Дошли до крайности: «Нафтогаз» режет «Северный поток»

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК «Нафтогаз Украины» обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте «Нафтогаз».

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Это решение суд принял 11 июня 2019 года.

В нем было учтено «продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые «Газпрому» придется заплатить «Нафтогазу», сообщает украинская сторона.

Кроме того, суд обязал «Газпром» получать согласие «Нафтогаза» или суда на получение дивидендов от Nord Stream 2 AG.

Напомним, в марте Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по разбирательству о транзите газа между «Газпромом» и «Нафтогазом». Разбирательство было прекращено до тех пор, пока не окончится производство в апелляционной инстанции шведского суда округа Свеа. Ближайшие слушания назначены на октябрь 2019 года.

Согласно решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен заплатить украинской стороне $2,56 млрд. Российская компания это оспаривает.

Летом прошлого года «Нафтогаз» начал арестовывать активы «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах в качестве принудительного взыскания этих средств. В сентябре Британский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома», в январе аналогичное решение принял швейцарский суд.

У «Газпрома» свой взгляд на выплату $2,56 млрд «Нафтогазу».

Официально от выплаты концерн не отказывался, более того — она зарезервирована в полном объеме в его бюджете. Но в «Газпроме» высоко оценивают шансы на пересмотр решения Стокгольмского арбитража.

«У нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся. Поэтому судебные разбирательства продолжаются», — говорил заместитель начальника юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец.

При этом газовый монополист уже неоднократно предлагал мировую «Нафтогазу». Как комментировал ранее глава Минэнерго Александр Новак, заключение мирового соглашения стало бы одним из важнейших пунктов дальнейшего конструктивного взаимодействия компаний.

«Решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражным судом, по нашему мнению, носят противоречивый характер», — говорил тогда Новак.

При этом министр отмечал, что «Газпром» правомочно обжаловал их в суде округа Свеа, однако рассмотреть апелляцию до 1 января 2020 года, то есть до истечения срока действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины в Европу, все равно не удастся.

«Поэтому с российской стороны, со стороны «Газпрома», предложено украинской стороне рассмотреть возможность подписания мирового соглашения, то есть внесудебного урегулирования, которое бы позволило создать условия в том числе для более конструктивных взаимоотношений в рамках последующих контрактов с 1 января 2020 года и на поставку газа, и на его транзит», — пояснил Новак.

Однако украинская сторона отвергла это предложение.

«Газета.Ru» направила запрос в компании Nord Stream и «Газпром», однако оперативно получить комментарии не удалось.

Высокий суд Англии и Уэльса имел право применить обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» до вынесения решения по апелляции на постановление Стокгольмского суда, говорит Анатолий Клейменов, адвокат коллегии адвокатов «Меклер и партнеры». При этом вопрос об адекватности обеспечительных мер является вторичным и зависит от усмотрения суда, добавляет он.

«Решение коммерческого суда Лондона означает некую страховку в пользу «Нафтогаза» — и заморозка определенной суммы дивидендов с несуществующих пока прибылей «Северного потока — 2 » необходима, чтобы иметь дополнительные точки соприкосновения в дальнейших спорах с российским гигантом»,

— комментирует директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Иными словами, это решение накладывает на компанию дополнительные обязательства по поводу несокрытия и невывода своих активов с юрисдикций Британии и Нидерландов, добавляет он.

«Полагаю, что пока не будет вынесено решение по апелляционному обращению «Газпрома» — это конкретное решение суда не представляет для «Газпрома» угрозы, более того, очень много зависит от самого решения апелляционного суда, который может встать на сторону российской компании. При этом решение коммерческого суда Лондона «Газпром» точно также может оспорить в судах более высших инстанций», — говорит эксперт.

В целом речь идет о несущественных дивидендах, и запуск проекта «Северный поток — 2» в любом случае это не остановит, резюмирует эксперт.