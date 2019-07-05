Снести запреты: Словакия снимет антироссийские санкции?

Словакия делает попытку в одностороннем порядке отменить антироссийские санкции. Для этого в парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены санкций и нормализации отношений с Россией. Об этом пишут «Известия», которые побеседовали с автором инициативы, депутатом Национального совета — парламента Словакии — Петером Марчеком.

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Документ планируется вынести на рассмотрение в ближайшие два месяца. Эксперты уверены: в условиях давления со стороны Вашингтона резолюция об отмене санкций, скорее всего, будет отклонена. Но подобные инициативы нужны, так как европейским странам все равно придется рано или поздно восстанавливать отношения с Москвой.

Недопустимо, чтобы страна находилась в состоянии конфронтации с государством, с которым она имеем плотные исторические, культурные, экономические, да и чисто человеческие связи, считает Петер Марчек. В резолюции, подготовка которой находится в финальной стадии, содержится призыв к отмене антироссийских санкций, оказывающих негативный эффект на экономику всех членов Евросоюза. Ранее премьер Словакии Петер Пеллегрини говорил, что взаимные ограничения обрушили товарооборот этой страны с Россией — он упал более чем вдвое в 2013-2016 годах. В прошлом году товарооборот между Россией и Словакией составил почти $6 млрд (плюс 13,73% к 2017 году), при этом около $3,8 млрд пришлось на экспорт из России, а $2,2 млрд — из Словакии.

Одновременно никто не считает, что Словакия должна отказаться от сотрудничества с США, Великобританией или другими западными странами, уверен политик.

Депутат добавил, что после отказа от санкционного давления на Россию должно последовать восстановление конструктивного диалога между Москвой и Братиславой по всем направлениям сотрудничества, по которым страны взаимодействовали раньше.

Речь идет о работе в направлении обеспечения энергетической безопасности Европы, о совместных мероприятиях по противодействию терроризму, а также о расширении экономических, политических и гуманитарных связей.

К примеру, необходимо вернуться к работе над отменой виз между Россией и странами Евросоюза, подчеркнул Марчек.

Для того чтобы поставить вопрос о снятии санкций на голосование в парламенте, под резолюцией должны подписаться минимум 15 депутатов. Всего в работе парламента принимает участие 150 депутатов. Заручиться поддержкой 15 человек несложно, считает автор инициативы. «Однако как пройдет само голосование, сказать сложно. Я знаю, что многие депутаты, причем даже те, кто входит в правящую коалицию, выступают против санкций. Тем не менее на государства Центральной и Восточной Европы оказывается сильнейшее давление со стороны Вашингтона, чтобы не допустить сближения с Москвой», — считает Петер Марчек.

Так или иначе, полагает автор резолюции,

инициатива станет сигналом для правящих элит, что в обществе есть запрос на изменение внешней политики.

Антисанкционная инициатива может получить поддержку оппозиционных партий, независимых депутатов, а также членов Словацкой национальной партии (СНП), которая входит в правящую коалицию.

Вместе с тем в самом Европарламенте создана новая фракция евроскептиков — «Идентичность и демократия», выступившая против продления санкций. Вице-председатель которой Йорг Мойте пояснил, что даже если ограничения продлевать еще лет 10, это никак на действиях России не скажется.

Первые санкции против России были введены 17 марта 2014 года. США, не согласные с действиями России в ходе кризиса власти на Украине и протестующие против решения о вхождении Крыма в состав России, ввели санкции в отношении высокопоставленных российских политиков. Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд на территорию США и блокировку активов и собственности. Чуть позднее министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении российских и украинских официальных лиц, которых они считают виновными в «подрыве территориальной целостности Украины».

К санкционному режиму в отношении России, помимо США и Евросоюза, подключились Канада и Япония.

Постепенно под действие санкций попали государственные банки — им запретили привлекать на международных рынках финансирование. Также были разорваны отношения международных контрагентов с банками «Россия», «Северный морской путь» (СМП-банк), и уже в этом году — и с банком «Моснарбанк — Еврофинанс».

За 2018 год в американский конгресс поступило 10 новых законопроектов о мерах против России.

Проекты законов требуют заблокировать активы и ввести запрет на долларовые расчеты для семи госбанков, заблокировать средства крупных нефтегазовых компаний на счетах в банках вне России, запретить иностранным инвесторам покупать новые выпуски российского государственного долга – ОФЗ, а также расширить санкции против чиновников и предпринимателей. Есть инициатива, которая требует признать Россию государством-спонсором терроризма.

Также был внесен проект резолюции, призывающий полностью остановить финансирование российских энергетических проектов.

Ряд стран занимают по отношению к России весьма жесткую позицию и не намерены отменять или даже смягчать санкции. Например, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время саммита G20 в японской Осаке отметила, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна. О том, что признаков снятия санкций с России нет, на днях говорил и вновь избранный председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.