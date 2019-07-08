Цифровая революция: Москва меняет промышленность

Как Москва запустила цифровую трансформацию предприятий

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Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
Гибкое умное производство, приспособленное к новым реалиям и конкурентоспособное в «цифровом мире» - именно такие предприятия развиваются сегодня в Москве. Столица делает ставку на трансформацию и видит в этом будущее российской экономики. О том, как промышленники уходят в «цифру», и оставят ли роботы людей без работы, «Газете.Ru» в рамках «Иннопрома» рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— Основная тема «Иннопром-2019» – «Цифровое производство: интегрированные решения». Как вы относитесь к цифровизации промышленности? Вы видите в ней возможности для ускорения темпов экономического роста?

— Цифровизация – это не только общероссийский, но и мировой тренд. И посокольку все основные высокотехнологичные современные предприятия и производства находятся в столице, то вполне логично, что Москва первым эшелоном идет по пути цифровизации.

По всем международным рейтингам Москва входит в топ-5 мировых столиц по качеству жизни, экономике и развитию. Мы регулярно сравниваем себя с Лондоном, Нью-Йорком, Шанхаем. Поэтому и в области цифровой трансформации Москва является одним из лидеров.

Но надо сказать, что помимо того, что происходит цифровизация и модернизация предприятий, в столице остаются классические предприятия, и их довольно много. Они активно расширяются, открываются новые производства - мы всячески это поддерживаем.

— Цифровизация предприятий – это высокие зарплаты. Потому что управлять сложным компьютером может только высококвалифицированный специалист – выпускник Бауманки или Политеха. А что делать людям, которые всю жизнь стоят у станка и труд которых больше не нужен предприятиям из-за внедрения более технологичных способов производства?

— Речь идет о поэтапном процессе. Действительно многие предприятия внедряют в свой производственный процесс IT-наработки. Мы видим, как это происходит, и пытаемся каким-то образом со своей стороны контролировать это. Это связано с необходимостью обкатки новых технологий. Нельзя просто взять и перевести крупное предприятие на новые производственные мощности и возможности. Это поступательный процесс – пишется план, согласовывается и внедряется постепенно.

Поэтому модернизация устоявшихся процессов происходит поэтапно. Где-то начинается все с новой технологии, потом появляется новый станок, а затем новая производственная линия. Экстремальных перемен не происходит. На каких-то производствах это пока вообще невозможно.

В военно-промышленном комплексе, например, робот никогда полностью не сделает с-300, с-400, которые охраняют наши границы.

Кроме того, немаловажный фактор – это то, что есть пласт людей, занятых в обрабатывающей промышленности, а их на сегодня уже 700 тыс. в Москве. Пласт из этих 700 тыс. человек может выпасть, поэтому город активно участвует в программах переобучения этих людей, и находит все новые направления, помогая развиваться тем, кто хочет развиваться. В частности, совместно с WorldSkills на базе ОЭЗ «Технополис «Москва» проходит переобучение людей, которые хотят и видят свое развитие, в частности, в управлении цифровыми технологиями. Это, несомненно, важно.

К тому же мы пытаемся разработать совместные программы с высшими учебными заведениями. В частности, пытаемся создать продукт, который поможет предприятиям по запросу через нас компоновать от ВУЗов различные программы для подготовки того или иного специалиста, чтобы предприятию не надо было содержать у себя в штате человека, отвечающего за обучение. Они могут иметь одного контрагента в лице нас вместо пяти вузов, которые будут этим заниматься.

— Но в конечном итоге цифровизация производств неминуемо сокращает количество рабочих мест. Вы не боитесь увеличения безработицы?

— Мы не боимся, потому что активно занимаемся локализацией производства в Москве, мы активно открываем новые предприятия и поддерживаем людей, которые открывают новые предприятия. У нас множество механизмов, позволяющих вести равный диалог с инвесторами. Кроме того, столица обладает серьезными конкурентными преимуществами в сравнении с другими регионами. Мы даем коллегам возможность локализации бизнеса.

— Как государственные органы могут повлиять на развитие промышленности в направлении внедрения современных IT-технологий?

— Поскольку государственные органы больше отвечают за политику в той или иной сфере, основные усилия должны быть сосредоточены на создании условий для работы. По нашему мнению, прежде всего, должно быть удобно работать в городе, должна быть создана нормальная транспортная инфраструктура, нормальные производственные площадки, хорошие условия труда, хороший налоговый режим, административные барьеры должны быть сняты. Естественно, немаловажно и даже, наверное, первостепенно – какой есть доступ к деньгам.

Поэтому мы развиваем финансовые организации, которые помогают промышленным предприятиям и с помощью федеральных программ получить долгие, практически бесплатные деньги.

— Какие условия созданы для этого в Москве?

— Что касается производственных вещей, у нас есть на выбор. Это, в частности, линейка земельных участков в особой экономической зоне. Мы называем их гринфилд, то есть земельные участки в аренду или продажу. Кроме того, мы и без торгов предоставляем участки для строительства промышленных предприятий, практически бесплатно, за полтора процента от кадастровой стоимости.

У нас хороший налоговый режим для предприятий, которые успешно ведут свою деятельность. К тому же мы очень активно развиваем механизм заключения специальных инвестиционных контрактов, что, в принципе, помогает предприятиям и производственникам в долгосрочной перспективе видеть свою финансовую модель.

Мы, в отличие от других регионов, развиваем, так называемую браунфилд-систему – это производственные площади в долгосрочную аренду.

То есть мы, по сути дела, запускаем предприятие, которое соответствует нашим внутренним и внешним критериям, а также отраслевым критериям, уже в готовое производственное помещение, помогаем подключиться к сетям только для того, чтобы он создавал рабочие места и производил продукты, полезные для Москвы и России.

— А что происходит с заброшенными заводами, которые работали в Москве в середине XX века?

— К сожалению, многие используют их не по назначению или не используют вообще. Мы, проведя инспекцию всех промышленных производственных зон, расположенных в Москве, пришли к выводу, что большой процент из них просто заброшены. И, видимо, собственники ждут развития, с точки зрения девелоперского бизнеса. Мы же, с помощью системы комплексного развития территории, над которой активно работаем, хотим по всем производственным зонам принять строительные решения, и вдохнуть в них новую жизнь путем создания определенной среды, в которой будет удобно и работать, и жить, и развиваться, и учиться, и отдыхать.

Все градостроительные решения мы хотим принять в этом году, а дальше запускать процесс юридического понуждения собственников реализации этих решений. Я думаю, что первое решение, уже де-юре состоявшееся, мы увидим в начале следующего года. Это касается не только заброшенных заводов, но и прилегающих к ним территорий. То есть мы не собираемся решать какую-то локальную проблему, мы будем смотреть на территорию в комплексе.

— «Иннопром» – это международное событие. Насколько важна для московской промышленности интеграция в мировую экономику?

— Очень важна, потому что Россия, несомненно, — очень серьезный игрок в мировой экономике. Российский потребитель обладает очень широким кругозором и хочет получать продукты высокого уровня. Кроме того, как Москва, так и Россия – это не только прекрасный производитель, но и прекрасный рынок сбыта для наших иностранных партнеров. Поэтому мы видим на выставке «Иннопром» такое большое количество иностранных делегаций, которые смотрят предложения, видят открытость и уровень продуктов, который мы создаем. Несомненно, будет очень много коопераций между предприятиями и между странами.

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