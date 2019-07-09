«Жить становится страшно»: почему россияне ненавидят цены

«Ощущение, что подорожало все, даже плата за детский сад и секции для детей», — жалуется 33-летняя многодетная мать Екатерина из Москвы. И недоумевает — как инфляция может быть 2,5% с декабря 2018 года, о чем сообщает Росстат. Годовая инфляция в июне составила 5,1%, но многим кажется, что цены растут, как на дрожжах. И даже сезонное удешевление овощей и фруктов не спасает.

Реклама

Ощущения людей и сухие цифры Росстата не совпадают в том числе по простой причине — личная структура потребления граждан расходится со структурой потребления, принятой в статистике. «Если ваша семья гораздо больше тратит на какие-то конкретные товары и услуги, чем условное домохозяйство, то и ваше личное ощущение будет значимо отличаться от официальных значений», — поясняла ранее «Газете.Ru» доцент экономического факультета МГУ Анна Богомолова.

«Везде заметен рост цен: на молочную продукцию, овощи и фрукты, особенно вне сезона — раньше помидоры и огурцы на столе не переводились круглый год, а теперь зимой и весной мы делаем салаты всего раза два в неделю.

И это при том, что доходы у нас выросли… вроде», — говорит мать троих детей.

Но в июне россиян обрадовали – инфляция в этом месяце впервые с 1991 года была нулевой. Цены на хлеб, макароны, сливочное масло, рыбу и морепродукты выросли, а на мясо, птицу, яйца, сахар, подсолнечное масло — снизились. Равно как сезонно дешевеют овощи и фрукты. Никакого улучшения для кошелька эти показатели не предвещают, ведь плодоовощная продукция — это краткосрочная летняя история, говорит индивидуальный предприниматель Валерий из Ростовской области и возмущается: «Про абрикосы — по 130-150 рублей за кило — даже говорить не хочу, ведь для юга России такие цены неприемлемы».

А у Екатерины из Москвы ощущения, что что-то сильно подорожало за полгода, нет, а вот за два года — есть. «Что меня в самом деле удивляет, так это цена болгарского перца — уже сезон, а он в супермаркете по 160 руб. за кг, хотя в прошлом году летом был, по-моему, в районе 70 рублей», — переживает она.

Если сравнивать полугодовой рост цен, то, согласно Росстату, по отношению к декабрю 2018 года продукты подорожали на 3,2%. Хлеб — на 4,4%, крупа и бобовые — на 7,5%, молоко – на 2,9%, а вот яйца подешевели на 20,4%. Мясо и птица показали нулевой результат.

«Очень даже подорожало все: например,

баранина в прошлом году стоила 300, а сейчас 350-400 рублей, — не соглашается со статистикой пенсионерка Татьяна из Астрахани.

— Простой хлеб стоил 24, теперь — 30, булочки очень подорожали — с 12 до 18». Выходит, булочки с зимы подорожали на 50% — это галопирующий темп. Пенсионерка по некоторым меркам даже зажиточная — пенсия более 16 тыс., овощи с огорода, рыбу иногда ловит в реке, одежду и обувь часто не покупает.

«Растет в цене мясо, особенно свинина и говядина», — соглашается Валерий, оценивающий инфляцию в 10%.

Впрочем, продукты — для многих основная, но не единственная сфера расходов. И если макароны можно купить и подешевле, а от булочек к чаю иной раз отказаться, то за свет и воду нужно платить каждый месяц. Жилищно-коммунальные услуги в июне по сравнению с декабрем были выше на 2,5%. Вроде бы всего ничего.

«Я не говорю уже о том, что в квитанциях за ЖКХ появились новые строчки, а вывоз мусора стоит столько, как будто его в космос собираются отправлять, — комментирует многодетная мать из Москвы. — Жить становится страшно, за коммунальные услуги уже платим не 2000 рублей, а 5000. Вот тебе и инфляция».

Соответственно, при отсутствии повышения зарплаты приходится урезать желания прежде всего на развлечениях и досуге. Но, как жалуется Екатерина, «досуг» для детей – это в том числе необходимое им образование и развитие.

«По ощущениям, на все 20 [процентов] подорожали путевки на наш юг, — говорит Екатерина и сетует — детский лагерь ей теперь тоже не по карману. — На две недели стоит около 40 тысяч. И это стоимость не на море: пожалуйста, за 40 тысяч в ближайшее Подмосковье. Мои друзья купили дочке путевку в лагерь в Ярославле (самый обычный, смена 21 день) за 50 тыс. рублей и счастливы, что пристроили ребенка. А когда у тебя трое детей, приходится довольствоваться малым — дачей», — констатирует она. Услуги зарубежного туризма в июне, согласно Росстату, по сравнению с декабрем стали дороже всего на 2,4%.

Женщинам приходится либо экономить на красоте, либо за счет бьюти-услуг урезать другие расходы. Маникюр, который пенсионерка Татьяна иногда делает, подорожал с прошедшей зимы с 250 до 400 рублей. А стрижка для москвички Екатерины по сравнению с зимой выросла в цене с 3000 руб. до 3500 руб., то есть на 16%. У другой собеседницы «Газеты.Ru» — вообще на 23%.

«Стрижка и покраска волос четыре месяца назад подорожали в моем салоне с 10700 до 13200. Это обязательные расходы, которых не избежать», — жалуется Анна (имя изменено) из Москвы. При неплохой зарплате ее напугал и рост цен на кошачий корм и наполнитель для кошачьего туалета — пару-тройку месяцев назад цена на наполнитель подскочила с 827 до 937 рублей. Год назад мешок корма для собак стоил 3200, а сейчас — 5000 рублей, добавляет Елена из Москвы. По ее словам, значительно подорожала и бутилированная вода.

«Коту или собаке ничего не объяснишь. Есть другой корм мой кот отказывается», — сетует Анна.

Анна, как и Александр (имя изменено) из Сочи, на цены в супермаркетах смотрит редко. Но ощущение, что стало не хватать, есть, отмечает Александр: «Зарабатываю не меньше, но денег уходит больше, хотя трачу в прежнем режиме. Я же не смотрю на цены ни в магазинах, ни в кафе, ни в том же барбершопе. Разница обычно в пределах 100-200 рублей, а в итоге получается, что тебе не хватает».

А вот семья пенсионерки Татьяны, как и многие другие, спасается акциями и распродажами в магазинах.

«Всегда следим. Особенно муж старается по акции — туалетную бумагу, зубную пасту, стиральный порошок. Раньше помногу всего покупали — на 1500 рублей, а теперь намного меньше. Все ограниченно покупаем, если мясо покупали сразу 6-7 кг, то теперь 2-3», — говорит она.

За последний год число россиян, которые ни на чем не экономят, сократилось до 17% и фактически вернулось на позиции двухлетней давности, сообщил в мае исследовательский центр «Ромир». Абсолютно по всем статьям расходов — будь то товары или услуги — число экономящих выросло до 83%. Лидерами по статьям экономии являются отдых и путешествия, еда, одежда и обувь.