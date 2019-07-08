Тува и Ингушетия: где живут самые бедные россияне

Самые высокие доходы в России получают жители в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, при этом тяжелее всего живут люди в Туве, на Алтая и в Калмыкии.

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Выше всего доля жителей, находящихся за чертой бедности, в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, а за чертой крайней бедности больше всего людей в Республике Тыва и Ингушетии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провело агенство РИА Новости.

Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали данные о медиане месячных доходов населения региона, получаемых каждым человеком в той или иной области станы. Медиана – это уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а доходы 50% – ниже этого показателя.

Данные медианных доходов за 2018 год были поделены на стоимость фиксированного набора товаров и услуг, необходимого для поддержания достойного образа жизни в каждом конкретном регионе России.

Дополнительными показателями в исследовании послужили доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

Авторы исследования отмечают, что некоторая часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за свое выживание.

В России 2,1% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой, уточняют эксперты.

Как и другие показатели, крайняя бедность неравномерно распространена по территории России. В Москве лишь 0,5% людей находятся за этой чертой доходов. Еще в семи регионах доля крайне бедных людей – менее 1%.

При этом наибольший процент людей за чертой крайней бедности наблюдается в Туве (более 9% жителей). Заметно лучше ситуация в Ингушетии, где за чертой крайней бедности находится 5,6% населения.

Вопрос о крайней бедности в этих двух регионах – Туве и Ингушетии – стоит очень остро.

В 10 других регионах доля крайне бедного населения находится в диапазоне от 3% до 5%, а еще в 6 регионах – от 2,5% до 3%. В этих регионах проблема также стоит достаточно остро и требует пристального внимания со всех возможных сторон.

По мнению составителей рейтинга, проблема доходов населения неразрывно связана с ростом экономики. Без заметного оживления бизнес-климата радикально зарплаты, пенсии и другие доходы не могут вырасти. При этом проблема бедности часто связана не только с уровнем экономики, но и с социальной политикой государства

Первую строчку в рейтинге по доходам занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Оказалось, что там доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Таким образом, по заключению экспертов, в среднем в этом регионе люди имеют более-менее достойный уровень материального состояния.

Второе место занял другой северный нефтегазовый регион – Ненецкий автономный округ. Здесь соотношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 2,9. Эти два региона, как отмечают авторы рейтинга, занимают первые места с достаточно большим отрывом. Третьим в списке доходов населения оказался Чукотский автономный округ.

Четвертую и пятую позицию в рейтинге занимают Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Помимо вышеназванных регионов в первую десятку также входят: Сахалинская область при соотношении на уровне 2,14, Москва (2,07), Московская область (2,02), Санкт-Петербург (1,93) и Республика Татарстан (1,93). Нижегородская область замыкает 20-ку регионов по доходам с показателем 1,61, а у Оренбургской области, которая находится на 50-м месте, этот показатель составляет 1,43.

У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора находятся на относительно низком уровне. У Тывы, которая занимает 85-е место в рейтинге, он составляет лишь 0.88.

Таким образом, даже средние доходы в этих регионах не позволяют говорить о хорошем материальном положении населения, считают эксперты.

Кроме Тувы в последней десятке оказались Республика Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная и Курганская области, Чувашия, Марий Эл и Крым.

У расположившегося на 76-м месте Крыма отношение доходов к фиксированному набору находится на уровне 1,17, что в 2,6 раза хуже результата лидера.

Авторы исследования считают, что в регионах с хорошим показателем дохода на душу населения и минимальным числом бедных людей распределение доходов относительно равномерное. Согласно результатам исследования, в 15 регионах доля бедных составляет менее 10%.

В основном это регионы с высокими доходами. В частности, Татарстан по доходам занимает всего 10 место, а по доле бедных у этой республики — второй результат, он поделил его с Москвой и Санкт-Петербургом. Минимальная бедность так же зафиксирована в ЯНАО.

Хороший результат показала и Белгородская область, которая занимая 14 место по доходам к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, по уровню бедности находится в числе пяти лучших.

Нижегородская, Ленинградская, Воронежская области по доходам расположились в третьем десятке, а доля бедных у них менее 9,5%.

Тульская область по доходам занимает 30-е место, а по доле населения за чертой бедности — 13 место.

Гораздо хуже дела обстоят в северных, сибирских и дальневосточных регионах.

Например,

Якутия входит в первую двадцатку регионов по соотношению медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным. Но при этом доля бедных в Якутии — одна из самых высоких --19,1%.

Похожая ситуация наблюдается и в Красноярском крае – 44-е место по доходам, а доля бедных – 18,2%. В Камчатском крае соотношение медианных доходов к фиксированному набору равняется 1,59 (это 23-е место в России), а доля бедных – 16,5%. Примерно такая же картина в Коми – 25-е место по доходам, а доля бедных – 16,5%.

В целом в десяти регионах доля бедных превышает 20%. При этом в Туве она выше 40%, что является максимальным показателем среди всех регионов России.