Французского не надо: Скворцову посадили на «Суперджет»

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова опять оказалась в центре скандала. На этот раз из-за того, что вразрез с официальной линией на импортозамещение и поддержку отечественной авиации захотела закупить для нужд санитарной авиации Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французские лайнеры Falcon 7X.

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Дело в том, что имеющийся в распоряжении ФМБА спецборт Ан-74 в данный момент законсервирован из-за окончания ресурсных возможностей двигателей украинского производства, пояснили в Минздраве. В связи с этим агентство нуждается в новой технике. В ФМБА проанализировали различные воздушные суда и приняли решение о выборе Falcon 7X, поскольку он позволяет осуществлять дальнемагистральные перелеты на высоких эшелонах в отдаленные точки страны и стоит дешевле, чем аналоги, указали в ведомстве.

«С учетом потребностей агентства, когда необходима не массовая эвакуация больных, а чаще всего индивидуальная, ФМБА считает приобретение самолета именно этой модели наиболее целесообразным», — уточнили в пресс-службе Минздрава.

Однако по факту Falcon 7X — это европейский аналог SSJ100, в реализации которых Россия сейчас заинтересована как никогда. После аварии в Шереметьево с участием лайнера данной модели и без того слабое доверие к «Суперджетам» совсем упало.

На государственном уровне дали понять, что не намерены сворачивать данный проект, а напротив, хотят развивать среднемагистральные самолеты в отечественной гражданской авиации, поэтому любые попытки перевозчиков отказаться от поставок таких самолетов воспринимались в штыки. Теперь же на «саботаж» и вовсе решилось федеральное министерство.

Эту новость в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой восприняли крайне негативно, отметив, что правительство не планировало покупать для нужд ФМБА самолет иностранного производства.

«Давалось поручение проработать вопрос о покупке российского самолета с медицинскими модулями и медицинским оборудованием для проведения санитарно-авиационной эвакуации граждан»,

— заявили принадлежащему Григорию Березкину РБК в секретариате вице-премьера.

Falcon 7X называют лайнером миллионеров. Его производит компания Dassault Aviation. Он способен летать на 11 тыс. км и развивать крейсерскую скорость до 904 км/ч. При этом максимальное число пассажиров такого самолета — 19 человек. SSJ 100 же способен вместить 108 пассажиров, однако его крейсерская скорость — 830 км/ч.

Один из аргументов Скворцовой — цена. По расчетам Минздрава, заграничный Falcon 7X обойдется государству в 4,166 млрд руб., а SSJ 100 — в 5,425 млрд руб.

Цифры сомнительные, с учетом того, что средняя каталожная стоимость лайнера SSJ100 — $50 млн или 3,17 млрд рублей.

Кроме того, обращает внимание эксперт Высшей школы экономики Федор Борисов,

эти цифры не учитывают возвратности бюджетных средств. В случае с SSJ100 существенная часть денег вернется в бюджет при его производстве в России. Деньги за Falcon в полном объёме уйдут во Францию. Считать надо именно с учетом этих параметров, поясняет эксперт.

Возвратность средств — это совокупный бюджетный эффект, и при производстве одного самолета он превысит 2/3 его стоимости. При покупке за границей возвратность не превысит уплаченный НДС, уточняет Борисов.

Если посмотреть, на рынке есть подходящие для нужд санавиации лайнеры и подешевле. Однако Минздраву зачем-то понадобился один из самых современных и дорогих бизнес-джетов.

Просьбу министра здравоохранения о французском самолете уже высмеял в стихах российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

«Ты другой страны такой не сыщешь, чтобы в рай летали Суперджетом. Плитка облетела в помещениях — реаниматолог написал. Госпрограмма по перемещению русского народа в небеса», — написал Шнуров в своем инстаграме.

Это не первый скандал с участием Скворцовой. Ранее ее активно критиковали за любовь к роскошным меховым шубам, в одной из которых она не постеснялась даже появиться на месте трагедии в Магнитогорске, где накануне Нового года рухнул жилой дом. В сети ее тогда прозвали «министр шубоносилища».