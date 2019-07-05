За себя и того парня: кто должен работать за отпускников

В Роструде объяснили, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто одновременно выполняет свои обязанности и обязанности ушедших в отпуск коллег, пишет «Российская газета».

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Замена отпускников может происходить по-разному. Сотрудник, который остался на рабочем месте, может совмещать свою работу и работу ушедшего в отпуск. Второй вариант — это когда работник выполняет только обязанности отпускника. Иными словами, речь идет о временном переводе. Кроме того, работник может тратить на работу отпускника свободное от основной работы время — совместительство. Наконец, на место отдыхающего может быть нанят временный сотрудник.

Как пояснили в Роструде, работа по совместительству должна быть прописана в отдельно заключаемом трудовом договоре. Она должна длиться не больше четырех часов в день либо целый день (если он свободен от выполнения обязанностей по основному месту работы). Однако так или иначе работа по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Таким образом, и оплачиваться такая работа должна пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки, или на других условиях, определенных трудовым договором.

Также сотрудник, который остался на рабочем месте, может совмещать свою работу и работу ушедшего в отпуск. В отличие от совместительства, совмещение должностей имеет место в рамках одного трудового договора, и работа выполняется в режиме обычного рабочего времени, пояснил Роструд.

Тем не менее работа в условиях совмещения должна оплачиваться. Для определения суммы заключается дополнительное соглашение. В нем могут быть прописаны условия по объему выполненной работы или количеству отработанного времени.

Таким образом, совмещение профессий или должностей допускается только с письменного согласия работника. При этом работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы. Работодатель тоже может досрочно отменить поручение, предупредив об этом работника письменно.

Вместе с тем россияне в большинстве своем во время отпуска не могут отключиться от работы, выяснилось в ходе исследования портала «Работа.ру», которое ранее цитировало ТАСС. 56% респондентов планировали в той или иной мере работать во время отпуска — проверять почту, общаться с коллегами. Из них 16% признались, что для них отпуск — это формальность.

Ежегодный оплачиваемый отпуск россиян должен составлять 28 календарных дней (для большинства профессий). Как минимум одна часть отпуска должна быть не менее 14 дней.

Руководители и работники образовательных учреждений имеют право на удлиненный отпуск. Его продолжительность может составлять 56 календарных дней. Длительность отпуска директоров и воспитателей детсадов может составлять 42 календарных дня.

Оплачиваемый отпуск может быть разделен на несколько частей. Согласно Трудовому кодексу, такое разделение должно решаться только по соглашению сторон и в рамках трудового договора. Если работодатель сделал это в одностороннем порядке, то ему грозит либо предупреждение, либо административный штраф.

Работодатель не может отказывать в отпуске сотрудникам до 18 лет и работникам вредных производств.

В связи с летом Ростуд также предупреждал, что существуют правила безопасности при работе в жару, а также определенные условия, которые должен обеспечить работодатель. Чтобы сохранить здоровье работников и обеспечить им приемлемые условия труда, работодатель обязан в жаркую погоду гарантировать правильный температурный режим с помощью кондиционеров.

Если в помещении температура достигла 28,5 градуса, то сотрудники могут уйти домой раньше на час. В случае повышения температуры до 29 градусов — на два, при 30,5 градуса — на четыре. Если труд связан с физическими нагрузками, то рабочий день должен сокращаться при температуре 26,5-27,5 градуса.

В офисах и рабочих помещениях всегда должна быть доступна питьевая вода и аптечка с медикаментами. За этим обязан следить работодатель.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что рабочая неделя в будущем может стать четырехдневной. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, возможный переход на четырехдневную неделю потребует серьезных изменений, в том числе в трудовом законодательстве.

Ранее ученые из университетов Кембриджа и Солфорда установили, сколько часов в неделю нужно работать, чтобы чувствовать себя комфортно. Согласно опросу 70 тысяч британцев, рекомендуемое количество оплачиваемого рабочего времени должно составлять восемь часов в неделю. Иными словами, работать один день в неделю. Это поможет сохранить психическое и физическое здоровье, отмечалось в исследовании.