отмечали, что многих людей именно отключения мотивируют на то, чтобы возвращать долги.

Есть и те граждане, что копят задолженность специально — не потому, что нет денег, а потому что уверены: ничего не будет, если не платить. И в этом случае рубильник, похоже, единственный способ воспитать в потребителях сознательность.