Газовый спор с Украиной: Медведев нашел два решения

Руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и лидер этой партии Юрий Бойко вновь приехали в Москву на встречу с Дмитрием Медведевым, который в этот раз принимал украинских оппозиционных политиков не только как глава российского кабмина, но и как председатель «Единой России», так как встреча прошла именно в офисе партии.

Премьер-министр РФ в ходе беседы вновь вернулся к обсуждению газовых вопросов между Украиной и Россией, напомнив, что после выборов в Верховную раду и у нового состава украинского парламента, и у нового правительства страны будет возможность «ответить на те острые проблемы, которые существуют в этой сфере».

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Здесь, по словам Медведева, есть несколько вариантов: «один из них, может быть, самый простой — сохранить действие тех контрактов, которые существуют, на некоторое время для того, чтобы договориться более серьезно». Второй вариант — консорциум, который «был сверхполитизирован в определенный период, но сейчас в силу понятных причин и существования иных каналов поставки — «Турецкий поток» и «Северный поток» — естественно, эта политизация уже ушла в прошлое».

По мнению Медведева, сейчас сложилась

«ситуация странная, абсурдная, дурацкая, когда потребители газа на территории не очень богатого государства платят на 25% больше, чем они могли бы платить». «Понятно, что никакого формального реверса там нет, понятно, что это за газ. Непонятно только, почему он на четверть дороже», — добавил Медведев.

Бойко поддержал идеи главы российского кабмина. «Сценарий консорциума, который учел бы интересы России как поставщика и стран ЕС как потребителей, на наш взгляд, является наиболее реальным», — сказал он. По словам Бойко, перейти к практической реализации этой задачи можно будет уже после парламентских выборов. «Когда получим возможность влиять на процессы с точки зрения присутствия во власти или же, поскольку у нас парламентско-президентская республика, — со стороны парламента», — добавил он, заверив, что их партия «будет вплотную заниматься» данной проблемой, так как времени осталось мало.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Однако все попытки сторон договориться о его продлении или заключении нового договора пока не увенчались успехов, в том числе из-за того, что в Киеве этот вопрос очень политизирован, и переводу его в практическую плоскость мешали сначала выборы президента, теперь — в Верховную раду.

Ранее, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся договориться с Россией о продолжении транзита российского газа по территории страны. Он рассчитывает, что неких договоренностей удастся достичь уже в сентябре 2019 года. Предметный разговор на эту тему с участием России, Еврокомиссии и Украины должен состояться в ноябре-декабре, однако украинского лидера не устраивают такие сроки.

«Моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос», — подчеркнул Зеленский.

Ранее экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар призвал Францию вмешаться в переговоры между Россией и Украиной и не допустить перебоев газовых поставок в Европу, как это было зимой 2006 и 2009 года.

«Франция, которая имеет значительный кредит доверия у обеих сторон и определенный дипломатический вес, может помочь выработать компромисс между Россией и Украиной», — написал Кошар в колонке издания L'Opinion.

Между тем отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом» постоянно усложняются из-за продолжающейся судебной истории. Так, в недавнем проспекте к выпуску еврооблигаций «Натфогаз» признал, что основным риском для его инвесторов является пересмотр решения Стокгольмского арбитража по контракту с российским «Газпромом».

В уточненных исковых требованиях «Газпрома» говорится, что компанию устроят варианты, при которых «Нафтогаз» будет вынужден выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от претензий на $11,58 млрд.

По словам партнера юридической компании НАФКО Павла Иккерта, по сути «Газпром» своим обращением хочет добиться наиболее выгодных для себя условий и обнулить предыдущие решения.

«Это достаточно закономерный шаг, на который компания пошла осознанно, заручившись весомыми аргументами. Иными словами, битва за компенсацию материального ущерба в сторону «Нафтогаза» будет продолжаться, и если доводы «Газпрома» будут убедительными, то «Нафтогаз» обяжут выплачивать более $2 млрд, при этом сам он может лишиться возможности получить от Газпрома $11,5 млрд компенсаций, указанных в исковых требованиях», — отмечает юрист.

Даже если арбитры встанут на сторону «Нафтогаза», то перегиб в пользу «Газпрома» в плане снижения размера его обязательств неизбежен, при этом вряд ли «Газпром» здесь будет выглядеть абсолютным победителем, добавляет Иккерт.

«Можно предположить, что, если решение суда будет не устраивать «Нафтогаз», тяжба продолжится — т. е. пойдут обжаловать и искать новые аргументы. В конечном счете прогнозировать, кто кому сколько выплатит, достаточно тяжело. При этом споры вряд ли закончатся до начала запуска «Северного потока — 2», а это значит, что в сторону «Газпрома» будут предъявляться новые требования», — подытожил он.