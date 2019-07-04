Falcon вместо Superjet: Минздрав отказался летать на отечественном

Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, считает министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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Чиновница попросила правительство купить самолет Falcon для Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву.

Причина такого решения — необходимость проведения агентством санитарно-авиационной эвакуации.

Выбор в пользу Falcon пал, поскольку этот самолет дешевле и больше подходит по характеристикам для работы ФМБА. Планируется закупка одного самолета.

Dassault Falcon 7X — реактивный самолет бизнес-класса. Максимальное число пассажиров — 19 человек, дальность полета — до 11 тыс. км, крейсерская скорость — 904 км/ч.

Опытный образец самолета совершил свой первый полет в 2005 году. 7Х поступил первому покупателю в конце июня 2007 года.

Два таких самолета используются государственной авиакомпанией «Россия» для перевозки высших должностных лиц государства.

Самолет SSJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет вместимостью от 98 до 103 кресел. Он был создан в середине 2000-х гг. и стал первым пассажирским лайнером, разработанным Россией в новейшей истории.

По официальным данным, его разработка обошлась «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС, входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию», ОАК) в $2 млрд.

В коммерческую эксплуатацию лайнер был запущен в 2011 году.

«Проведенный анализ летно-технических характеристик самолета Sukhoi Superjet 100 и Falcon свидетельствуют о наличии у последней модели ряда преимуществ в дальности полета, ресурса авионики и других полетных характеристик. Особо следует обратить внимание на возможность использования данного типа самолета при осуществлении дальнемагистральных перелетов на высоких эшелонах в отдаленные точки Российской Федерации», — отмечала Скворцова в письме в правительство, на которое ссылается издание.

Эти преимущества, по ее словам, особенно актуальны для выполнения беспосадочной медико-санитарной эвакуации в Москву и Санкт-Петербург из регионов Дальнего Востока, с закрытых территорий с опасными для здоровья человека «физическими, химическими и биологическими факторами» и объектов особой важности, например с космодромов Восточный и Байконур.

При этом, по словам министра здравоохранения, у самолета Falcon есть масса и других преимуществ. Это, в частности, малый разбег перед взлетом, что позволяет использовать его на ультракоротких взлетных полосах.

Также французский самолет дешевле. В частности, если его поставить к четвертому кварталу 2020 года, Falcon 7X, вместе с двумя медицинскими модулями с оборудованием, обойдется государству в 4,166 млрд руб., а SSJ100 на условиях лизинга с переходом права собственности через 17 лет — в 5,425 млрд руб., отмечает министр.

Между тем судьба самолета SSJ100 складывается в последнее время не слишком удачно.

Одной из главных проблем самолета стало постпродажное обслуживание. Кроме того, страны, закупившие самолет, жаловались на то, что у лайнера проблемы с управлением механизации крыла, не всегда корректно работает шасси, случаются перебои в работе системы ГЛОНАСС.

После произошедшей в начале мая аварии в Шереметьево, когда при экстренной посадке SSJ-100 загорелся и погиб 41 человек, «дурная» репутация российского лайнера стала по-настоящему народной: авиакомпании массово стали сообщать обо всех сбоях и задержках рейсов с участием SSJ-100, а некоторые пассажиры стали отказываться летать на таких лайнерах.

История самолета Sukhoi SuperJet указывает на трудности России в создании конкурентоспособной продукции, писало ранее издание Financial Times.

Потраченные $2 млрд на новый самолет обернулись серьезными репутационными потерями для российского авиапрома. Российская экономика не стимулирует создание глобальных конкурентоспособных компаний мирового уровня, что наглядно демонстрирует история самолета Sukhoi SuperJet 100, сообщало издание.

Самолет, заявленный изначально как экспортно ориентированный продукт, по факту, не смог найти серьезных покупателей, говорилось в заметке.

Как отмечал эксперт Московского центра Карнеги Андрей Мовчан, российское правительство «стимулирует спрос, но не конкуренцию».

В итоге тратятся средства на создание неконкурентной, но дорогой продукции и создаются условия, вынуждающие потребителей ее приобретать.